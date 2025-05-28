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Новини Порядки у російській армії
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Російський військовий б’є, знущається та справляє малу потребу на своїх поплічників-відмовників: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому один із російських військових проводить виховну "бесіду" із двома поплічниками-відмовниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що двох відмовників прив'язали до дерева. Їх нещадно б'ють та справляють на них малу потребу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни прив’язали свого "п’ятисотого" поплічника за ноги до машини і тягають полем: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знущання (105)


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Топ коментарі
+35
Тільки трампу не показуйте, а то зірветься і попреться за новими відчуттями, бо "золотий дощ" якраз його тема
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28.05.2025 15:53
+31
А ви думаєте, чого вони вперед пруть хоч би і на милицях?
Бо позаду - пекло гірше, ніж попереду.
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28.05.2025 15:54
+28
А в Україні з СЗЧшниками та дезертирами досі граються в суди, а саму військову службу вважають порушенням прав людини. От би зібрати усіх тих українських сцикунів-ухилянтів і відправити у "російський світ", щоб вони на власному досвіді відчули, що таке "російське право на життя", яке, за їхніми словами, в Україні ТЦК у них нібито забирає
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28.05.2025 16:17
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Бо кацапи дегенерати на 90% мінімум.
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29.05.2025 00:42 Відповісти
Хто ж тоді досі на фронті воює, якщо втрати у нас з руснею, як то кажуть, 1:1, тобто близько мільйона? Всі ЗСУ були 400 тисяч, ну плюс півмільйона добровольців від початку, то мали б вже закінчитись в нуль.
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28.05.2025 17:38 Відповісти
мільйонери
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28.05.2025 17:28 Відповісти
***** их уже больше 20 лет так обсцыкает
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28.05.2025 17:33 Відповісти
Вот оно, "величие" России.
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29.05.2025 01:37 Відповісти
Ухилесы сыны Ухила, продолжайте бегать от ТЦК, бо там же нарушают ваши права! Вот в рашке ваши права никто нарушать не будет )))
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28.05.2025 17:37 Відповісти
Та ладно . Кацапам не звикати . Їм ***** вже 25 років дзюрить у обличчя . І ніхто не проти .
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28.05.2025 18:16 Відповісти
Да что бы вы понимали! Это АНАЛОговнетное оружие, с помощью струи мочи передаётся энергия.
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29.05.2025 00:22 Відповісти
Ну прям витвір мистецтва "пісающий мальчік" тут тобі і широта "руской души" і красота"руского міра" і захист"рускоязичних" і дотримання статутуООН
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28.05.2025 18:37 Відповісти
Такі, дітки, заробітки.
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28.05.2025 18:58 Відповісти
Це спогади про імовірне майбутнє для тих хто не хоче воювати в ЗСУ. В армії Пуйла з ними церемонитися не будуть і або йдеш на штурм Варшави, або одержуй порцію мочі в рот. Рот треба буде відкривати поширше , якк накажуть.
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28.05.2025 21:28 Відповісти
Тебе бачу молдовани озолотили,що так воюєш з молЬдови.
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28.05.2025 21:37 Відповісти
Напевно, про VPN ти ще не чув
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28.05.2025 22:47 Відповісти
А ти звідки хрюкаєш? Невже з окопа?
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29.05.2025 00:12 Відповісти
сечі
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29.05.2025 00:11 Відповісти
Це відео потрібно розповсюдити по всім країнам !! Потрібно іще раз показати що московія територія повного зла !
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28.05.2025 19:03 Відповісти
Це відео має стати добрим прикладом для ТЦКашників, як розмовляти та поводитись з ухилянтами.
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28.05.2025 19:37 Відповісти
Військо антихристове
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28.05.2025 20:36 Відповісти
Я не понимаю, как эти рашистские подстилки так опустились?! У них же есть БОНВОЕ ОРУЖИЕ!!! На меня на срочной в СССР прапор пытался сворованный им же кабель повесить, но тут повезло - боевая тревога, боевые патроны, я механик ЗАС (засекреченная аппаратура связи), а у моего прапора НЕ БЫЛО ДОПУСКА (!!!) на мой пост. Предупреждение, предохранитель, передёрнул затвор и АКМ ему к груди. Больше от рашистского ссылка претензий не было!!!
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28.05.2025 21:00 Відповісти
Расскажи ещё что-нибудь, где были такие специфицеские уставы, по которым надо было прапору автоматом в грудь тыкать? Ты точно в Советской армии служил? Или в 3.14здобольных войсках?
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29.05.2025 00:18 Відповісти
****, потомки пушкина и тургенева с гагариным!!!🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:24 Відповісти
це вони до своїх так відносяться. Капітулянти, як вам?
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28.05.2025 22:10 Відповісти
Это в каком гвардии краснознамённом полку такое происходит?
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28.05.2025 22:12 Відповісти
Худоба і та людяніша.
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28.05.2025 23:09 Відповісти
Всі нас і далі ще ''гардятся і разгаварівают русскім язиком''' вбивць і окупантів..
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28.05.2025 23:12 Відповісти
пісяющіє мальчікі в маєчках..Одного впізнали такого як славянського мальчіка...в руках отвори і на ногах від цвяхів
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28.05.2025 23:11 Відповісти
Прекрасно))))
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28.05.2025 23:54 Відповісти
Червоному Хресту, звісно, нелегко - так хочеться кинути претензію Україні, та от біда: на відео свої ж кацапи, один одного "виховують" як можуть. І що тепер робити? Скаргу на самих себе писати? Методички на такий випадок явно не підготували.
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29.05.2025 00:09 Відповісти
сподіваюсь є якись недержавний ресурс що акумулює всі такі відео і їхніми і з нашими содлдатами і мирними. щоб наші діти з онуками це побачили і більше ніколи не пускали до себе руський мір
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29.05.2025 00:28 Відповісти
Так буде з тими "героями" , якщо прийдуть рашисти, які зараз воюють з ТЦК.
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29.05.2025 00:41 Відповісти
На кшталт таких відео треба масово показувати у кінотеатрах ухилянтам. У русні нема проблем з мобілізацією, бо вони своїх бояться більше ніж українців. Для кацапа попасти в український полон - це як виграти тур у п'ятизірковий готель.
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29.05.2025 01:18 Відповісти
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