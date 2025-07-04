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Окупанти б’ють палицею свого поплічника: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВIДЕО

Окупанти із 255-го мотострілецького полку в/ч 13766 ЗС РФ жорстоко побили свого поплічника за скаргу до прокуратури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому росіянина лупцюють палицею опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Росіяни посадили на ланцюг і тримають у собачій буді свого спільника-відмовника: "Жрать хочешь? Хавай, скотина! Завтра на штурм пойдешь, там и сдохнешь, собака!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат б’є палицею двох своїх поплічників, які прив’язані до стовпа: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВIДЕО

Автор: 

побиття (968) знущання (112)


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Топ коментарі
+5
Національна забава - гра в зеків і вертухаїв...
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04.07.2025 11:42 Відповісти
+5
рабская психология, один раб бьет другого раба, ...кАмандиру прилетело, но тупо не понимает, что его так же завтра могут бить, если командиру не понравится, что он такой же раб.
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04.07.2025 11:44 Відповісти
+4
Ті чьо нах#й?! За дідов,нах#й! За Пушкіна,нах#й!
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04.07.2025 11:43 Відповісти
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Національна забава - гра в зеків і вертухаїв...
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04.07.2025 11:42 Відповісти
мало
кацапа треба бити виключно по шарабану арматурою з повного замаху мінімум 10 хвилин
недопрацювали підари кацапські
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04.07.2025 11:42 Відповісти
Ті чьо нах#й?! За дідов,нах#й! За Пушкіна,нах#й!
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04.07.2025 11:43 Відповісти
і за рюрика. )
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04.07.2025 11:55 Відповісти
рабская психология, один раб бьет другого раба, ...кАмандиру прилетело, но тупо не понимает, что его так же завтра могут бить, если командиру не понравится, что он такой же раб.
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04.07.2025 11:44 Відповісти
Зоопарк.
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04.07.2025 11:46 Відповісти
А що, все вірно з точки зору русні. Взяв гроші - себе продав, тож не скигли.
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04.07.2025 11:51 Відповісти
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04.07.2025 11:58 Відповісти
биомусор конченый!
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04.07.2025 12:04 Відповісти
це скрєпи, які ця наволоч хоче розповсюдити по всьому світу
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04.07.2025 12:36 Відповісти
Цікаво, як кацапи перетворюють своїх на зомбаків, що на наші позиції лізуть? Фармакологія якась, чи достатньо масажу прямої кишки держаком швабри?
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04.07.2025 12:05 Відповісти
Может он поскаржився в нашу прокуратуру?
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04.07.2025 12:16 Відповісти
Він поскаржився прокурору Хану на путіна.
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04.07.2025 12:40 Відповісти
Начиталися московити, отого толстоєвскага, після перегляду балєту, і почали абщатся, как мішєбратія …
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04.07.2025 12:43 Відповісти
Покажіть це нашим ухилянтам. Це чекає на них, коли їх мобілізують в кацапську армію.
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04.07.2025 12:44 Відповісти
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04.07.2025 12:51 Відповісти
 
 