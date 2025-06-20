Командировка Чернышова может быть связана со схемой, которая нанесла более 1 млрд грн ущерба государству, - СМИ
Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов до сих пор находится за границей. В то же время, его бывшим подчиненным вручают подозрения в коррупции.
Об этом говорится в материале Украинской правды, информирует Цензор.НЕТ.
В 2024 году НАБУ и САП должны были провести обыски у Чернышова, однако, даже несмотря на наличие соответствующего постановления суда, этого не произошло.
Речь идет о деле о возможном получении взятки Чернышовым и его окружением от владельца группы компаний "KSM Group", застройщика Сергея Копыстыри.
В постановлении говорится, что чиновники Минрегиона в 2021-2022 гг., когда его возглавлял Чернышов, могли быть причастны к незаконной передаче Копыстыре земельного участка для строительства жилого комплекса.
Источники сообщили, что обыски не произошли из-за влияния директора НАБУ Кривоноса на детективов.
Также журналисты фиксировали тайный визит Чернышова в НАБУ, который потом там объяснили встречей по вопросам прозрачности работы "Нафтогаза".
В материале отмечается, что назначение в Министерство национального единства Украины является очередным свидетельством взаимоотношений президента Зеленского и Чернышова. Поскольку для него и придумали это министерство.
"В течение первых недель после назначения Чернышов не понимал, чем должен заниматься в новом министерстве, кроме встреч с украинскими беженцами. Эти встречи, по свидетельствам участников, очень быстро превратились в агитационные мероприятия власти", - рассказали изданию собеседники в политических кругах.
Журналисты напомнили, что Чернышов - единственный из членов Кабмина, кто присутствовал на праздновании дня рождения президента Зеленского в 2021 году, которое происходило в квартире Тимура Миндича во время действия карантинных ограничений. Также он был единственным представителем Кабмина на юбилее главы ОПУ Андрея Ермака на государственной даче Синегора в Карпатах.
"Сейчас, по словам источников УП среди политических топов, Чернышов на фоне коррупционного дела вызывает у Зеленского раздражение, сам факт, что это дело может публично ударить непосредственно по президентскому окружению, не позволяет власти просто "умыть руки" и пустить ситуацию на самотек. Ведь столь высокопоставленное лицо в команде Зеленского еще не "заподозрили". И сейчас прилагается немало усилий, чтобы этого и не произошло", - пишет автор.
Обыски у Чернышова
Около месяца назад САП и НАБУ провели обыски у Чернышова, почти через год после получения первого постановления суда.
В антикоррупционных органах, пишет издание, в шутку связывают это с возможным обострением борьбы за влияние на Зеленского между Андреем Ермаком и совладельцем "Квартала 95" Тимуром Миндичем, у которого есть влияние на Кабмин.
Однако версия выглядит маловероятной, поскольку НАБУ проводит эту работу еще с ноября 2023 года, когда застройщик Сергей Копыстыра был задержан по подозрению в попытке подкупа преемника Чернышова - тогдашнего министра развития громад Александра Кубракова. Тогда именно Кубраков в сотрудничестве с антикоррупционным бюро задокументировал эту попытку.
Чернышов за границей и задержание его окружения
В ночь на 11 июня вице-премьер отправился в заграничную командировку. На той же неделе в Польшу отправился другой фигурант дела - Максим Горбатюк (советник министра развития громад и территорий Чернышова на общественных началах), где он и был задержан.
В 2022 году он вместе с Чернышовым перешел на работу в "Нафтогаз" на позицию коммерческого директора одной из дочерних компаний.
Журналистам неизвестно, было ли это обычное совпадение или Горбатюк действительно знал о следственных действиях и убегал.
В течение недели также задержали еще одного близкого соратника Чернышова - Василия Володина, который был госсекретарем Министерства развития общин и территорий в период руководства Чернышова. Он также перешел на работу в "Нафтогаз" и стал членом его правления.
Во время заседаний ВАКС прокуроры озвучивали материалы дела, в которых, по версии следствия, описана роль самого Чернышова в схеме, которая во время полномасштабного вторжения могла нанести государству ущерб более чем на миллиард гривен.
