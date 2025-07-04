Оккупанты избивают палкой своего товарища: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВИДЕО
Оккупанты из 255-го мотострелкового полка в/ч 13766 ВС РФ жестоко избили своего товарища за жалобу в прокуратуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой россиянина бьют палкой опубликована в соцсетях.
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+7 ПП Уксусов
показать весь комментарий04.07.2025 11:42 Ответить Ссылка
+5 Gary Grant
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+5 dwt
показать весь комментарий04.07.2025 11:44 Ответить Ссылка
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кацапа треба бити виключно по шарабану арматурою з повного замаху мінімум 10 хвилин
недопрацювали підари кацапські