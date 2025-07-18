Росіянин упритул розстрілює свого спільника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант упритул розстрілює свого поплічника із автомата на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що окупант отримав кулі в голову від свого товариша за намір здатися у полон українським військовим.
"Російський військовий розстрілює свого товариша по службі, який намагався здатися в полон на Запорізькому напрямку", - зазначається у коментарі до публікації.
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Автор Сергій Яковенко!
Ти що, ... справді такий???
хоча цілком міг бути і кацапом 500-тим