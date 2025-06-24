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Новости Видео Порядки в российской армии
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Российский солдат бьет палкой двух своих соратников, привязанных к столбу: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный избивает палкой двух своих сообщников, привязанных к столбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, привязанные - это оккупанты-отказники, которые вроде бы сбежали с позиций.

"Воспитание и подготовка военнослужащих-отказников к штурму в ВС РФ. После таких методов российские солдаты боятся своих командиров больше, чем украинских дронов, и, не колеблясь, завершают жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться в свою часть", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Россияне привязали своего "пятисотого" приспешника за ноги к машине и таскают по полю: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российский военный бьет, издевается и справляет малую нужду на своих приспешников-отказников: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19892) избиение (9831) издевательство (165) русский мир (633)


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Топ комментарии
+38
Звичайні москальські будні.
Нічого особливого.
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24.06.2025 12:46 Ответить
+36
Ну і нахрена це потрібно нам? Типу, наступили на двох тараканів-давай в соцмережі це вивалимо. Альо..ракети падають на українські багатоповерхівки. Люди вмирають. Тим часом дивимось на двох кацапських уї@анів біля дерева для задоволення,чи що?
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24.06.2025 12:49 Ответить
+15
Буряти...Про бурятів забули.
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24.06.2025 12:50 Ответить
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А вот это и есть то самое можем повторит.
В непобидимой и легендарной красной армии
За годы так званой ачечественой ваины
За трусость было расстреляны 1 200 тысяч и э о официально !!! По документам !! Впс.
Создавалось твкте условие ч о лучше уж немцы чем свои.. там хоть варианты ...могут и не попасть или ранить ..
А свои соколы не промадут сто процентов!!
1200 тысяч...
Поинтересуйтесь о потерях на фронте
Британия
Канала
США...
БриТАния воевала от и до. ПОКА СОВДЕПИЯ ПРОВОЛИЛА ПАРАДЫ С ГИТЛЕРОВЦАМИ...
ТАК ЧТО ...ТО ЧТО ТВОРЧТ ОРКИ ТЕПЕРЬ МЕЛКИЕ ШАЛОСТИ
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24.06.2025 19:50 Ответить
дафай есчо...
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24.06.2025 22:15 Ответить
xyülo и zelupa
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25.06.2025 13:15 Ответить
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