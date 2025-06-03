Російські строковики із Кавказу луплять у казармі колегу-росіянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські строковики із Кавказу б'ють у казармі свого поплічника - строковика-росіянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що "виховну роботу" із росіянином безпосередньо проводить один із кавказців, а інші - спостерігають за процесом.
"Російському строковику з перших днів служби вказали на його місце в ієрархії "багатонаціонального народу", - йдеться у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+18 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.06.2025 12:07 Відповісти Посилання
+18 Nick Nemo
показати весь коментар03.06.2025 12:19 Відповісти Посилання
+13 Gary Grant
показати весь коментар03.06.2025 12:12 Відповісти Посилання
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Але ви б завʼязували пірнати за ****** в історію. Бо там виявиться шо і українців хтось має право вбивати будь де. Он поляки за Бандеру ніяк не вгамуються а євреї за погроми на західній Україні коли нацисти прийшли. А можна ще глибше пірнути, коли козаки турецькі міста рейдерили. Так шо може хтось вирішить шо і вас треба на гілляку за те шо пра-пра-пра...-діди творили.
Шикарний відос. Сподіваюся - ще доживу до тих часів, коли залишки кацапні ригатимуть, коли чутимуть слова "брацкій народ" ))