Российский солдат бьет палкой двух своих соратников, привязанных к столбу: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный избивает палкой двух своих сообщников, привязанных к столбу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, привязанные - это оккупанты-отказники, которые вроде бы сбежали с позиций.
"Воспитание и подготовка военнослужащих-отказников к штурму в ВС РФ. После таких методов российские солдаты боятся своих командиров больше, чем украинских дронов, и, не колеблясь, завершают жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться в свою часть", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+38 Малець Тарас
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В непобидимой и легендарной красной армии
За годы так званой ачечественой ваины
За трусость было расстреляны 1 200 тысяч и э о официально !!! По документам !! Впс.
Создавалось твкте условие ч о лучше уж немцы чем свои.. там хоть варианты ...могут и не попасть или ранить ..
А свои соколы не промадут сто процентов!!
1200 тысяч...
Поинтересуйтесь о потерях на фронте
Британия
Канала
США...
БриТАния воевала от и до. ПОКА СОВДЕПИЯ ПРОВОЛИЛА ПАРАДЫ С ГИТЛЕРОВЦАМИ...
ТАК ЧТО ...ТО ЧТО ТВОРЧТ ОРКИ ТЕПЕРЬ МЕЛКИЕ ШАЛОСТИ