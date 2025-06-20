Документы о командировке Чернышова подписаны до конца недели, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что документы о командировке вице-премьера Чернышова подписаны до конца этой недели.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели", - сказал глава правительства.

Ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова по делу о коррупции строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому, и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за границей. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов - в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?" - отметил он.

В Министерстве национальности заявили, что Чернышов находится в плановой командировке за границей.

