Російський солдат б’є палицею двох своїх поплічників, які прив’язані до стовпа: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий б'є палицею двох своїх спільників, прив'язаних до стовпа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, прив'язані - це окупанти-відмовники, які начеб-то утекли із позицій.
"Виховання і підготовка військовослужбовців-відмовників до штурму у ЗС РФ. Після таких методів російські солдати бояться своїх командирів більше, ніж українських дронів, і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатися до своєї частини", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Також дивіться: Російський військовий б’є, знущається та справляє малу потребу на своїх поплічників-відмовників: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВIДЕО 18+
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В непобидимой и легендарной красной армии
За годы так званой ачечественой ваины
За трусость было расстреляны 1 200 тысяч и э о официально !!! По документам !! Впс.
Создавалось твкте условие ч о лучше уж немцы чем свои.. там хоть варианты ...могут и не попасть или ранить ..
А свои соколы не промадут сто процентов!!
1200 тысяч...
Поинтересуйтесь о потерях на фронте
Британия
Канала
США...
БриТАния воевала от и до. ПОКА СОВДЕПИЯ ПРОВОЛИЛА ПАРАДЫ С ГИТЛЕРОВЦАМИ...
ТАК ЧТО ...ТО ЧТО ТВОРЧТ ОРКИ ТЕПЕРЬ МЕЛКИЕ ШАЛОСТИ