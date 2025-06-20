Документи про відрядження Чернишова підписано до кінця тижня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що документи про відрядження віцепрем'єра Чернишова підписано до кінця цього тижня.
Про це він заявив під час години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідні документи з відрядження підписано до кінця цього тижня", - сказав глава уряду.
Раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?" - зазначив він.
У Міністерстві нацєдності заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном.
Для 73% народу також,жріть в ржіть.
прибрати корупцію це як прибрати в хаті.
просто нам ліньки.
Всі проти ЧУЖОЇ корупції. А не проти власної. І як тільки черговий цірульнік попадає у чергову Слугу Урода, стає тим чим зараз Зеленьський, Єрмак, Чернишов, і ще тисячі владних корпупціонерів.
Всім іншим доля країни дуже важлива (коли стосується грошей), але мають можливість звалити коли захочеться і частина вже там
Сьогодні - НІЗЯ.
Починати глумиться с зе-шобли дозволяється з понеділка.
шож це за ******** коїться ?
.