Відрядження Чернишова може бути пов’язаним зі схемою, що завдала понад 1 млрд грн збитків державі, - ЗМІ

Віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов досі перебуває за кордоном. Водночас його колишнім підлеглим вручають підозри у корупції.

Про це йдеться в матеріалі Української правди

У 2024 році НАБУ та САП мали провести обшуки у Чернишова, проте навіть попри наявність відповідної ухвали суду цього не відбулося.

Йдеться про справу щодо можливого отримання хабаря Чернишовим та його оточенням від власника групи компаній "KSM Group", забудовника Сергія Копистири.

У ухвалі йдеться, що чиновники Мінрегіону в 2021-2022 рр., коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Джерела повідомили, що обшуки не відбулися через вплив директора НАБУ Кривоноса на детективів.

Також журналісти фіксували таємний візит Чернишова до НАБУ, який потім там пояснили зустріччю з питань прозорості роботи "Нафтогазу".

У матеріалі зазначається, що призначення у Міністерство національної єдності України є черговим свідченням взаємин президента Зеленського та Чернишова. Оскільки для нього й вигадали це міністерство.

"Протягом перших тижнів після призначення Чернишов не розумів, чим має займатись у новому міністерстві, окрім зустрічей з українськими біженцями. Ці зустрічі, за свідченнями учасників, дуже швидко перетворилися на агітаційні заходи влади", - розповіли виданню співрозмовники в політичних колах.

Журналісти нагадали, що Чернишов - єдиний з членів Кабміну, хто був присутній на святкуванні дня народження президента Зеленського в 2021 році, яке відбулося в квартирі Тімура Міндіча під час дії карантинних обмежень. Також він був єдиним представником Кабміну на ювілеї голови ОПУ Андрія Єрмака на державній дачі Синьогора в Карпатах.

"Наразі, за словами джерел УП серед політичних топів, Чернишов на тлі корупційної справи викликає в Зеленського роздратування, сам факт, що ця справа може публічно вдарити безпосередньо по президентському оточенню, не дозволяє владі просто "вмити руки" й відпустити ситуацію на самоплин. Адже настільки високопосадову особу в команді Зеленського ще не "підозрили". І наразі докладається чимало зусиль, щоб цього й не сталося", - пише автор.

Обшуки у Чернишова

Близько місяця тому САП та НАБУ провели обшуки у Чернишова, майже за рік після отримання першої ухвали суду.

В антикорупційних органах, пише видання, жартома пов'язують це із можливим загостренням боротьби за вплив на Зеленського між Андрієм Єрмаком та співвласником "Кварталу 95" Тімуром Міндічем, у якого є вплив на Кабмін.

Проте версія виглядає малоймовірною, адже НАБУ проводить цю роботу ще з листопада 2023 року, коли забудовник Сергій Копистира був затриманий за підозрою у спробі підкупу наступника Чернишова - тодішнього міністра розвитку громад Олександра Кубракова. Тоді саме Кубраков у співпраці з антикорупційним бюро задокументував цю спробу.

Чернишов за кордоном та затримання його оточення

У ніч на 11 червня віцепрем'єр вирушив у закордонне відрядження. Того ж тижня до Польщі вирушив інший фігурант справи - Максим Горбатюк (радник міністра розвитку громад та територій Чернишова на громадських засадах), де його і було затримано.

У 2022 році він разом із Чернишовим перейшов на роботу в "Нафтогаз" на позицію комерційного директора однієї з дочірніх компаній.

Журналістам невідомо, чи це був звичайний збіг чи Горбатюк справді знав про слідчі дії та тікав.

Протягом тижня також затримали ще одного близького соратника Чернишова – Василя Володіна, який був держсекретарем Міністерства розвитку громад і територій у період керівництва Чернишова. Він також перейшов на роботу в "Нафтогаз" і став членом його правління.

Під час засідань ВАКС прокурори озвучували матеріали справи, в яких, за версією слідства, описано роль самого Чернишова у схемі, що під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.

Так, прокурор заявив:

Не пізніше грудня 2021 року Копистирою було розроблено злочинний план отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч встановленого законодавством порядку земельної ділянки, для реалізації якого він залучив міністра розвитку громад та територій України Чернишова Олексія Михайловича… В свою чергу Чернишов з метою конспірації та приховування своєї участі в розробленому Копистирою злочинному плані доручив вести комунікацію між Копистирою та Татаренком своїй довіреній особі Горбатюку Максиму Романовичу.

За словами обвинувачення, Горбатюк був довіреною особою Чернишов та не був працівником Мінрегіону, але мав доступ до документів, що стосуються земельної ділянки та інформував Татаренка щодо розгляду в господарських судах щодо цієї ділянки.

Прокурор повідомив, що Чернишов разом з іншими особами (Копистира, Татаренко, Володін, Горбатюк, Сушон) реалізував спільний злочинний план. Зокрема, Чернишов, зловживаючи посадою, підписав наказ Міністерства, яким державне майно передали ДП "Укркомунобслуговування" - фактично в інтересах приватної компанії "Сітігазсервіс". Це зроблено всупереч службовим інтересам і на користь учасників змови.

21 жовтня 2022 року Копистира, Горбатюк і Чернишов зустрілися в Міністерстві розвитку громад та територій України, щоб обговорити, як далі незаконно забезпечити компанії ТОВ "Сітігазсервіс" земельну ділянку для забудови, порушуючи встановлені правила. Факт зустрічі підтверджений аналізом відомостей про телефонні з'єднання.