Так, прокурор заявил:
Не позднее декабря 2021 года Копыстырой был разработан преступный план получения ООО "Ситигазсервис" для застройки, вопреки установленному законодательством порядку, земельного участка, для реализации которого он привлек министра развития громад и территорий Украины Чернышова Алексея Михайловича... В свою очередь, Чернышов с целью конспирации и сокрытия своего участия в разработанном Копыстырой преступном плане поручил вести коммуникацию между Копыстырой и Татаренко своему доверенному лицу Горбатюку Максиму Романовичу.
По словам обвинения, Горбатюк был доверенным лицом Чернышова и не был работником Минрегиона, но имел доступ к документам, касающимся земельного участка и информировал Татаренко по рассмотрению в хозяйственных судах по этому участку.
Прокурор сообщил, что Чернышов вместе с другими лицами (Копыстыра, Татаренко, Володин, Горбатюк, Сушон) реализовал совместный преступный план. В частности, Чернышов, злоупотребляя должностью, подписал приказ Министерства, которым государственное имущество передали ГП "Укркоммунобслуживание" - фактически в интересах частной компании "Ситигазсервис". Это сделано вопреки служебным интересам и в пользу участников сговора.
21 октября 2022 года Копыстыра, Горбатюк и Чернышов встретились в Министерстве развития громад и территорий Украины, чтобы обсудить, как дальше незаконно обеспечить компании ООО "Ситигазсервис" земельный участок для застройки, нарушая установленные правила. Факт встречи подтвержден анализом сведений о телефонных соединениях.
2 ноября 2022 года Чернышов подал заявление об отставке с поста министра развития громад и территорий, а 3 ноября Рада приняла его.
Прокурор отметил:
Вместе с тем, выполняя свою часть заранее определенного преступного плана, Чернышов, несмотря на то, что в обращении ГП "Укркоммунобслуживание" от 1 ноября 2022 года № 408, согласно требованию ГК Украины, отсутствует информация о существенных условиях сделки с ООО "Ситигазсервис", осознавая, что 3 ноября 2022 года - последний день его полномочий в должности, поэтому в дальнейшем он не сможет дать согласие на заключение значительного хозяйственного обязательства между ГП "Укркоммунобслуживание" и ООО "Ситигазсервис", с целью рассмотрения обращения Сушон от 1 ноября 2022 года и обеспечения решения вопроса о предоставлении такого согласия, издал приказ Минрегиона № 203, которым создал рабочую группу по рассмотрению указанного обращения и поручил ей принять решение о предоставлении согласия на совершение ГП "Укркоммунобслуживание" хозяйственного обязательства или отказа в предоставлении такого согласия по результатам рассмотрения обращения, а также вопреки положению о Минрегионе и Хозяйственному кодексу Украины уполномочил Государственного секретаря Минрегиона Володина оформить в установленном законодательством порядке от имени Минрегиона решение, принятое рабочей группой.
Следствие установило, что в телефоне Володина (который изъяли по месту его жительства) в WhatsApp нашли чат с министром Чернышовым. 23 ноября 2023 года (через 2 дня после сообщения Копыстыри о подозрении и в день избрания ему меры пресечения) Чернышов написал Володину и включил режим исчезающих сообщений на 24 часа. Это расценивается как попытка уничтожить доказательства, "которые могут иметь значение для досудебного расследования в этом уголовном производстве и могут совершаться также и дальнейшие такие действия".
13 июня 2025 года ВАКС отправил под стражу Горбатюка, а 17 июня - Володина. В то же время Чернышов отправился из Чехии в Вену.
Встречи Чернышова за границей
Журналисты обратились ко всем трем организациям, с которыми Чернышов встречался в австрийской столице с вопросом, когда именно представители министра начали организацию этих встреч. В отделе коммуникаций Федерального министерства европейских и международных дел Австрии заявили, что запрос на встречу поступил за день до нее.
Этот ответ доказывает, что командировка в Вену могла быть не запланированной заранее, а организованной буквально "с колес" - почти день в день.
10 июня Чернышов анонсировал проведение форума на 17 июня. Однако на него он физически не прибыл, а присоединился к событию онлайн из Вены.
Журналисты идентифицировали, что он находился в пятизвездочном отеле Steigenberger Hotel Herrenhof.
В Министерстве национального единства не предоставили СМИ никаких дат поездок Чернышова. Также там не ответили, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину
Взятка квартирами
Когда Чернышов находился в Вене состоялось еще одно заседание ВАКС по Сергею Копыстыре.
