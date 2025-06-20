УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9726 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
15 868 71

Відрядження Чернишова може бути пов’язаним зі схемою, що завдала понад 1 млрд грн збитків державі, - ЗМІ

Чому Олексій Чернишов поїхав у закордонне відрядження

Віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов досі перебуває за кордоном. Водночас його колишнім підлеглим вручають підозри у корупції.

Про це йдеться в матеріалі Української правди, інформує Цензор.НЕТ.

У 2024 році НАБУ та САП мали провести обшуки у Чернишова, проте навіть попри наявність відповідної ухвали суду цього не відбулося.

Йдеться про справу щодо можливого отримання хабаря Чернишовим та його оточенням від власника групи компаній "KSM Group", забудовника Сергія Копистири.

У ухвалі йдеться, що чиновники Мінрегіону в 2021-2022 рр., коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Джерела повідомили, що обшуки не відбулися через вплив директора НАБУ Кривоноса на детективів. 

Також журналісти фіксували таємний візит Чернишова до НАБУ, який потім там пояснили зустріччю з питань прозорості роботи "Нафтогазу".

У матеріалі зазначається, що призначення у Міністерство національної єдності України є черговим свідченням взаємин президента Зеленського та Чернишова. Оскільки для нього й вигадали це міністерство.

"Протягом перших тижнів після призначення Чернишов не розумів, чим має займатись у новому міністерстві, окрім зустрічей з українськими біженцями. Ці зустрічі, за свідченнями учасників, дуже швидко перетворилися на агітаційні заходи влади", - розповіли виданню співрозмовники в політичних колах.

Журналісти нагадали, що Чернишов - єдиний з членів Кабміну, хто був присутній на святкуванні дня народження президента Зеленського в 2021 році, яке відбулося в квартирі Тімура Міндіча під час дії карантинних обмежень. Також він був єдиним представником Кабміну на ювілеї голови ОПУ Андрія Єрмака на державній дачі Синьогора в Карпатах.

"Наразі, за словами джерел УП серед політичних топів, Чернишов на тлі корупційної справи викликає в Зеленського роздратування, сам факт, що ця справа може публічно вдарити безпосередньо по президентському оточенню, не дозволяє владі просто "вмити руки" й відпустити ситуацію на самоплин. Адже настільки високопосадову особу в команді Зеленського ще не "підозрили". І наразі докладається чимало зусиль, щоб цього й не сталося", - пише автор.

Читайте також: Чернишов сподівається на повернення 70% українських біженців. Раніше він говорив про 30%

Обшуки у Чернишова

Близько місяця тому САП та НАБУ провели обшуки у Чернишова, майже за рік після отримання першої ухвали суду.

В антикорупційних органах, пише видання, жартома пов'язують це із можливим загостренням боротьби за вплив на Зеленського між Андрієм Єрмаком та співвласником "Кварталу 95" Тімуром Міндічем, у якого є вплив на Кабмін.

Проте версія виглядає малоймовірною, адже НАБУ проводить цю роботу ще з листопада 2023 року, коли забудовник Сергій Копистира був затриманий за підозрою у спробі підкупу наступника Чернишова - тодішнього міністра розвитку громад Олександра Кубракова. Тоді саме Кубраков у співпраці з антикорупційним бюро задокументував цю спробу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасовий захист для українських біженців у ЄС колись припиниться, але він має тривати до завершення війни, – Чернишов

Чернишов за кордоном та затримання його оточення

У ніч на 11 червня віцепрем'єр вирушив у закордонне відрядження. Того ж тижня до Польщі вирушив інший фігурант справи - Максим Горбатюк (радник міністра розвитку громад та територій Чернишова на громадських засадах), де його і було затримано. 

У 2022 році він разом із Чернишовим перейшов на роботу в "Нафтогаз" на позицію комерційного директора однієї з дочірніх компаній.

Журналістам невідомо, чи це був звичайний збіг чи Горбатюк справді знав про слідчі дії та тікав.

Протягом тижня також затримали ще одного близького соратника Чернишова – Василя Володіна, який був держсекретарем Міністерства розвитку громад і територій у період керівництва Чернишова. Він також перейшов на роботу в "Нафтогаз" і став членом його правління.

Під час засідань ВАКС прокурори озвучували матеріали справи, в яких, за версією слідства, описано роль самого Чернишова у схемі, що під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.