2 листопада 2022 року Чернишов подав заяву про відставку з поста міністра розвитку громад та територій, а 3 листопада Рада прийняла її.

Прокурор зазначив:

Разом з цим, виконуючи свою частину заздалегідь визначеного злочинного плану, Чернишов, незважаючи на те, що у зверненні ДП "Укркомунобслуговування" від 1 листопада 2022 року № 408, згідно з вимогою ГК України, відсутня інформація про істотні умови правочину з ТОВ "Сітігазсервіс", усвідомлюючи, що 3 листопада 2022 року – останній день його повноважень на посаді, відтак у подальшому він не зможе надати згоду на укладення значного господарського зобов'язання між ДП "Укркомунобслуговування" та ТОВ "Сітігазсервіс", з метою розгляду звернення Сушон від 1 листопада 2022 року та забезпечення вирішення питання про надання такої згоди, видав наказ Мінрегіону № 203, яким утворив робочу групу з розгляду вказаного звернення і доручив їй прийняти рішення про надання згоди на вчинення ДП "Укркомунобслуговування" господарського зобов'язання або відмови в наданні такої згоди за результатами розгляду звернення, а також всупереч положенню про Мінрегіон та Господарському кодексу України уповноважив Державного секретаря Мінрегіону Володіна оформити в установленому законодавством порядку від імені Мінрегіону рішення, прийняте робочою групою.

Слідство встановило, що у телефоні Володіна (який вилучили за місцем його проживання) в WhatsApp знайшли чат із міністром Чернишовим. 23 листопада 2023 року (через 2 дні після повідомлення Копистирі про підозру і в день обрання йому запобіжного заходу) Чернишов написав Володіну і увімкнув режим зникаючих повідомлень на 24 години. Це розцінюється як спроба знищити докази, "які можуть мати значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні і можуть вчинятись також і подальші такі дії".

13 червня 2025 року ВАКС відправив під варту Горбатюк, а 17 червня - Володіна. Водночас Чернишов вирушив із Чехії до Відня.

Зустрічі Чернишова за кордоном

Журналісти звернулися до всіх трьох організацій, з якими Чернишов мав зустрічі в австрійській столиці з питанням, коли саме представники міністра почали організацію цих зустрічей. У відділі комунікацій Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії заявили, що запит на зустріч надійшов за день до неї.

Ця відповідь доводить, що відрядження до Відня могло бути не запланованим заздалегідь, а організованим буквально "з коліс" - майже день у день.

10 червня Чернишов анонсував проведення форуму на 17 червня. Проте на нього він фізично не прибув, а долучився до події онлайн із Відня.

Журналісти ідентифікували, що він перебував у п'ятизірковому готелі Steigenberger Hotel Herrenhof.

У Міністерстві національної єдності не надали ЗМІ жодних дат поїздок Чернишова. Також там не відповіли, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну

Хабар квартирами

Коли Чернишов перебував у Відні відбулося ще одне засідання ВАКС щодо Сергія Копистири.

Прокурор САП озвучив версію слідства: Чернишов, діючи через довірену особу - радницю патронатної служби Міністерства розвитку громад та територій Марину Медведєву, брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир.

Неповернення Чернишова

Відрядження Чернишова затягнулося на другий тиждень. Проте співрозмовники в політичних колах стверджують, що зняти міністра з посади - визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента.

"Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства Володимира Зеленського ще не отримував підозру в корупції. Як і за жодного з попередніх президентів.

Наразі представники політичного істеблішменту впевнені в очевидному: питання повернення Чернишова в Україну – відповідальність президента. Так само, як і всі призначення Чернишова протягом президентської каденції Зеленського. Зовсім небагато людей у президентській команді користувались такою лояльністю першої особи протягом усіх шести років", - пишуть журналісти.

Сценарії розвитку ситуації

Перший

Протягом декількох тижнів відбувається зміна або переформатування Кабінету міністрів: "Чернишов, як і багато інших міністрів, без зайвої уваги просто загубиться між двома Кабмінами і не з'явиться у новому. На його місце вже навіть є кандидати".

Другий

Чернишов повертається до України після узгодження зрозумілого плану порятунку. Тут, на думку джерел, може "допомогти" новий генпрокурор Кравченко. Хоча сам Кравченко заперечив нардепам свою можливу участь у цьому кейсі.

Третій

Зміни в Кабміні призупиняються, Чернишов продовжу працювати в робочому режимі та не повертається до України.

"Такий графік цілком дозволяє йому тягнути до 10 липня, коли в Римі відбудеться дводенна Ukraine Recovery Conference, організована міністерством, яке він очолює. А це майже ідеальний часовий коридор, щоб реалізувати або перший, або другий сценарій", - йдеться в матеріалі.

Наразі, за свідченнями джерел УП у політичних колах, команда Чернишова активно працює над пошуком відповідних заходів і можливих варіантів для зустрічей за кордоном, для того щоб продовжувати "марафон" єдності.

У Відні в понеділок з офіційним візитом перебував Зеленський, проте на жодному з фото його не помітили із Чернишовим. Проте, за даними УП, Чернишов проживав у тому ж готелі, що й офіційна українська делегація.

"Вважаю, президент не буде далі за нього боротись. Думаю, у ньому бореться два бажання: допомогти по-людськи та знищити політично. Але перша леді Олена Зеленська та дружина Чернишова товаришували ще до початку повномасштабного вторгнення", – розмірковує впливовий представник президентської команди. Саме тому можна припустити, що рішення може бути десь посередині.

