Российские срочники с Кавказа избивают в казарме коллегу-россиянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российские срочники с Кавказа избивают в казарме своего пособника - срочника-россиянина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что "воспитательную работу" с россиянином непосредственно проводит один из кавказцев, а другие - наблюдают за процессом.
"Русскому срочнику с первых дней службы указали на его место в иерархии "многонационального народа", - говорится в комментарии к видео.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+9 Валентин Коваль #587289
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