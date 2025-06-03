Російські строковики із Кавказу луплять у казармі колегу-росіянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські строковики із Кавказу б'ють у казармі свого поплічника - строковика-росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що "виховну роботу" із росіянином безпосередньо проводить один із кавказців, а інші - спостерігають за процесом.

"Російському строковику з перших днів служби вказали на його місце в ієрархії "багатонаціонального народу", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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