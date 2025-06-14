Ткач про підозри підлеглим Чернишова: Розгортається черговий антикорупційний серіал, а віцепрем’єр у Чехії. Це відрядження чи втеча? ВIДЕО

НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Сам Чернишов наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віцепремʼєр-міністр Олексій Чернишов. Відрядження чи чергова втеча? Є відчуття, що просто зараз розгортається черговий антикорупційний серіал. Його фінал відкритий. Майже рік тому ми на "Українській правді" розповідали як НАБУ минулого літа не провело обшуки у на той момент керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова попри наявність ухвали. Також наша знімальна група фіксувала, як Чернишов таємно відвідував НАБУ", - йдеться у дописі.

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За словами Ткача, Чернишов фігурував і фігурує у справі, яка за версією слідства завдала державі мільярдних збитків.

Ця справа стосується його перебування на посаді очільника міністерства громад і територій.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.

"Одна з квартир забудовника Копистири ("КСМ груп"), як вдалось встановити УП рік тому, опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука, який з 2021 до 23 року забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон і родина якого живе у цій квартирі. Ми це підтвердили минулого року, завітавши у гості.

Вчора і сьогодні НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у "Нафтогаз", коли "Нафтогаз" очолив Чернишов", - додає Ткач.

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Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку.

Сам Чернишов наразі перебуває закордоном у відрядженні.

"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?

За інформацією джерел УП у правоохоронних та політичних близько місяця тому у Чернишова таки провели обшуки", - продовжує Ткач.

Коментуючи близькість Чернишова до керівництва держави, Ткач зазначає:

- Чернишов - єдиний з кабінету міністрів був присутній на святкуванні дня народження президента Зеленського у 2021 році у квартирі Тимура Міндіча під час карантину.

- Чернишов був єдиним представником кабміну на ювілеї Єрмака на державній дачі Синьогора у 2021 році. Памʼятаєте історію з використанням гвинтокрилів ДСНС та військових?

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"Тому дуже уважно спостерігаємо за цією справою. І за поверненням Чернишова в Україну ще більше спостерігаємо. Хоча як в Україну може не повернутись віцепремʼєр-міністр і не знаю", - резюмує він.