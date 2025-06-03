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Новини Відео Порядки у російській армії
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Російські строковики із Кавказу луплять у казармі колегу-росіянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські строковики із Кавказу б'ють у казармі свого поплічника - строковика-росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що "виховну роботу" із росіянином безпосередньо проводить один із кавказців, а інші - спостерігають за процесом.  

"Російському строковику з перших днів служби вказали на його місце в ієрархії "багатонаціонального народу", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовий б’є, знущається та справляє малу потребу на своїх поплічників-відмовників: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17784) побиття (953) знущання (108)


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Топ коментарі
+18
А як інакше? - очкує! - б"ють значить *******
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03.06.2025 12:07 Відповісти
+18
Если бы его не били кауказцы - его бы били зольдаты НАТЫ!
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03.06.2025 12:19 Відповісти
+13
Тема з присіданням кацапа на пляшку не розкрита.
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03.06.2025 12:12 Відповісти
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А як інакше? - очкує! - б"ють значить *******
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03.06.2025 12:07 Відповісти
У тг каналах є продовження як його потім гатять в туза кавказскіє братья.
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03.06.2025 12:09 Відповісти
який жорстокий мир тварин....да проявить милосердя да сразу замочить його...
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03.06.2025 12:11 Відповісти
Тема з присіданням кацапа на пляшку не розкрита.
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03.06.2025 12:12 Відповісти
рускій мір !
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03.06.2025 12:14 Відповісти
Если бы его не били кауказцы - его бы били зольдаты НАТЫ!
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03.06.2025 12:19 Відповісти
Не тільки кадирівці ******* москалів. Дрюжба народу ху...лостану у всій красі
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03.06.2025 12:21 Відповісти
- Папа, папа, а чьто такоє дрючьба народав?
- ***********, синок, узнаєш!
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03.06.2025 12:25 Відповісти
Хачи знают, как «разговаривать» с кацапской свиньей.
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03.06.2025 12:23 Відповісти
Харашо, но мало!!!
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03.06.2025 12:27 Відповісти
Ви так всі смієтесь з того,а якщо це українець,якого примусово мобілізували з тимчасово окупованих територій,який відмовляється воювати?
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03.06.2025 12:28 Відповісти
Та там судя по всему чел телефон скрысятничал за что и получил.
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03.06.2025 12:32 Відповісти
Ніхто не сміється. То сльози мєшают нам гаваріть
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03.06.2025 12:35 Відповісти
Теж мені новина.
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03.06.2025 12:31 Відповісти
Та їх товчуть кругом,«від москви до самих до окраін».
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03.06.2025 12:33 Відповісти
За те які звірства московія робила з Кавказом за останні 200 років, вони мають право вбивати московитів просто всюди і завжди...
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03.06.2025 12:33 Відповісти
Так любить кацапа не якийсь там вівце...об, а чи то мордвинець, чи ерзя... чи х...р там зрозумій той звіринець. У будь якому випадку погоджуюсь з вами, вони всі один одного мають так любити
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03.06.2025 12:52 Відповісти
Правильно. Чим більше обізяни натовчуть один одного - тим краще.
Але ви б завʼязували пірнати за ****** в історію. Бо там виявиться шо і українців хтось має право вбивати будь де. Он поляки за Бандеру ніяк не вгамуються а євреї за погроми на західній Україні коли нацисти прийшли. А можна ще глибше пірнути, коли козаки турецькі міста рейдерили. Так шо може хтось вирішить шо і вас треба на гілляку за те шо пра-пра-пра...-діди творили.
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03.06.2025 12:53 Відповісти
"******* народов" по-соссийски..
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03.06.2025 12:36 Відповісти
Обкурені обкуреного ,,обкурюють".
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03.06.2025 12:36 Відповісти
Такі відео є корисні.Розпалюють дружбу народів у мордорі.
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03.06.2025 12:37 Відповісти
Рсне пзда.
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03.06.2025 12:42 Відповісти
"Тітульний рюзьгє" дрючить титульного кацапа. На фоні цього "істінна праваславнава рітуала" не вистачає ікони з кірілушкай ну і пляшки звичайно.
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03.06.2025 12:50 Відповісти
Братські нароти граються. Б'ють значить *******
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03.06.2025 12:54 Відповісти
Поціновувачі віслюків та іншої великої рогатої худоби проводять виховну роботу з козломордим. В принципі, все логічно та закономіпно.
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03.06.2025 12:54 Відповісти
Сайюз нєрушимий рєспублік СВАБОДНИХ...! ))))))))))))
Шикарний відос. Сподіваюся - ще доживу до тих часів, коли залишки кацапні ригатимуть, коли чутимуть слова "брацкій народ" ))
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03.06.2025 12:58 Відповісти
На ********** офицеров десантников в в/ч кошмарили местные, где-то в Забайкалье!!!! А этот чурка дырявый бьёт как баба!!!🤡🤣🥳😊🤪🤪
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03.06.2025 13:05 Відповісти
руские , вас ДОМА люлями черножопые обсыпают ,а вы в Украину поперлись защищать !!! Как там у вас : своих не бросаем ??? за парнишку надо ПОСТОЯТЬ !!!(((
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03.06.2025 13:10 Відповісти
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03.06.2025 13:13 Відповісти
''дрюджба народов''...
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03.06.2025 13:19 Відповісти
Прутін з оточенням, таке *******! У них, усьо ж па Плану!?!
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03.06.2025 13:43 Відповісти
 
 