Так, прокурор заявив: 

Не пізніше грудня 2021 року Копистирою було розроблено злочинний план отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч встановленого законодавством порядку земельної ділянки, для реалізації якого він залучив міністра розвитку громад та територій України Чернишова Олексія Михайловича… В свою чергу Чернишов з метою конспірації та приховування своєї участі в розробленому Копистирою злочинному плані доручив вести комунікацію між Копистирою та Татаренком своїй довіреній особі Горбатюку Максиму Романовичу.

За словами обвинувачення, Горбатюк був довіреною особою Чернишов та не був працівником Мінрегіону, але мав доступ до документів, що стосуються земельної ділянки та інформував Татаренка щодо розгляду в господарських судах щодо цієї ділянки.

Прокурор повідомив, що Чернишов разом з іншими особами (Копистира, Татаренко, Володін, Горбатюк, Сушон) реалізував спільний злочинний план. Зокрема, Чернишов, зловживаючи посадою, підписав наказ Міністерства, яким державне майно передали ДП "Укркомунобслуговування" - фактично в інтересах приватної компанії "Сітігазсервіс". Це зроблено всупереч службовим інтересам і на користь учасників змови.

21 жовтня 2022 року Копистира, Горбатюк і Чернишов зустрілися в Міністерстві розвитку громад та територій України, щоб обговорити, як далі незаконно забезпечити компанії ТОВ "Сітігазсервіс" земельну ділянку для забудови, порушуючи встановлені правила. Факт зустрічі підтверджений аналізом відомостей про телефонні з'єднання.

2 листопада 2022 року Чернишов подав заяву про відставку з поста міністра розвитку громад та територій, а 3 листопада Рада прийняла її.

Прокурор зазначив: 

Разом з цим, виконуючи свою частину заздалегідь визначеного злочинного плану, Чернишов, незважаючи на те, що у зверненні ДП "Укркомунобслуговування" від 1 листопада 2022 року № 408, згідно з вимогою ГК України, відсутня інформація про істотні умови правочину з ТОВ "Сітігазсервіс", усвідомлюючи, що 3 листопада 2022 року – останній день його повноважень на посаді, відтак у подальшому він не зможе надати згоду на укладення значного господарського зобов'язання між ДП "Укркомунобслуговування" та ТОВ "Сітігазсервіс", з метою розгляду звернення Сушон від 1 листопада 2022 року та забезпечення вирішення питання про надання такої згоди, видав наказ Мінрегіону № 203, яким утворив робочу групу з розгляду вказаного звернення і доручив їй прийняти рішення про надання згоди на вчинення ДП "Укркомунобслуговування" господарського зобов'язання або відмови в наданні такої згоди за результатами розгляду звернення, а також всупереч положенню про Мінрегіон та Господарському кодексу України уповноважив Державного секретаря Мінрегіону Володіна оформити в установленому законодавством порядку від імені Мінрегіону рішення, прийняте робочою групою.

Слідство встановило, що у телефоні Володіна (який вилучили за місцем його проживання) в WhatsApp знайшли чат із міністром Чернишовим. 23 листопада 2023 року (через 2 дні після повідомлення Копистирі про підозру і в день обрання йому запобіжного заходу) Чернишов написав Володіну і увімкнув режим зникаючих повідомлень на 24 години. Це розцінюється як спроба знищити докази, "які можуть мати значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні і можуть вчинятись також і подальші такі дії".

13 червня 2025 року ВАКС відправив під варту Горбатюк, а 17 червня - Володіна. Водночас Чернишов вирушив із Чехії до Відня.

Читайте також: Знайти роботу або повертатися в Україну: Чернишов розповів про перспективи біженців у ЄС після 2027 року

Зустрічі Чернишова за кордоном

Журналісти звернулися до всіх трьох організацій, з якими Чернишов мав зустрічі в австрійській столиці з питанням, коли саме представники міністра почали організацію цих зустрічей. У відділі комунікацій Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії заявили, що запит на зустріч надійшов за день до неї.

Ця відповідь доводить, що відрядження до Відня могло бути не запланованим заздалегідь, а організованим буквально "з коліс" - майже день у день.

10 червня Чернишов анонсував проведення форуму на 17 червня. Проте на нього він фізично не прибув, а долучився до події онлайн із Відня.

Журналісти ідентифікували, що він перебував у п'ятизірковому готелі Steigenberger Hotel Herrenhof.

