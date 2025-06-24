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Новини Відео Порядки у російській армії
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Російський солдат б’є палицею двох своїх поплічників, які прив’язані до стовпа: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий б'є палицею двох своїх спільників, прив'язаних до стовпа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відео, прив'язані - це окупанти-відмовники, які начеб-то утекли із позицій

"Виховання і підготовка військовослужбовців-відмовників до штурму у ЗС РФ. Після таких методів російські солдати бояться своїх командирів більше, ніж українських дронів, і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатися до своєї частини", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Росіяни прив’язали свого "п’ятисотого" поплічника за ноги до машини і тягають полем: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російський військовий б’є, знущається та справляє малу потребу на своїх поплічників-відмовників: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18043) побиття (968) знущання (112) русский мир (471)


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Топ коментарі
+38
Звичайні москальські будні.
Нічого особливого.
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24.06.2025 12:46 Відповісти
+36
Ну і нахрена це потрібно нам? Типу, наступили на двох тараканів-давай в соцмережі це вивалимо. Альо..ракети падають на українські багатоповерхівки. Люди вмирають. Тим часом дивимось на двох кацапських уї@анів біля дерева для задоволення,чи що?
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24.06.2025 12:49 Відповісти
+15
Буряти...Про бурятів забули.
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24.06.2025 12:50 Відповісти
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А вот это и есть то самое можем повторит.
В непобидимой и легендарной красной армии
За годы так званой ачечественой ваины
За трусость было расстреляны 1 200 тысяч и э о официально !!! По документам !! Впс.
Создавалось твкте условие ч о лучше уж немцы чем свои.. там хоть варианты ...могут и не попасть или ранить ..
А свои соколы не промадут сто процентов!!
1200 тысяч...
Поинтересуйтесь о потерях на фронте
Британия
Канала
США...
БриТАния воевала от и до. ПОКА СОВДЕПИЯ ПРОВОЛИЛА ПАРАДЫ С ГИТЛЕРОВЦАМИ...
ТАК ЧТО ...ТО ЧТО ТВОРЧТ ОРКИ ТЕПЕРЬ МЕЛКИЕ ШАЛОСТИ
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24.06.2025 19:50 Відповісти
дафай есчо...
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24.06.2025 22:15 Відповісти
xyülo и zelupa
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25.06.2025 13:15 Відповісти
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