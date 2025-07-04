Окупанти б’ють палицею свого поплічника: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВIДЕО
Окупанти із 255-го мотострілецького полку в/ч 13766 ЗС РФ жорстоко побили свого поплічника за скаргу до прокуратури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому росіянина лупцюють палицею опублікований у соцмережах.
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Топ коментарі
+5 ПП Уксусов
показати весь коментар04.07.2025 11:42 Відповісти Посилання
+5 dwt
показати весь коментар04.07.2025 11:44 Відповісти Посилання
+4 Gary Grant
показати весь коментар04.07.2025 11:43 Відповісти Посилання
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кацапа треба бити виключно по шарабану арматурою з повного замаху мінімум 10 хвилин
недопрацювали підари кацапські