чернишов

У Міністерстві національної єдності не надали ЗМІ жодних дат поїздок Чернишова. Також там не відповіли, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну

Хабар квартирами

Коли Чернишов перебував у Відні відбулося ще одне засідання ВАКС щодо Сергія Копистири.

Прокурор САП озвучив версію слідства: Чернишов, діючи через довірену особу - радницю патронатної служби Міністерства розвитку громад та територій Марину Медведєву, брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ткач про підозри підлеглим Чернишова: Розгортається черговий антикорупційний серіал, а віцепрем’єр у Чехії. Це відрядження чи втеча? ВIДЕО

Неповернення Чернишова

Відрядження Чернишова затягнулося на другий тиждень. Проте співрозмовники в політичних колах стверджують, що зняти міністра з посади - визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента.

"Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства Володимира Зеленського ще не отримував підозру в корупції. Як і за жодного з попередніх президентів.

Наразі представники політичного істеблішменту впевнені в очевидному: питання повернення Чернишова в Україну – відповідальність президента. Так само, як і всі призначення Чернишова протягом президентської каденції Зеленського. Зовсім небагато людей у президентській команді користувались такою лояльністю першої особи протягом усіх шести років", - пишуть журналісти.

Також читайте: Корупція в Мінрегіоні: Суд арештував ще одного колишнього соратника Чернишова із заставою 20 мільйонів

Сценарії розвитку ситуації

Перший

Протягом декількох тижнів відбувається зміна або переформатування Кабінету міністрів: "Чернишов, як і багато інших міністрів, без зайвої уваги просто загубиться між двома Кабмінами і не з'явиться у новому. На його місце вже навіть є кандидати".

Другий

Чернишов повертається до України після узгодження зрозумілого плану порятунку. Тут, на думку джерел, може "допомогти" новий генпрокурор Кравченко. Хоча сам Кравченко заперечив нардепам свою можливу участь у цьому кейсі.

Третій

Зміни в Кабміні призупиняються, Чернишов продовжу працювати в робочому режимі та не повертається до України. 

"Такий графік цілком дозволяє йому тягнути до 10 липня, коли в Римі відбудеться дводенна Ukraine Recovery Conference, організована міністерством, яке він очолює. А це майже ідеальний часовий коридор, щоб реалізувати або перший, або другий сценарій", - йдеться в матеріалі.

Наразі, за свідченнями джерел УП у політичних колах, команда Чернишова активно працює над пошуком відповідних заходів і можливих варіантів для зустрічей за кордоном, для того щоб продовжувати "марафон" єдності. 

У Відні в понеділок з офіційним візитом перебував Зеленський, проте на жодному з фото його не помітили із Чернишовим. Проте, за даними УП, Чернишов проживав у тому ж готелі, що й офіційна українська делегація.

"Вважаю, президент не буде далі за нього боротись. Думаю, у ньому бореться два бажання: допомогти по-людськи та знищити політично. Але перша леді Олена Зеленська та дружина Чернишова товаришували ще до початку повномасштабного вторгнення", – розмірковує впливовий представник президентської команди. Саме тому можна припустити, що рішення може бути десь посередині.

Також читайте: Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном, воно проходить у штатному режимі, - Мін’єд

Автор: 

