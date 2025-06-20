УКР
Документи про відрядження Чернишова підписано до кінця тижня, - Шмигаль

Відрядження Чернишова. Скільки міністр буде за кордоном

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що документи про відрядження віцепрем'єра Чернишова підписано до кінця цього тижня.

Про це він заявив під час години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідні документи з відрядження підписано до кінця цього тижня", - сказав глава уряду.

Читайте: Знайти роботу або повертатися в Україну: Чернишов розповів про перспективи біженців у ЄС після 2027 року

Раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?" - зазначив він.

У Міністерстві нацєдності заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном.

Читайте: Корупція в Мінрегіоні: Суд арештував ще одного колишнього соратника Чернишова із заставою 20 мільйонів

відрядження (48) Шмигаль Денис (4823) Чернишов Олексій (345)
Ну не буде ж пан Чернишов перепливати Тису як якийсь батрак-ухилянт, він виїде офіційно з усіма дозволами і документами.
20.06.2025 11:00 Відповісти
«Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили на посаду віцепремʼєр-міністра
20.06.2025 11:06 Відповісти
Новина "країна мрії"
Для 73% народу також,жріть в ржіть.
20.06.2025 11:02 Відповісти
Ну не буде ж пан Чернишов перепливати Тису як якийсь батрак-ухилянт, він виїде офіційно з усіма дозволами і документами.
20.06.2025 11:00 Відповісти
Він патріот, він би сидів тут до останнього, тільки не вписався в колію і справу завели. А так би крав як годиться. І решулярно фоточки в інстаграмі у вишиванці або камуфляжі публікував би
20.06.2025 11:10 Відповісти
Документальний кадр - заброньований патріот перетинає державний кордон.
20.06.2025 11:14 Відповісти
"...виїде офіційно з усіма дозволами і документами і грошима."
20.06.2025 11:27 Відповісти
пан МінЄд чи то мінєт ?
20.06.2025 12:21 Відповісти
Вже виїхав, ще й дорогу, готель оплатили та кошти на відрідження видали - все з наших кишень.
20.06.2025 14:16 Відповісти
Відмажуть.
20.06.2025 11:00 Відповісти
Новина "країна мрії"
Для 73% народу також,жріть в ржіть.
20.06.2025 11:02 Відповісти
Рука руку миє.********,просто ********
20.06.2025 11:02 Відповісти
ми всі співучасники корупції бо голосуємо за того хто продає портфелі за гроші.
прибрати корупцію це як прибрати в хаті.
просто нам ліньки.
20.06.2025 11:05 Відповісти
Тому що переважаюча більшість українців це "Чернишови" у мініатюрі.
Всі проти ЧУЖОЇ корупції. А не проти власної. І як тільки черговий цірульнік попадає у чергову Слугу Урода, стає тим чим зараз Зеленьський, Єрмак, Чернишов, і ще тисячі владних корпупціонерів.
20.06.2025 13:30 Відповісти
прикрий рота, бидлячко.
20.06.2025 16:26 Відповісти
НЕ приємно познаймитися із щойно описаного мною екземпляром
20.06.2025 18:44 Відповісти
«Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили на посаду віцепремʼєр-міністра
20.06.2025 11:06 Відповісти
А лохторат не збентежило те, що в цього кандидата ні розуму, ні освіти, ні таланту, ні совісті ані краплини! Про те, що разом дітей хрестили вже просто мовчу.
20.06.2025 11:48 Відповісти
От коли Зєльонкін ткатиме, тоді й дізнаємося, що ж то за країна "його мрії".
20.06.2025 13:10 Відповісти
Ждем - с
20.06.2025 11:07 Відповісти
Зелене бидло у всій красі.
20.06.2025 11:07 Відповісти
Так сьогодні п'ятниця, кінець тижня.
20.06.2025 11:08 Відповісти
Ще одна замальовка "на західному фронті без змін". Крики з усієї країни про конституційний обов'язок, який стосується 15-20% і що воювати повинні саме вони. Тому вони і не виїзні і залишки вишукуються цілодобовими патрулями по всіх містах
Всім іншим доля країни дуже важлива (коли стосується грошей), але мають можливість звалити коли захочеться і частина вже там
20.06.2025 11:08 Відповісти
Ок.
Сьогодні - НІЗЯ.
Починати глумиться с зе-шобли дозволяється з понеділка.
20.06.2025 11:09 Відповісти
Значить, до кінця тижня планують вирішити питання з НАБУ, САП, або змінити міністра, зроьивши його "колишнім".
20.06.2025 11:09 Відповісти
Ничего, Шмыгаль продлит командировку, "в связи со вновь открывшимися обстоятельствами".
20.06.2025 11:17 Відповісти
Шмигаль наступний кандидат на «відпустку» за кордоном.
20.06.2025 11:20 Відповісти
зешобло в аврвльному порядку склепали заднім числом документи на відрядження і намагаються вмовити підара-черниша повернутися в Україну
20.06.2025 11:23 Відповісти
Тепер черга Шмигаля їхати в відряження безстрокове кудись в теплі місця.
20.06.2025 11:28 Відповісти
Значить "Титанік" отримав пошкодження і щурі розпочали тікати. Капітан отримавши дозу хорошої коки поки що стоїть у керма .
20.06.2025 11:30 Відповісти
Наступний хто? Шмигаль? Чи він у нас невиїзний, Єрмак не дозволяє?
20.06.2025 11:32 Відповісти
все еще ждешь?..дружбана-то???))
20.06.2025 11:40 Відповісти
Ну зрозуміло, що шмигаль тому і шмигаль, що підписує документи на прово шмигонути з країни!
20.06.2025 11:53 Відповісти
"Шмигаль заявив..." - ну нарешті стало зрозуміло, хто відповідальний за той "Мін'Єд"...
20.06.2025 13:48 Відповісти
і в цього довгоносого підора є ще посвідка на тимчасове проживання в австрії, до якої - звісно ж, за цілковитим збігом обставин!! - нещодавно приїздив зелений ********!!
20.06.2025 12:20 Відповісти
А на коли підписані документи щодо повернення біглого мільярду бюджетних коштів, які прихопив з собою у відпустку ваший міністр ? Чи не передбачено?
20.06.2025 12:22 Відповісти
дорогой президент владимир ссаныч, вы же обещали сажать воров и уйти если чего.

шож це за ******** коїться ?

.
20.06.2025 12:28 Відповісти
Так це ж йому довелось би вже сьомий рік щодня "уходити"
20.06.2025 13:50 Відповісти
Максимум один - два тижня)))
20.06.2025 12:28 Відповісти
Поки всіх українців не збере, які додому будуть вертатися.
20.06.2025 13:08 Відповісти
 
 