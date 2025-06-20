Командировка Чернышова может быть связана со схемой, которая нанесла более 1 млрд грн ущерба государству, - СМИ

Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов до сих пор находится за границей. В то же время, его бывшим подчиненным вручают подозрения в коррупции.

Об этом говорится в материале Украинской правды, информирует Цензор.НЕТ.

В 2024 году НАБУ и САП должны были провести обыски у Чернышова, однако, даже несмотря на наличие соответствующего постановления суда, этого не произошло.

Речь идет о деле о возможном получении взятки Чернышовым и его окружением от владельца группы компаний "KSM Group", застройщика Сергея Копыстыри.

В постановлении говорится, что чиновники Минрегиона в 2021-2022 гг., когда его возглавлял Чернышов, могли быть причастны к незаконной передаче Копыстыре земельного участка для строительства жилого комплекса.

Источники сообщили, что обыски не произошли из-за влияния директора НАБУ Кривоноса на детективов.

Также журналисты фиксировали тайный визит Чернышова в НАБУ, который потом там объяснили встречей по вопросам прозрачности работы "Нафтогаза".

В материале отмечается, что назначение в Министерство национального единства Украины является очередным свидетельством взаимоотношений президента Зеленского и Чернышова. Поскольку для него и придумали это министерство.

"В течение первых недель после назначения Чернышов не понимал, чем должен заниматься в новом министерстве, кроме встреч с украинскими беженцами. Эти встречи, по свидетельствам участников, очень быстро превратились в агитационные мероприятия власти", - рассказали изданию собеседники в политических кругах.

Журналисты напомнили, что Чернышов - единственный из членов Кабмина, кто присутствовал на праздновании дня рождения президента Зеленского в 2021 году, которое происходило в квартире Тимура Миндича во время действия карантинных ограничений. Также он был единственным представителем Кабмина на юбилее главы ОПУ Андрея Ермака на государственной даче Синегора в Карпатах.

"Сейчас, по словам источников УП среди политических топов, Чернышов на фоне коррупционного дела вызывает у Зеленского раздражение, сам факт, что это дело может публично ударить непосредственно по президентскому окружению, не позволяет власти просто "умыть руки" и пустить ситуацию на самотек. Ведь столь высокопоставленное лицо в команде Зеленского еще не "заподозрили". И сейчас прилагается немало усилий, чтобы этого и не произошло", - пишет автор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ткач о подозрениях подчиненным Чернышова: Разворачивается очередной антикоррупционный сериал, а вице-премьер - в Чехии. Это командировка или побег?. ВИДЕО

Обыски у Чернышова

Около месяца назад САП и НАБУ провели обыски у Чернышова, почти через год после получения первого постановления суда.

В антикоррупционных органах, пишет издание, в шутку связывают это с возможным обострением борьбы за влияние на Зеленского между Андреем Ермаком и совладельцем "Квартала 95" Тимуром Миндичем, у которого есть влияние на Кабмин.

Однако версия выглядит маловероятной, поскольку НАБУ проводит эту работу еще с ноября 2023 года, когда застройщик Сергей Копыстыра был задержан по подозрению в попытке подкупа преемника Чернышова - тогдашнего министра развития громад Александра Кубракова. Тогда именно Кубраков в сотрудничестве с антикоррупционным бюро задокументировал эту попытку.

Читайте также: Документы о командировке Чернышова подписаны до конца недели, - Шмыгаль

Чернышов за границей и задержание его окружения

В ночь на 11 июня вице-премьер отправился в заграничную командировку. На той же неделе в Польшу отправился другой фигурант дела - Максим Горбатюк (советник министра развития громад и территорий Чернышова на общественных началах), где он и был задержан.

В 2022 году он вместе с Чернышовым перешел на работу в "Нафтогаз" на позицию коммерческого директора одной из дочерних компаний.

Журналистам неизвестно, было ли это обычное совпадение или Горбатюк действительно знал о следственных действиях и убегал.

В течение недели также задержали еще одного близкого соратника Чернышова - Василия Володина, который был госсекретарем Министерства развития общин и территорий в период руководства Чернышова. Он также перешел на работу в "Нафтогаз" и стал членом его правления.