Прокурор САП озвучил версию следствия: Чернышов, действуя через доверенное лицо - советницу патронатной службы Министерства развития громад и территорий Марину Медведеву, участвовал в администрировании процесса получения взятки в виде квартир.
Невозвращение Чернышева
Командировка Чернышова затянулась на вторую неделю. Однако собеседники в политических кругах утверждают, что снять министра с должности - признать факт высокопоставленной коррупции в окружении президента.
"Позволить вручить подозрение вице-премьер-министру - попасть в заголовки с коррупционным рекордом. Чиновник такого уровня при президентстве Владимира Зеленского еще не получал подозрение в коррупции. Как и ни при одном из предыдущих президентов.
Сейчас представители политического истеблишмента уверены в очевидном: вопрос возвращения Чернышова в Украину - ответственность президента. Так же, как и все назначения Чернышова в течение президентской каденции Зеленского. Совсем немного людей в президентской команде пользовались такой лояльностью первого лица в течение всех шести лет", - пишут журналисты.
Сценарии развития ситуации
Первый
В течение нескольких недель происходит смена или переформатирование Кабинета министров: "Чернышов, как и многие другие министры, без лишнего внимания просто затеряется между двумя Кабминами и не появится в новом. На его место уже даже есть кандидаты".
Второй
Чернышов возвращается в Украину после согласования понятного плана спасения. Здесь, по мнению источников, может "помочь" новый генпрокурор Кравченко. Хотя сам Кравченко отрицал перед нардепами свое возможное участие в этом кейсе.
Третий
Изменения в Кабмине приостанавливаются, Чернышов продолжаю работать в рабочем режиме и не возвращается в Украину.
"Такой график вполне позволяет ему тянуть до 10 июля, когда в Риме состоится двухдневная Ukraine Recovery Conference, организованная министерством, которое он возглавляет. А это - почти идеальный временной коридор, чтобы реализовать либо первый, либо второй сценарий", - говорится в материале.
Сейчас, по свидетельствам источников УП в политических кругах, команда Чернышова активно работает над поиском соответствующих мероприятий и возможных вариантов для встреч за рубежом, для того чтобы продолжать "марафон" единства.
В Вене в понедельник с официальным визитом находился Зеленский, однако ни на одном из фото его не заметили с Чернышовым. Однако, по данным УП, Чернышов проживал в том же отеле, что и официальная украинская делегация.
"Считаю, президент не будет дальше за него бороться. Думаю, в нем борется два желания: помочь по-человечески и уничтожить политически. Но первая леди Елена Зеленская и жена Чернышева дружили еще до начала полномасштабного вторжения", - рассуждает влиятельный представитель президентской команды. Именно поэтому можно предположить, что решение может быть где-то посередине.
І цибуля не по шість гривень
Цим, в уяві наріду займається " настоящій прєзідент фзєленьській"
А насправді у Президента Зеленьського голова зайнята зовсім іншим- сидять, мозкові штурми проводять, як самим не вимазатися у Чєнишові.
"Він втік, втік, втік!" ?
А при кожному повернені тихо шепотіли:
"Чорт і чого не втік?!"
Ще у "2024 році НАБУ та САП мали провести обшуки у Чернишова, проте навіть попри наявність відповідної ухвали суду цього не відбулося."
Також Чернишов - єдиний урядовець, який під час карантину був присутній на дні народження Зеленського у 2021 році у квартирі Міндіча - того самого, який розікрав мільйони на трансформаторах для «Харківобленерго».
Міністр по скайпу. Це справжня знахідка для бункерно-незламної влади. Всі, хто крадуть мільйонами, але дружать із Першим, можуть керувати Україною дистанційно. Чому ні? Віртуальна влада, віртуальні герої.
Майбутнє України - це люди, котрим мародери по скайпу розповідають, якими незламними треба бути під ракетними обстрілами."
Олексі́й Миха́йлович Чернишо́в . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Віцепрем'єр-міністр України - Міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року.
20 років досвіду роботи у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном - у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.
----------------------------------------------------------
20 жовтня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олексія Чернишова на посаду голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністрації. Указ про призначення підписав Пhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 резидент України 28 жовтня 2019 року.
