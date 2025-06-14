Ткач о подозрениях подчиненным Чернышова: Разворачивается очередной антикоррупционный сериал, а вице-премьер - в Чехии. Это командировка или побег?. ВИДЕО

НАБУ в САП задержали двух соратников вице-премьера Алексея Чернышова по делу о коррупции в строительной сфере с участием топ-чиновников государства. Сам Чернышов сейчас находится в заграничной командировке.

Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Командировка или очередной побег? Есть ощущение, что просто сейчас разворачивается очередной антикоррупционный сериал. Его финал открыт. Почти год назад мы на "Украинской правде" рассказывали, как НАБУ прошлым летом не провело обыски у на тот момент руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышова несмотря на наличие постановления. Также наша съемочная группа фиксировала, как Чернышов тайно посещал НАБУ", - говорится в заметке.

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По словам Ткача, Чернышов фигурировал и фигурирует в деле, которое, по версии следствия, нанесло государству миллиардные убытки.

Это дело касается его пребывания на посту главы Министерства громад и территорий.

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в г. Киеве под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли должностных лиц Минрегиона и директора государственного предприятия. Должностные лица Министерства создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконно заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Согласно им застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам Министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах г. Киева. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды - 16,8 млн грн.

"Одна из квартир застройщика Копыстыри ("КСМ групп"), как удалось установить УП год назад, оказалась в собственности жены спецслужащего Вадима Марчука, который с 2021 до 23 года обеспечивал охрану Чернышова, когда тот возглавлял Минрегион и семья которого живет в этой квартире. Мы это подтвердили в прошлом году, придя в гости.

Вчера и сегодня НАБУ в САП задержали двух соратников вице-премьера Чернышова - Максима Горбатюка и Василия Володина. Оба работали с Чернышовым в министерстве. Оба перешли работать в "Нафтогаз", когда "Нафтогаз" возглавил Чернышов", - добавляет Ткач.

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Причем Горбатюка по информации источников УП в правоохранительных органах был задержан при попытке выезда из страны в отпуск.

Сам Чернышов сейчас находится заграницей в командировке.

"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому, и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за рубежом. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?

По информации источников УП в правоохранительных и политических кругах, около месяца назад у Чернышова таки провели обыски", - продолжает Ткач.

Комментируя близость Чернышова к руководству государства, Ткач отмечает:

- Чернышов - единственный из Кабинета министров присутствовал на праздновании дня рождения президента Зеленского в 2021 году в квартире Тимура Миндича во время карантина.

- Чернышов был единственным представителем Кабмина на юбилее Ермака на государственной даче Синегора в 2021 году. Помните историю с использованием вертолетов ГСЧС и военных?

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"Поэтому очень внимательно наблюдаем за этим делом. И за возвращением Чернышова в Украину еще больше наблюдаем. Хотя как в Украину может не вернуться вице-премьер-министр, и не знаю", - резюмирует он.