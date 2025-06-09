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Новини Відео Порядки у російській армії
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Російський командир стріляє над головами двох голих підлеглих-відмовників, які сидять у ямі: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир за допомогою пострілів із автомата "лікує" двох відмовників від "бронхіту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що покарані за відмову йти на штурм російські солдати голяка сидять у глибокій ямі, а їх командир стріляє із автомата над їх головами. 

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російські строковики із Кавказу луплять у казармі колегу-росіянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) знущання (109)


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Топ коментарі
+1
Підписуючи контракт ці виродки отримали чималеньку суму ,,, так сказати продали душу
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09.06.2025 16:54 Відповісти
+1
Але то таке, - аби не тецека ...
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09.06.2025 16:56 Відповісти
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Орки ...
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09.06.2025 16:53 Відповісти
Рускій мір.
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09.06.2025 16:54 Відповісти
Підписуючи контракт ці виродки отримали чималеньку суму ,,, так сказати продали душу
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09.06.2025 16:54 Відповісти
Так.
Фактично це навіть не раби, це м'ясо, фарш.
До якого ж скотства треба довести людоподібних істот щоб погодились на оце добровільно...
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09.06.2025 17:04 Відповісти
Саме так. Скоти йдуть на смерть добровільно. Вільних людей доводиться бусифікувати.
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09.06.2025 17:12 Відповісти
О, кацапи терміново десантуру під проксі Великобританії кинули.
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09.06.2025 17:15 Відповісти
Ніхто не хоче йти на смерть. Ні вільні, ні невільні. Але тупо здохнуть за гроші, це може лише рускій скот.
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09.06.2025 17:16 Відповісти
А без грошей який?
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09.06.2025 17:18 Відповісти
"Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!"
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09.06.2025 16:56 Відповісти
Але то таке, - аби не тецека ...
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09.06.2025 16:56 Відповісти
Це ті, хто взяв 3 млн срублів, а тепер не хоче їх відробляти, а тецека не дає 1,5 млн грн, а за руки і ноги кулаком в піддих і в буса, тобі не те що грошей, а й питати не будуть
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09.06.2025 17:01 Відповісти
Ти хочеш щоб твох діти так у ямах сиділи, кацапе?
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09.06.2025 17:05 Відповісти
А чому вони мають так сидіти? Вони ж не хворі на голову, щоби побігти і підписати контракт з їх армією
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09.06.2025 17:07 Відповісти
А то вже буде вирішувати кацапський воєнком. Скаже що вєрнасть новай родінє нада кровь'ю заслужіть- і побіжать, аж гай шумітиме.
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09.06.2025 17:11 Відповісти
Саме так. Готуйся штурмувати Варшаву. Бурятському воєнкому похрін, що ти інвалід. Побіжиш на мінне поле аж бігом.
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09.06.2025 17:15 Відповісти
До речі, а як ти уникнув мобілізації? Кажуть, на ТОТ кацапи вже всіх на фарш пустили.
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09.06.2025 17:18 Відповісти
Хто каже? Конкретно.
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09.06.2025 17:19 Відповісти
Та ваші ж, орківські самки.
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09.06.2025 17:21 Відповісти
І для того, щоб не вирішував колись там кацапський воєнком, то зараз має вирішити наш? Нормальна позиція
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09.06.2025 17:17 Відповісти
Попитай у населення так званих ЛДНР.
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09.06.2025 17:16 Відповісти
Так -так. В расіюшці набагато краще. Чому б вам не звалить в той рай разом з дописувачем нижче...
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09.06.2025 17:06 Відповісти
Я кажу, що там воєнкоми не їздять бусами по вулицях і виловлюють кого попало. Там ***** розвернув величезну рекрутингову кампанію по заманювання дибілів за бабло на війну
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09.06.2025 17:10 Відповісти
Твоя голуба мєчта - щоб так було як в расєї матушці... Іш чо удумали халопи - права чєловєків . Єдине право ,яке має бидло - здохнути за Єрмака_Зеленського радноє атєчєство ...
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09.06.2025 17:03 Відповісти
Што, Саша, за сваіх абідна?
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09.06.2025 17:08 Відповісти
Не абідно,а пєчально - що що по етнічній ознаці - українець , а в душі - бидломоскаль -любітєль совка-сталіна .
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09.06.2025 17:17 Відповісти
А ти самокритичний, Саша.
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09.06.2025 17:19 Відповісти
Просто зеркалю ваше гниле нутро )))
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09.06.2025 17:20 Відповісти
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09.06.2025 17:04 Відповісти
***** на підарів. ..😡
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09.06.2025 16:58 Відповісти
Мабуть це занесуть до учбових посібників для військових, ху....лостан, є ху...лостан. Цікаво їм це подобається чи ні. Бо якби не подобалось, то такий командир став бфлой ладой після першого бою. Хоча рабам це не дано
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09.06.2025 16:58 Відповісти
передові методи російської медицини, нове слово у лікуванні хронічного бронхіту методом штурму посадок.
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09.06.2025 17:01 Відповісти
Ось це шановні ухилянти вас чекає, коли прийдуть підери...
Добре дивіться. А потім сибір і голодомор.
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09.06.2025 17:02 Відповісти
І тобі ти до сих пір ще не долучився до війська? Видно, що так хочеш Сибір побачити?
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09.06.2025 17:03 Відповісти
я з 22. А ти?
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09.06.2025 17:04 Відповісти
Черговий Цензорівський вояка
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09.06.2025 17:12 Відповісти
Судячи по тому як пишеш, то на сержанта тягнеш.
Але судячи по тому, що пишеш, розумію, що ти мамина черешня.
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09.06.2025 17:05 Відповісти
Ну для мами неважлива стать її дитини - вона її народила не для держави, як в совку чи інших тоталітарних режимах, а для того, щоб вона жила і жила краще за своїх батьків
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09.06.2025 17:15 Відповісти
Якщо і далі буде ставитися до власного населення - як бидла та холопів - то коли прийдуть підери вони тут застануть лише своїх колєг - тцкашників-тітушкок, корупціонерів -прокурорів,чиновників злодіїв . Бо всі інші виїдуть за кордон.
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09.06.2025 17:14 Відповісти
От погані які ЗСУ- не хочуть ухилянтам ноги цілувати! Ага, Саша?
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09.06.2025 17:16 Відповісти
Правильно чого ЗСу мають цілувати ноги гондурасам-прокурорам ,чинонвикам злодіям ,тиловим тітуханам тцкашникам- та тиловим пацюком-зеботам ,які підтримують цю злочинну владу ??
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09.06.2025 17:19 Відповісти
от такі відео ,треба показати татку маска з трампом ,публічно ...шоб вони знали ,шо ніяка любов до руzкої ідеології їх не виправдає ...
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09.06.2025 17:14 Відповісти
 
 