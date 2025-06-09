Российский командир стреляет над головами двух голых подчиненных-отказников, которые сидят в яме: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир с помощью выстрелов из автомата "лечит" двух отказников от "бронхита".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что наказанные за отказ идти на штурм российские солдаты голышом сидят в глубокой яме, а их командир стреляет из автомата над их головами.
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Дужан Міхал
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gr1959
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Anatoliy Panchenko #420291
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gr1959
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Olena Tarasenko
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Matt Moll
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gr1959
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Vlad Kryzh #596934
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Фактично це навіть не раби, це м'ясо, фарш.
До якого ж скотства треба довести людоподібних істот щоб погодились на оце добровільно...