Під керівництвом Чернишова Київська облдержадміністрація розробила стратегічний план розвитку регіону, до пріоритетів якого увійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 децентралізація, розвиток інфраструктури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Київщини, поліпшення залізничного сполучення, будівництво шкіл, дитячих садочків та стадіонів, підвищення інвестиційної привабливості регіону. Окрім цього, на посаді очільника облдержадміністрації Чернишов відновив роботу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1 Агенції регіонального розвитку.
Міністр розвитку громад та територій України[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=5 ред. код]
4 березня 2020 року увійшов до оновленого складу Кабінету Міністрів України, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр розвитку громад та територій України. Окреслені Чернишовим пріоритети на посаді - реформа децентралізації, реформа ДАБІ, регіональний розвиток, реформа системи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЖКГ, міжнародне співробітництво.
Під час його роботи на посаді міністра відбувався активний етап реформи децентралізації. Європарламент визначив децентралізацію однією із найуспішніших реформ в Україні. (до 2019)
Зокрема, у липні 2020 року в Україні було запроваджено новий адміністративно-територіальний устрій - базу для нього готувала команда міністерства на чолі з Чернишовим. Мета - посилення спроможності громад.
Крім цього, команда Чернишова займалася розбудовою об'єктів соціальної інфраструктури в рамках ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво». Як результат, 800 об'єктів соціальної інфраструктури було побудовано або відремонтовано.
На посаді міністра забезпечив успішне проходження опалювального сезону в 2021-2022 роках без підвищення тарифів для населення.
У серпні 2021 року нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом.
Діяльність під час воєнного стану на посаді міністра
Із початком повномасштабного вторгнення Росії Олексій Чернишов адаптував діяльність очолюваного ним міністерства під воєнні реалії. Команда міністерства розробила концепцію функціонування держави в умовах воєнного стану.
На початку червня 2022 року Чернишова призначили головою Штабу з підготовки до опалювального сезону 2022-2023https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]. Під керівництвом Чернишова штаб розробив план успішного проходження через зиму в умовах воєнних дій. Займався питанням врегулювання боргів підприємств ТКЕ за спожитий газ. Координував розробку онлайн-платформи зі збору критичних потреб ТКЕ - UNEEDS. Відстоював законодавче закріплення ціни на газ для населення на рівні 2021 року та заборону нарахування пені та штрафних санкцій на час воєнного стану.
Від самого початку повномасштабного вторгнення приділяв активну увагу питанню підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО): разом із командою розробив та реалізував соціальну програму «Прихисток» для компенсації витрат домогосподарствам, які забезпечили безкоштовне тимчасове розміщення ВПО. Заручившись підтримкою польського Уряду, розробив та реалізовував проєкти зі зведення модульних містечок для безкоштовного тимчасового розміщення ВПО.
В квітні 2022 року Олексія Чернишова призначили відповідальним від уряду за першочергове відновлення пошкоджених об'єктів житлової, критичної та соціальної інфраструктури на звільнених територіях. Під керівництвом Чернишова міністерство розробило концепцію відновлення житла та надання компенсацій внаслідок бойових дій з рф.
Разом зі Світовим банком та Європейською Комісією розробив звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (RDNA - Rapid Damage and Needs Assessment)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] - першу комплексну оцінку наслідків війни у 20-ти секторах. Він став дороговказом у розробці подальших державних планів зі швидкого та довготривалого відновлення.
На основі звіту команда Чернишова підготувала програму невідкладного відновлення, де зібрала першочергові об'єкти критичної інфраструктури для відновлення до кінця 2022 року. Програма отримала підтримку з боку Світового банку. Результатом цього стало створення під управлінням Світового банку спеціального Трастового фонду на відновлення України, який має забезпечити механізм та можливість покриття невідкладних потреб України
Але зважаючи на минулі дії Зеленського і його кодла, впевнений на всі 100 - наступні приначенці будуть ще гіршими чиновниками, і ще більшими корупціонерами. Адже інакше Потужний і його команда просто не вміють.
P.S. До речі, де в нас зараз вакантні посади послів? Може Чернишов туди і поїде, без повернення в Україну?
Какая отвратительная рожа (с)
Как увижу - так блеват и кидат (с)
Бог шельму мітить - та неможливо з таким їбалом бути порядною людиною.
Підтримка нашого Лідера лише зросла!