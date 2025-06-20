Документы о командировке Чернышова подписаны до конца недели, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что документы о командировке вице-премьера Чернышова подписаны до конца этой недели.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ.
"Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели", - сказал глава правительства.
Ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова по делу о коррупции строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому, и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за границей. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов - в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?" - отметил он.
В Министерстве национальности заявили, что Чернышов находится в плановой командировке за границей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для 73% народу також,жріть в ржіть.
прибрати корупцію це як прибрати в хаті.
просто нам ліньки.
Всі проти ЧУЖОЇ корупції. А не проти власної. І як тільки черговий цірульнік попадає у чергову Слугу Урода, стає тим чим зараз Зеленьський, Єрмак, Чернишов, і ще тисячі владних корпупціонерів.
Всім іншим доля країни дуже важлива (коли стосується грошей), але мають можливість звалити коли захочеться і частина вже там
Сьогодні - НІЗЯ.
Починати глумиться с зе-шобли дозволяється з понеділка.
шож це за ******** коїться ?
.