Російський солдат б’є палицею двох своїх поплічників, які прив’язані до стовпа: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий б'є палицею двох своїх спільників, прив'язаних до стовпа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, прив'язані - це окупанти-відмовники, які начеб-то утекли із позицій.

"Виховання і підготовка військовослужбовців-відмовників до штурму у ЗС РФ. Після таких методів російські солдати бояться своїх командирів більше, ніж українських дронів, і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатися до своєї частини", - зазначає у коментарі автор публікації.

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