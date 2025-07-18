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Росіянин упритул розстрілює свого спільника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант упритул розстрілює свого поплічника із автомата на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що окупант отримав кулі в голову від свого товариша за намір здатися у полон українським військовим.

"Російський військовий розстрілює свого товариша по службі, який намагався здатися в полон на Запорізькому напрямку", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться: Російський солдат б’є палицею двох своїх поплічників, які прив’язані до стовпа: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВIДЕО

Також дивіться: Окупанти б’ють палицею свого поплічника: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18220) полон (1615) розстріл (272)


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Це точно спільник ? Який полонений наче, чи це полонений спільник
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18.07.2025 09:42 Відповісти
Та походу пленный хотел убежать и его догнали
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18.07.2025 09:47 Відповісти
так більше схоже на полоненого....єкипіровка дуже різниться....
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18.07.2025 09:54 Відповісти
Так в нього руки зв'язані,і форма більш на нашу схожа.
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18.07.2025 10:03 Відповісти
В нього руки зв'язані! Який спільник?
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18.07.2025 10:04 Відповісти
У спільника ЗВ'ЯЗАНІ РУКИ???
Автор Сергій Яковенко!
Ти що, ... справді такий???
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18.07.2025 10:04 Відповісти
Чистенький. Мабуть з "Загранотряда" як і його діди...
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18.07.2025 10:21 Відповісти
Москалі свого не бросают, вони їх спочатку добивають
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18.07.2025 10:38 Відповісти
тут більше схоже на розстріл полоненого який хотів втекти, адже руки звязані, та форма більше схожа на нашу.
хоча цілком міг бути і кацапом 500-тим
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18.07.2025 10:46 Відповісти
 
 