корупція (4796) Чернишов Олексій (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
Це символічно - вся політика Зе - міністр з повернення українців додому - втік за кордон ))).
показати весь коментар
20.06.2025 11:34 Відповісти
+49
Да. Такого позора еще в нашей стране не было. Чтобы целый действующий вице-премьер власти сбежал за границу. Даже Паша Лазоренко сперва был отправлен в отставку. И все это на глазах Запада. Просто писец какой то.
показати весь коментар
20.06.2025 11:47 Відповісти
+35
показати весь коментар
20.06.2025 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.06.2025 11:32 Відповісти
Це символічно - вся політика Зе - міністр з повернення українців додому - втік за кордон ))).
показати весь коментар
20.06.2025 11:34 Відповісти
Да. Такого позора еще в нашей стране не было. Чтобы целый действующий вице-премьер власти сбежал за границу. Даже Паша Лазоренко сперва был отправлен в отставку. И все это на глазах Запада. Просто писец какой то.
показати весь коментар
20.06.2025 11:47 Відповісти
ZeПітори 7-рік під дахом " яжнелоха🤢🤡" мародерять , як перед останнім днем Помпеї( України) ! Захопили повністью всі інституції ! гребуть в чотири горлянки, а їм все мало , от і почали гризти один одного Ермачидло завчасно призначив корупціонера Кривоноса , знаючи про збереження своїх бандитів
показати весь коментар
20.06.2025 12:41 Відповісти
дивлячись на цю морду-*****-зразу приходе думка, що це "добропорядна,правдива зелена тварюка "
показати весь коментар
20.06.2025 16:54 Відповісти
Підар...
показати весь коментар
20.06.2025 11:35 Відповісти
не він а той хто його призначив
показати весь коментар
20.06.2025 12:00 Відповісти
Скоріше крутив як пропЕлер.
показати весь коментар
20.06.2025 18:54 Відповісти
Огидні шидовські пітари.Фу падаль.
показати весь коментар
21.06.2025 08:09 Відповісти
Підарешт?
показати весь коментар
20.06.2025 11:35 Відповісти
тільки , Зейла&Ермака Все інше перестановка ліжок в барделі
показати весь коментар
20.06.2025 12:43 Відповісти
********
показати весь коментар
20.06.2025 16:02 Відповісти
Тобто, якийсь клоун працює начальником, починають розслідувати проти його підлеглих і той у цей час спокійно їде за кордон на форуми. Коли решті бидла наказано тільки збирати речі на фронт
показати весь коментар
20.06.2025 11:35 Відповісти
Проблема для Зели в том, что Чернышев был одним из главных организаторов схем воровства бабла на "большом распиле". Лицо, приближенное к телу самого. Такому попадать в СИЗО, а тем боле начать говорить- никак нельзя, он слишком много знает.
показати весь коментар
20.06.2025 11:50 Відповісти
Непатріотичні речі пишете. Не час наразі - бурят нападе - а ви про корупцію...
показати весь коментар
20.06.2025 11:53 Відповісти
чєрнишов в безпеці, наш Лідор друзів в біді не кидає. Ванюша баканов не дасть збрехати.
І цибуля не по шість гривень
показати весь коментар
20.06.2025 11:37 Відповісти
Всі кажуть- " фортифікації", виробництво дронів, " виробництво ракет", постачання озброєння у ЗСУ...
Цим, в уяві наріду займається " настоящій прєзідент фзєленьській"
А насправді у Президента Зеленьського голова зайнята зовсім іншим- сидять, мозкові штурми проводять, як самим не вимазатися у Чєнишові.
показати весь коментар
20.06.2025 12:45 Відповісти
А пам'ятайте, як у 19-22 на КОЖНУ поїздку Пороха за кордон зе-боти кричали:
"Він втік, втік, втік!" ?
А при кожному повернені тихо шепотіли:
"Чорт і чого не втік?!"
показати весь коментар
20.06.2025 11:38 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 11:38 Відповісти
Опозицію шманають без будь-яких ухвал суду, кошмарять їхні сім'ї, малолітніх дітей обшуками о 6-ій ранку, як справжні НКВСники, а своїх в доску для Зе і Єрмака не обшукують навіть попри наявність ухвали суду.

Ще у "2024 році НАБУ та САП мали провести обшуки у Чернишова, проте навіть попри наявність відповідної ухвали суду цього не відбулося."

Джерело: https://censor.net/ua/n3558958
показати весь коментар
20.06.2025 11:45 Відповісти
"Для розуміння: Чернишов - особистий друг Зеленського і Єрмака. Він - єдиний урядовець, запрошений на ювілей Єрмака на державній дачі "Синьогора" у 2021 році (гостей туди доправляли гвинтокрилами).

Також Чернишов - єдиний урядовець, який під час карантину був присутній на дні народження Зеленського у 2021 році у квартирі Міндіча - того самого, який розікрав мільйони на трансформаторах для «Харківобленерго».
показати весь коментар
20.06.2025 11:47 Відповісти
Чернишов виступає по скайпу з Чехії.

Міністр по скайпу. Це справжня знахідка для бункерно-незламної влади. Всі, хто крадуть мільйонами, але дружать із Першим, можуть керувати Україною дистанційно. Чому ні? Віртуальна влада, віртуальні герої.

Майбутнє України - це люди, котрим мародери по скайпу розповідають, якими незламними треба бути під ракетними обстрілами."
показати весь коментар
20.06.2025 11:48 Відповісти
Останній абзац коментаря дуже влучний. Це мабуть і є країна мрій Зеленського.
показати весь коментар
20.06.2025 13:50 Відповісти
" Соціальний ліфт Зеленського". Як Бубочка і обіцяв, мудрому наріту.

