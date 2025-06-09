Російський командир стріляє над головами двох голих підлеглих-відмовників, які сидять у ямі: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир за допомогою пострілів із автомата "лікує" двох відмовників від "бронхіту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що покарані за відмову йти на штурм російські солдати голяка сидять у глибокій ямі, а їх командир стріляє із автомата над їх головами.

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