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Российский военный бьет, издевается и справляет нужду на своих приспешниках-отказниках: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой один из российских военных проводит воспитательную "беседу" с двумя приспешниками-отказниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что двух отказников привязали к дереву. Их нещадно избивают и справляют на них малую нужду.
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+35 Амандрапапупа
показать весь комментарий28.05.2025 15:53 Ссылка
+31 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.05.2025 15:54 Ссылка
+29 Lena #608684
показать весь комментарий28.05.2025 16:17 Ссылка
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Потім - терпіли ,що омони -беркута пакують в бусіки - нє врємя дємократічєскіх свобод - расєя в опасності.
Тепер - заградотряди .
Але бойові пєнсіонєри - мріють про сильну сралінську руку - і їм не доходить - що тирани спочатку приходять ,як дємократічєскі лідери - і поступово закручуючи гайки- виправдовуючи це захистом батьківщиини.