Олексі́й Миха́йлович Чернишо́в . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Віцепрем'єр-міністр України - Міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року.

20 років досвіду роботи у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном - у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.
----------------------------------------------------------
20 жовтня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олексія Чернишова на посаду голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністрації. Указ про призначення підписав Пhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 резидент України 28 жовтня 2019 року.

Під керівництвом Чернишова Київська облдержадміністрація розробила стратегічний план розвитку регіону, до пріоритетів якого увійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 децентралізація, розвиток інфраструктури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Київщини, поліпшення залізничного сполучення, будівництво шкіл, дитячих садочків та стадіонів, підвищення інвестиційної привабливості регіону. Окрім цього, на посаді очільника облдержадміністрації Чернишов відновив роботу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1 Агенції регіонального розвитку.

Міністр розвитку громад та територій України[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=5 ред. код]

4 березня 2020 року увійшов до оновленого складу Кабінету Міністрів України, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр розвитку громад та територій України. Окреслені Чернишовим пріоритети на посаді - реформа децентралізації, реформа ДАБІ, регіональний розвиток, реформа системи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЖКГ, міжнародне співробітництво.

Під час його роботи на посаді міністра відбувався активний етап реформи децентралізації. Європарламент визначив децентралізацію однією із найуспішніших реформ в Україні. (до 2019)

Зокрема, у липні 2020 року в Україні було запроваджено новий адміністративно-територіальний устрій - базу для нього готувала команда міністерства на чолі з Чернишовим. Мета - посилення спроможності громад.

Крім цього, команда Чернишова займалася розбудовою об'єктів соціальної інфраструктури в рамках ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво». Як результат, 800 об'єктів соціальної інфраструктури було побудовано або відремонтовано.

На посаді міністра забезпечив успішне проходження опалювального сезону в 2021-2022 роках без підвищення тарифів для населення.

У серпні 2021 року нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом.

Діяльність під час воєнного стану на посаді міністра

Із початком повномасштабного вторгнення Росії Олексій Чернишов адаптував діяльність очолюваного ним міністерства під воєнні реалії. Команда міністерства розробила концепцію функціонування держави в умовах воєнного стану.

На початку червня 2022 року Чернишова призначили головою Штабу з підготовки до опалювального сезону 2022-2023https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]. Під керівництвом Чернишова штаб розробив план успішного проходження через зиму в умовах воєнних дій. Займався питанням врегулювання боргів підприємств ТКЕ за спожитий газ. Координував розробку онлайн-платформи зі збору критичних потреб ТКЕ - UNEEDS. Відстоював законодавче закріплення ціни на газ для населення на рівні 2021 року та заборону нарахування пені та штрафних санкцій на час воєнного стану.

Від самого початку повномасштабного вторгнення приділяв активну увагу питанню підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО): разом із командою розробив та реалізував соціальну програму «Прихисток» для компенсації витрат домогосподарствам, які забезпечили безкоштовне тимчасове розміщення ВПО. Заручившись підтримкою польського Уряду, розробив та реалізовував проєкти зі зведення модульних містечок для безкоштовного тимчасового розміщення ВПО.

В квітні 2022 року Олексія Чернишова призначили відповідальним від уряду за першочергове відновлення пошкоджених об'єктів житлової, критичної та соціальної інфраструктури на звільнених територіях. Під керівництвом Чернишова міністерство розробило концепцію відновлення житла та надання компенсацій внаслідок бойових дій з рф.

Разом зі Світовим банком та Європейською Комісією розробив звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (RDNA - Rapid Damage and Needs Assessment)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] - першу комплексну оцінку наслідків війни у 20-ти секторах. Він став дороговказом у розробці подальших державних планів зі швидкого та довготривалого відновлення.