Во время заседаний ВАКС прокуроры озвучивали материалы дела, в которых, по версии следствия, описана роль самого Чернышова в схеме, которая во время полномасштабного вторжения могла нанести государству ущерб более чем на миллиард гривен.

Так, прокурор заявил:

Не позднее декабря 2021 года Копыстырой был разработан преступный план получения ООО "Ситигазсервис" для застройки, вопреки установленному законодательством порядку, земельного участка, для реализации которого он привлек министра развития громад и территорий Украины Чернышова Алексея Михайловича... В свою очередь, Чернышов с целью конспирации и сокрытия своего участия в разработанном Копыстырой преступном плане поручил вести коммуникацию между Копыстырой и Татаренко своему доверенному лицу Горбатюку Максиму Романовичу.

По словам обвинения, Горбатюк был доверенным лицом Чернышова и не был работником Минрегиона, но имел доступ к документам, касающимся земельного участка и информировал Татаренко по рассмотрению в хозяйственных судах по этому участку.

Прокурор сообщил, что Чернышов вместе с другими лицами (Копыстыра, Татаренко, Володин, Горбатюк, Сушон) реализовал совместный преступный план. В частности, Чернышов, злоупотребляя должностью, подписал приказ Министерства, которым государственное имущество передали ГП "Укркоммунобслуживание" - фактически в интересах частной компании "Ситигазсервис". Это сделано вопреки служебным интересам и в пользу участников сговора.

21 октября 2022 года Копыстыра, Горбатюк и Чернышов встретились в Министерстве развития громад и территорий Украины, чтобы обсудить, как дальше незаконно обеспечить компании ООО "Ситигазсервис" земельный участок для застройки, нарушая установленные правила. Факт встречи подтвержден анализом сведений о телефонных соединениях.

2 ноября 2022 года Чернышов подал заявление об отставке с поста министра развития громад и территорий, а 3 ноября Рада приняла его.

Прокурор отметил:

Вместе с тем, выполняя свою часть заранее определенного преступного плана, Чернышов, несмотря на то, что в обращении ГП "Укркоммунобслуживание" от 1 ноября 2022 года № 408, согласно требованию ГК Украины, отсутствует информация о существенных условиях сделки с ООО "Ситигазсервис", осознавая, что 3 ноября 2022 года - последний день его полномочий в должности, поэтому в дальнейшем он не сможет дать согласие на заключение значительного хозяйственного обязательства между ГП "Укркоммунобслуживание" и ООО "Ситигазсервис", с целью рассмотрения обращения Сушон от 1 ноября 2022 года и обеспечения решения вопроса о предоставлении такого согласия, издал приказ Минрегиона № 203, которым создал рабочую группу по рассмотрению указанного обращения и поручил ей принять решение о предоставлении согласия на совершение ГП "Укркоммунобслуживание" хозяйственного обязательства или отказа в предоставлении такого согласия по результатам рассмотрения обращения, а также вопреки положению о Минрегионе и Хозяйственному кодексу Украины уполномочил Государственного секретаря Минрегиона Володина оформить в установленном законодательством порядке от имени Минрегиона решение, принятое рабочей группой.

Следствие установило, что в телефоне Володина (который изъяли по месту его жительства) в WhatsApp нашли чат с министром Чернышовым. 23 ноября 2023 года (через 2 дня после сообщения Копыстыри о подозрении и в день избрания ему меры пресечения) Чернышов написал Володину и включил режим исчезающих сообщений на 24 часа. Это расценивается как попытка уничтожить доказательства, "которые могут иметь значение для досудебного расследования в этом уголовном производстве и могут совершаться также и дальнейшие такие действия".

13 июня 2025 года ВАКС отправил под стражу Горбатюка, а 17 июня - Володина. В то же время Чернышов отправился из Чехии в Вену.

