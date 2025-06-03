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Новости Видео Порядки в российской армии
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Российские срочники с Кавказа избивают в казарме коллегу-россиянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские срочники с Кавказа избивают в казарме своего пособника - срочника-россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что "воспитательную работу" с россиянином непосредственно проводит один из кавказцев, а другие - наблюдают за процессом.

"Русскому срочнику с первых дней службы указали на его место в иерархии "многонационального народа", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский военный бьет, издевается и справляет малую нужду на своих приспешниках-отказниках: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19633) избиение (9816) издевательство (161)


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Топ комментарии
+9
А як інакше? - очкує! - б"ють значить *******
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03.06.2025 12:07 Ответить
+7
Тема з присіданням кацапа на пляшку не розкрита.
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03.06.2025 12:12 Ответить
+6
рускій мір !
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03.06.2025 12:14 Ответить
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А як інакше? - очкує! - б"ють значить *******
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03.06.2025 12:07 Ответить
У тг каналах є продовження як його потім гатять в туза кавказскіє братья.
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03.06.2025 12:09 Ответить
який жорстокий мир тварин....да проявить милосердя да сразу замочить його...
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03.06.2025 12:11 Ответить
Тема з присіданням кацапа на пляшку не розкрита.
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03.06.2025 12:12 Ответить
рускій мір !
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03.06.2025 12:14 Ответить
Если бы его не били кауказцы - его бы били зольдаты НАТЫ!
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03.06.2025 12:19 Ответить
Не тільки кадирівці ******* москалів. Дрюжба народу ху...лостану у всій красі
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03.06.2025 12:21 Ответить
- Папа, папа, а чьто такоє дрючьба народав?
- ***********, синок, узнаєш!
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03.06.2025 12:25 Ответить
Хачи знают, как «разговаривать» с кацапской свиньей.
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03.06.2025 12:23 Ответить
Харашо, но мало!!!
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03.06.2025 12:27 Ответить
Ви так всі смієтесь з того,а якщо це українець,якого примусово мобілізували з тимчасово окупованих територій,який відмовляється воювати?
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03.06.2025 12:28 Ответить
Та там судя по всему чел телефон скрысятничал за что и получил.
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03.06.2025 12:32 Ответить
Ніхто не сміється. То сльози мєшают нам гаваріть
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03.06.2025 12:35 Ответить
Теж мені новина.
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03.06.2025 12:31 Ответить
Та їх товчуть кругом,«від москви до самих до окраін».
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03.06.2025 12:33 Ответить
За те які звірства московія робила з Кавказом за останні 200 років, вони мають право вбивати московитів просто всюди і завжди...
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03.06.2025 12:33 Ответить
"******* народов" по-соссийски..
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03.06.2025 12:36 Ответить
Обкурені обкуреного ,,обкурюють".
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03.06.2025 12:36 Ответить
Такі відео є корисні.Розпалюють дружбу народів у мордорі.
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03.06.2025 12:37 Ответить
Рсне пзда.
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03.06.2025 12:42 Ответить
 
 