На основі звіту команда Чернишова підготувала програму невідкладного відновлення, де зібрала першочергові об'єкти критичної інфраструктури для відновлення до кінця 2022 року. Програма отримала підтримку з боку Світового банку. Результатом цього стало створення під управлінням Світового банку спеціального Трастового фонду на відновлення України, який має забезпечити механізм та можливість покриття невідкладних потреб України
показати весь коментар
20.06.2025 15:00 Відповісти
Самая главная его чеснота - это жена, которая подруга Елены Зеленской
показати весь коментар
20.06.2025 19:55 Відповісти
Не від друзів і шобли ж цей віцепрем"єр Чернишов в бігах! А за "заслуги" перед Україною в час війни скажуть їхні статки і чим допомогли Армії і Перемозі, якщо в нас так хріново. Ворожі кораблі знов стоять близько і пуляють по нашим містам; знов мова й про план висадки десанту. Що, нептуни чи морські дрони закінчились, або змова на наші голови?! А написати реляції, красиві плани вони всі мастаки, бо для цього клєрків досталь. Наш народ постраждав, недаремно ж він втік. Перші ластівки?Українці, все для Перемоги, нам своє робить, хто крім нас?! Бог допомагає нам. І.Франко: "Ми є народ, якого правди сила ніким подолана ще не була!" Будьмо!
показати весь коментар
20.06.2025 22:41 Відповісти
Ну не вірю я, що чолов'яга з таким чесним обличчям міг виявитися пройдисвітом, крадієм і просто гандоном
показати весь коментар
20.06.2025 11:50 Відповісти
А з якою національністю збирається єднатися індивід з таким румпелем?
показати весь коментар
20.06.2025 11:50 Відповісти
Шоу довгоносиків
показати весь коментар
20.06.2025 11:53 Відповісти
Та ти шо - якщо судити по косоокості - хотів би до японців - а так - бурятомонгол
показати весь коментар
20.06.2025 16:06 Відповісти
Схильний вважати, що зараз уже йде зворотній відлік до якогось безумства, що вчинить Зеленський з ОПою. Від відставки Кабміну (звісно під супроводженням відосика, де буде хрипато робити з себе святу невинність та демонструвати обурення), до оголошення всього персоналу НАБУ та САП рашистськими агентами.
Але зважаючи на минулі дії Зеленського і його кодла, впевнений на всі 100 - наступні приначенці будуть ще гіршими чиновниками, і ще більшими корупціонерами. Адже інакше Потужний і його команда просто не вміють.
P.S. До речі, де в нас зараз вакантні посади послів? Може Чернишов туди і поїде, без повернення в Україну?
показати весь коментар
20.06.2025 11:51 Відповісти
Подивіться на фізіономію цього пана. По теорії Ломбразо по ньому плаче буцигарня.
показати весь коментар
20.06.2025 11:53 Відповісти
це антисемітізм
показати весь коментар
20.06.2025 12:19 Відповісти
до Б. А. На фоні геноциду українців. захоплення частини країни ворогами - не до антисемітизму. До речі, пишуть. що през. США теж з їх когорти; може ні? Нам своє робити, захищатись від ворогів. Бог нам допоможе.
показати весь коментар
20.06.2025 23:00 Відповісти
якщо ця влада буде рулити далі то Катастрофа неминуча, ця держава зчезне з карти планети
показати весь коментар
20.06.2025 11:55 Відповісти
зе-гниль ховає кума за кордоном, що тут не зрозуміло? зараз намагатимуться поховати справу, тоді і повернеться 3,14дарюга
показати весь коментар
20.06.2025 12:00 Відповісти
Чесно? ****!!!₴!
показати весь коментар
20.06.2025 12:02 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 12:06 Відповісти
Володенька бацає вам по кишенях. В яких скоро залишиться тільки те, чим він бацає.
показати весь коментар
20.06.2025 12:42 Відповісти
Недолідор усю гниль фсбешну притягнув до влади щоб разом з ними мародерити на крові ,
показати весь коментар
20.06.2025 12:17 Відповісти
Zельона гнила влада Zе у всій красі - вкрав , отримай відрядження за кордон від Оманської Гниди
показати весь коментар
20.06.2025 12:20 Відповісти
ось він повернеться і зразу ж все роз'яснить по цій чудовіщной ашипке! )
показати весь коментар
20.06.2025 12:21 Відповісти
головне пам'ятати - в усьому винен трамп!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:21 Відповісти
Єрмак з нашою системою управління, зробив те саме що Портнов з судовою.
показати весь коментар
20.06.2025 12:23 Відповісти
Зеленский не виноват , это ему проклятый Порошенко таких ворюг в министерства назначил.
показати весь коментар
20.06.2025 12:59 Відповісти
Яке ж воно, курва огидне.
Какая отвратительная рожа (с)
Как увижу - так блеват и кидат (с)
Бог шельму мітить - та неможливо з таким їбалом бути порядною людиною.
показати весь коментар
20.06.2025 13:00 Відповісти
"Посадовець такого рівня за президентства володимира зеленського ще не отримував підозру в корупції" - і це просто плювок від влади. Той самий Рєзніков повинен давно протирати нари. І не він один.
показати весь коментар
20.06.2025 13:10 Відповісти
Чернишов це найгірше що могло статися гнида мерзенна
показати весь коментар
20.06.2025 13:16 Відповісти
шминаль ГАРАНТУВАВ що до кінця неділі повернеться тільки не сказав якого місяця і якого року
показати весь коментар
20.06.2025 13:21 Відповісти
Починати треба з прем"єра, в якого кадри гнилі.
показати весь коментар
20.06.2025 23:07 Відповісти
Пропоную терміново створити Міністерство відряджень. А шо??
показати весь коментар
20.06.2025 13:26 Відповісти
Министерство возвращения сбежавших вице-премьеров и депутатов.
показати весь коментар
20.06.2025 13:53 Відповісти
чому нікого не хвилює ось це: У матеріалі зазначається, що призначення у Міністерство національної єдності України є черговим свідченням взаємин президента Зеленського та Чернишова. Оскільки для нього й вигадали це міністерство. Джерело: https://censor.net/ua/n3558958
показати весь коментар
20.06.2025 13:32 Відповісти
Не смішіть курей!Заступники міністра корупціонери,а міністр не при ділах.Пупок би надірвали,якби собі тільки в кармани клали.Заступники міністру,міністр прем'єру і в Офіс президента-всі задоволені,а грошей в країні і "...внукам хвате"
показати весь коментар
20.06.2025 13:49 Відповісти
1 млрд грн ущерба? Эти ребята пилят миллиарды баксятины, но коллективный запад разумеется ничего не знает.
показати весь коментар
20.06.2025 13:52 Відповісти
Молодець Льоха - лошків поімєл і вирвався на волю.

