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Оккупанты избивают палкой своего товарища: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВИДЕО

Оккупанты из 255-го мотострелкового полка в/ч 13766 ВС РФ жестоко избили своего товарища за жалобу в прокуратуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой россиянина бьют палкой опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Россияне посадили на цепь и держат в собачьей будке своего сообщника-отказника: "Жрать хочешь? Хавай, скотина! Завтра на штурм пойдешь, там и сдохнешь, собака!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский солдат бьет палкой двух своих соратников, которые привязаны к столбу: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВИДЕО

Автор: 

избиение (9832) издевательство (165)


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Топ комментарии
+7
Національна забава - гра в зеків і вертухаїв...
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04.07.2025 11:42 Ответить
+5
Ті чьо нах#й?! За дідов,нах#й! За Пушкіна,нах#й!
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04.07.2025 11:43 Ответить
+5
рабская психология, один раб бьет другого раба, ...кАмандиру прилетело, но тупо не понимает, что его так же завтра могут бить, если командиру не понравится, что он такой же раб.
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04.07.2025 11:44 Ответить
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Національна забава - гра в зеків і вертухаїв...
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04.07.2025 11:42 Ответить
мало
кацапа треба бити виключно по шарабану арматурою з повного замаху мінімум 10 хвилин
недопрацювали підари кацапські
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04.07.2025 11:42 Ответить
Ті чьо нах#й?! За дідов,нах#й! За Пушкіна,нах#й!
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04.07.2025 11:43 Ответить
і за рюрика. )
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04.07.2025 11:55 Ответить
рабская психология, один раб бьет другого раба, ...кАмандиру прилетело, но тупо не понимает, что его так же завтра могут бить, если командиру не понравится, что он такой же раб.
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04.07.2025 11:44 Ответить
Зоопарк.
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04.07.2025 11:46 Ответить
А що, все вірно з точки зору русні. Взяв гроші - себе продав, тож не скигли.
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04.07.2025 11:51 Ответить
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04.07.2025 11:58 Ответить
биомусор конченый!
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04.07.2025 12:04 Ответить
це скрєпи, які ця наволоч хоче розповсюдити по всьому світу
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04.07.2025 12:36 Ответить
Цікаво, як кацапи перетворюють своїх на зомбаків, що на наші позиції лізуть? Фармакологія якась, чи достатньо масажу прямої кишки держаком швабри?
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04.07.2025 12:05 Ответить
Может он поскаржився в нашу прокуратуру?
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04.07.2025 12:16 Ответить
Він поскаржився прокурору Хану на путіна.
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04.07.2025 12:40 Ответить
Начиталися московити, отого толстоєвскага, після перегляду балєту, і почали абщатся, как мішєбратія …
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04.07.2025 12:43 Ответить
Покажіть це нашим ухилянтам. Це чекає на них, коли їх мобілізують в кацапську армію.
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04.07.2025 12:44 Ответить
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04.07.2025 12:51 Ответить
крепостной не хотел умирать
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04.07.2025 13:23 Ответить
Свинособаки!!!
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04.07.2025 13:28 Ответить
 
 