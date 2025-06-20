РУС
Новости
3 020 41

Документы о командировке Чернышова подписаны до конца недели, - Шмыгаль

Командировка Чернышова. Сколько министр будет за границей

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что документы о командировке вице-премьера Чернышова подписаны до конца этой недели.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели", - сказал глава правительства.

Читайте: Найти работу или возвращаться в Украину: Чернышов рассказал о перспективах беженцев в ЕС после 2027 года

Ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова по делу о коррупции строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому, и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за границей. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов - в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?" - отметил он.

В Министерстве национальности заявили, что Чернышов находится в плановой командировке за границей.

Также читайте: Чернышов находится в плановой командировке за границей, она проходит в штатном режиме, - МинЕд

Автор: 

командировки (44) Шмыгаль Денис (2863) Чернышов Алексей (203)
Топ комментарии
+10
Ну не буде ж пан Чернишов перепливати Тису як якийсь батрак-ухилянт, він виїде офіційно з усіма дозволами і документами.
20.06.2025 11:00 Ответить
+8
«Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили на посаду віцепремʼєр-міністра
20.06.2025 11:06 Ответить
+7
Новина "країна мрії"
Для 73% народу також,жріть в ржіть.
20.06.2025 11:02 Ответить
20.06.2025 11:00 Ответить
Він патріот, він би сидів тут до останнього, тільки не вписався в колію і справу завели. А так би крав як годиться. І решулярно фоточки в інстаграмі у вишиванці або камуфляжі публікував би
20.06.2025 11:10 Ответить
Документальний кадр - заброньований патріот перетинає державний кордон.
20.06.2025 11:14 Ответить
"...виїде офіційно з усіма дозволами і документами і грошима."
20.06.2025 11:27 Ответить
пан МінЄд чи то мінєт ?
20.06.2025 12:21 Ответить
Вже виїхав, ще й дорогу, готель оплатили та кошти на відрідження видали - все з наших кишень.
20.06.2025 14:16 Ответить
Відмажуть.
20.06.2025 11:00 Ответить
20.06.2025 11:02 Ответить
Рука руку миє.********,просто ********
20.06.2025 11:02 Ответить
ми всі співучасники корупції бо голосуємо за того хто продає портфелі за гроші.
прибрати корупцію це як прибрати в хаті.
просто нам ліньки.
20.06.2025 11:05 Ответить
Тому що переважаюча більшість українців це "Чернишови" у мініатюрі.
Всі проти ЧУЖОЇ корупції. А не проти власної. І як тільки черговий цірульнік попадає у чергову Слугу Урода, стає тим чим зараз Зеленьський, Єрмак, Чернишов, і ще тисячі владних корпупціонерів.
20.06.2025 13:30 Ответить
прикрий рота, бидлячко.
20.06.2025 16:26 Ответить
НЕ приємно познаймитися із щойно описаного мною екземпляром
20.06.2025 18:44 Ответить
20.06.2025 11:06 Ответить
А лохторат не збентежило те, що в цього кандидата ні розуму, ні освіти, ні таланту, ні совісті ані краплини! Про те, що разом дітей хрестили вже просто мовчу.
20.06.2025 11:48 Ответить
От коли Зєльонкін ткатиме, тоді й дізнаємося, що ж то за країна "його мрії".
20.06.2025 13:10 Ответить
Ждем - с
20.06.2025 11:07 Ответить
Зелене бидло у всій красі.
20.06.2025 11:07 Ответить
Так сьогодні п'ятниця, кінець тижня.
20.06.2025 11:08 Ответить
Ще одна замальовка "на західному фронті без змін". Крики з усієї країни про конституційний обов'язок, який стосується 15-20% і що воювати повинні саме вони. Тому вони і не виїзні і залишки вишукуються цілодобовими патрулями по всіх містах
Всім іншим доля країни дуже важлива (коли стосується грошей), але мають можливість звалити коли захочеться і частина вже там
20.06.2025 11:08 Ответить
Ок.
Сьогодні - НІЗЯ.
Починати глумиться с зе-шобли дозволяється з понеділка.
20.06.2025 11:09 Ответить
Значить, до кінця тижня планують вирішити питання з НАБУ, САП, або змінити міністра, зроьивши його "колишнім".
20.06.2025 11:09 Ответить
Ничего, Шмыгаль продлит командировку, "в связи со вновь открывшимися обстоятельствами".
20.06.2025 11:17 Ответить
Шмигаль наступний кандидат на «відпустку» за кордоном.
20.06.2025 11:20 Ответить
зешобло в аврвльному порядку склепали заднім числом документи на відрядження і намагаються вмовити підара-черниша повернутися в Україну
20.06.2025 11:23 Ответить
Тепер черга Шмигаля їхати в відряження безстрокове кудись в теплі місця.
20.06.2025 11:28 Ответить
Значить "Титанік" отримав пошкодження і щурі розпочали тікати. Капітан отримавши дозу хорошої коки поки що стоїть у керма .
20.06.2025 11:30 Ответить
Наступний хто? Шмигаль? Чи він у нас невиїзний, Єрмак не дозволяє?
20.06.2025 11:32 Ответить
все еще ждешь?..дружбана-то???))
20.06.2025 11:40 Ответить
Ну зрозуміло, що шмигаль тому і шмигаль, що підписує документи на прово шмигонути з країни!
20.06.2025 11:53 Ответить
"Шмигаль заявив..." - ну нарешті стало зрозуміло, хто відповідальний за той "Мін'Єд"...
20.06.2025 13:48 Ответить
20.06.2025 12:00 Ответить
і в цього довгоносого підора є ще посвідка на тимчасове проживання в австрії, до якої - звісно ж, за цілковитим збігом обставин!! - нещодавно приїздив зелений ********!!
20.06.2025 12:20 Ответить
А на коли підписані документи щодо повернення біглого мільярду бюджетних коштів, які прихопив з собою у відпустку ваший міністр ? Чи не передбачено?
20.06.2025 12:22 Ответить
дорогой президент владимир ссаныч, вы же обещали сажать воров и уйти если чего.

шож це за ******** коїться ?

.
20.06.2025 12:28 Ответить
Так це ж йому довелось би вже сьомий рік щодня "уходити"
20.06.2025 13:50 Ответить
Максимум один - два тижня)))
20.06.2025 12:28 Ответить
Поки всіх українців не збере, які додому будуть вертатися.
20.06.2025 13:08 Ответить
 
 