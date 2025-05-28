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Російський військовий б’є, знущається та справляє малу потребу на своїх поплічників-відмовників: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому один із російських військових проводить виховну "бесіду" із двома поплічниками-відмовниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що двох відмовників прив'язали до дерева. Їх нещадно б'ють та справляють на них малу потребу.
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