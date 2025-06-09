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Новости Видео Порядки в российской армии
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Российский командир стреляет над головами двух голых подчиненных-отказников, которые сидят в яме: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир с помощью выстрелов из автомата "лечит" двух отказников от "бронхита".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что наказанные за отказ идти на штурм российские солдаты голышом сидят в глубокой яме, а их командир стреляет из автомата над их головами.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российские срочники с Кавказа лупят в казарме коллегу-россиянина: "Сучка! Очкарик! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) издевательство (162)


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Топ комментарии
+13
Підписуючи контракт ці виродки отримали чималеньку суму ,,, так сказати продали душу
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09.06.2025 16:54 Ответить
+8
Так.
Фактично це навіть не раби, це м'ясо, фарш.
До якого ж скотства треба довести людоподібних істот щоб погодились на оце добровільно...
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09.06.2025 17:04 Ответить
+7
Рускій мір.
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09.06.2025 16:54 Ответить
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Страница 2 из 2
У кожного громадянина України є певні обов'язки. Один з них це захист країни під час війни. І це незважаючи на його особисте бажання чи небажання. Маєш йти. Крапка.
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09.06.2025 18:16 Ответить
Я по іншому .. підсумую. Щоб потужно. По твоєму краще бути "піджаком" після "звільнення" від "нациків" чергового села, яке й селом вже не назвати ? Мало дамбасцєв забрали у "піджаки" ? Вони теж як Лідор ухилялись від ... обов'язку. Зате потрапили під інший "обов'язок".
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09.06.2025 18:05 Ответить
Краще б страчував. Було б краще для екології.
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09.06.2025 17:53 Ответить
Краще, щоб товариші цих калік цього командира-підора прибили або застрелили. Менше сморіду було б в Україні.
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09.06.2025 18:07 Ответить
Та же участь ждет тех кто сейчас на ТЦК матерится и избивает их.
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09.06.2025 17:58 Ответить
А чому вони мають бути позбавлені права виїхати як ти до Німеччини? Чому ти маєш право поїхати, а вони ні? Ти що, як громадянин України не маєш обов'язків, а вони мають їх мати?
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09.06.2025 18:02 Ответить
Чесно, мене дістали ці розмови про ТЦК ? Не хочеш воювати - сиди на пічі тишком нишком. Чого піднімаєш гвалт? Щоб пожаліли? Щоб співчували інші? Тоді краще шмарклі витирати подолом якоїсь бабці на базарі. Вона повспівчуває. Належним чином.
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09.06.2025 18:15 Ответить
"Нєпобедімая і лєгєндарная ... " так вони співають про свою напівкримінальну армію, над якою сміється весь цивілізований світ. Дійсно, що легендарна вигрібна яма.
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09.06.2025 18:18 Ответить
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