Російський командир стріляє над головами двох голих підлеглих-відмовників, які сидять у ямі: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир за допомогою пострілів із автомата "лікує" двох відмовників від "бронхіту".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що покарані за відмову йти на штурм російські солдати голяка сидять у глибокій ямі, а їх командир стріляє із автомата над їх головами.
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Топ коментарі
+1 антон старобуб
показати весь коментар09.06.2025 16:54 Відповісти Посилання
+1 Andrew Moon
показати весь коментар09.06.2025 16:56 Відповісти Посилання
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Фактично це навіть не раби, це м'ясо, фарш.
До якого ж скотства треба довести людоподібних істот щоб погодились на оце добровільно...
Єрмака_Зеленськогорадноє атєчєство ...
Добре дивіться. А потім сибір і голодомор.
Але судячи по тому, що пишеш, розумію, що ти мамина черешня.