Российский командир стреляет над головами двух голых подчиненных-отказников, которые сидят в яме: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир с помощью выстрелов из автомата "лечит" двух отказников от "бронхита".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что наказанные за отказ идти на штурм российские солдаты голышом сидят в глубокой яме, а их командир стреляет из автомата над их головами.

Внимание! Ненормативная лексика!

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