Підтримка нашого Лідера лише зросла!
показати весь коментар
20.06.2025 14:05 Відповісти
Відмазки про його втечу вигадують на ходу. Огидно 🤮
показати весь коментар
20.06.2025 14:15 Відповісти
Посади втічкачів-ухилянтів все ростуть. Спочатку побігли депутати ВР, радник ОП, тепер вже міністр. А хто ж побіжить наступний?
показати весь коментар
20.06.2025 14:31 Відповісти
Та, дай Боже. щоб без шороху розбіглись, ще й на білет скинемось! Нам своє робити, захистити Батьківщину буде легше!
показати весь коментар
20.06.2025 23:16 Відповісти
Мені його шнобель одразу не сподобався.
показати весь коментар
20.06.2025 14:36 Відповісти
Хуже не будет (с)
показати весь коментар
20.06.2025 14:55 Відповісти
Джерела повідомили, що обшуки не відбулися через вплив директора НАБУ Кривоноса на детективів. "впливовий"покровитель корупції в Україні ,сам директор ***** "Кривийніс"
показати весь коментар
20.06.2025 15:29 Відповісти
Наші чиновники не крали якби не було кругової поруки та можливості відкату наверх. Усі наші президенти проти того, щоб наші міжнародні партнери вибирали нам суддів та прокурорів бо тоді любі друзі, які крадуть для влади, для президента, можуть отримати реальні терміни. Тому всіх президентів, включаючи діючого, можна сміливо відправляти до в'язниці за кришування корупції та збагачення за державні кошти.
показати весь коментар
20.06.2025 16:43 Відповісти
Багато буков, але не мажте туди Ющенка і Порошенка. А шобла перевершила всіх; жахи війни, і розхльобувать наслідки ще довго країна буде.
показати весь коментар
20.06.2025 23:27 Відповісти
Який потужний ніс. З Хайфи родом чи Тель-Авіву?
показати весь коментар
20.06.2025 21:07 Відповісти
Так он по итогу сбежал или нет? Как никак министр единства
показати весь коментар
21.06.2025 01:24 Відповісти
З такими державними слугами і ворога не треба.
показати весь коментар
21.06.2025 05:30 Відповісти
Клоун сваих нэ брасает. Как его кореш с болот. А ты раб не больше 5 посылок отправляй новой почтой пхахахахпх
показати весь коментар
21.06.2025 06:45 Відповісти
 
 