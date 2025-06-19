Россияне посадили на цепь и держат в собачьей будке своего сообщника-отказника: "Жрать хочешь? Хавай, скотина! Завтра на штурм пойдешь, там и сдохнешь, собака!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты издеваются над своим приспешником-отказником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянина держат на цепи в собачьей будке.

Смотрите: Российский военный бьет, издевается и справляет малую нужду на своих приспешников-отказников: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВИДЕО 18+

Внимание! Ненормативная лексика!