Читайте также: Найти работу или возвращаться в Украину: Чернышов рассказал о перспективах беженцев в ЕС после 2027 года

Встречи Чернышова за границей

Журналисты обратились ко всем трем организациям, с которыми Чернышов встречался в австрийской столице с вопросом, когда именно представители министра начали организацию этих встреч. В отделе коммуникаций Федерального министерства европейских и международных дел Австрии заявили, что запрос на встречу поступил за день до нее.

Этот ответ доказывает, что командировка в Вену могла быть не запланированной заранее, а организованной буквально "с колес" - почти день в день.

10 июня Чернышов анонсировал проведение форума на 17 июня. Однако на него он физически не прибыл, а присоединился к событию онлайн из Вены.

Журналисты идентифицировали, что он находился в пятизвездочном отеле Steigenberger Hotel Herrenhof.

В Министерстве национального единства не предоставили СМИ никаких дат поездок Чернышова. Также там не ответили, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину

Взятка квартирами

Когда Чернышов находился в Вене состоялось еще одно заседание ВАКС по Сергею Копыстыре.

Прокурор САП озвучил версию следствия: Чернышов, действуя через доверенное лицо - советницу патронатной службы Министерства развития громад и территорий Марину Медведеву, участвовал в администрировании процесса получения взятки в виде квартир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ткач о подозрениях подчиненным Чернышова: Разворачивается очередной антикоррупционный сериал, а вице-премьер в Чехии. Это командировка или побег? ВИДЕО

Невозвращение Чернышева

Командировка Чернышова затянулась на вторую неделю. Однако собеседники в политических кругах утверждают, что снять министра с должности - признать факт высокопоставленной коррупции в окружении президента.

"Позволить вручить подозрение вице-премьер-министру - попасть в заголовки с коррупционным рекордом. Чиновник такого уровня при президентстве Владимира Зеленского еще не получал подозрение в коррупции. Как и ни при одном из предыдущих президентов.

Сейчас представители политического истеблишмента уверены в очевидном: вопрос возвращения Чернышова в Украину - ответственность президента. Так же, как и все назначения Чернышова в течение президентской каденции Зеленского. Совсем немного людей в президентской команде пользовались такой лояльностью первого лица в течение всех шести лет", - пишут журналисты.

Также читайте: Коррупция в Минрегионе: Суд арестовал еще одного бывшего соратника Чернышова с залогом 20 миллионов

Сценарии развития ситуации

Первый

В течение нескольких недель происходит смена или переформатирование Кабинета министров: "Чернышов, как и многие другие министры, без лишнего внимания просто затеряется между двумя Кабминами и не появится в новом. На его место уже даже есть кандидаты".

Второй

Чернышов возвращается в Украину после согласования понятного плана спасения. Здесь, по мнению источников, может "помочь" новый генпрокурор Кравченко. Хотя сам Кравченко отрицал перед нардепами свое возможное участие в этом кейсе.

Третий

Изменения в Кабмине приостанавливаются, Чернышов продолжаю работать в рабочем режиме и не возвращается в Украину.

"Такой график вполне позволяет ему тянуть до 10 июля, когда в Риме состоится двухдневная Ukraine Recovery Conference, организованная министерством, которое он возглавляет. А это - почти идеальный временной коридор, чтобы реализовать либо первый, либо второй сценарий", - говорится в материале.

Сейчас, по свидетельствам источников УП в политических кругах, команда Чернышова активно работает над поиском соответствующих мероприятий и возможных вариантов для встреч за рубежом, для того чтобы продолжать "марафон" единства.

В Вене в понедельник с официальным визитом находился Зеленский, однако ни на одном из фото его не заметили с Чернышовым. Однако, по данным УП, Чернышов проживал в том же отеле, что и официальная украинская делегация.

"Считаю, президент не будет дальше за него бороться. Думаю, в нем борется два желания: помочь по-человечески и уничтожить политически. Но первая леди Елена Зеленская и жена Чернышева дружили еще до начала полномасштабного вторжения", - рассуждает влиятельный представитель президентской команды. Именно поэтому можно предположить, что решение может быть где-то посередине.

Читайте также: Чернышов находится в плановой командировке за границей, она проходит в штатном режиме, - МинЕд