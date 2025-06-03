Российские срочники с Кавказа избивают в казарме коллегу-россиянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские срочники с Кавказа избивают в казарме своего пособника - срочника-россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что "воспитательную работу" с россиянином непосредственно проводит один из кавказцев, а другие - наблюдают за процессом.

"Русскому срочнику с первых дней службы указали на его место в иерархии "многонационального народа", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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