Российский солдат бьет палкой двух своих соратников, привязанных к столбу: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный избивает палкой двух своих сообщников, привязанных к столбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, привязанные - это оккупанты-отказники, которые вроде бы сбежали с позиций.

"Воспитание и подготовка военнослужащих-отказников к штурму в ВС РФ. После таких методов российские солдаты боятся своих командиров больше, чем украинских дронов, и, не колеблясь, завершают жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться в свою часть", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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