Документи про відрядження Чернишова підписано до кінця тижня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що документи про відрядження віцепрем'єра Чернишова підписано до кінця цього тижня.

Про це він заявив під час години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідні документи з відрядження підписано до кінця цього тижня", - сказав глава уряду.

Раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?" - зазначив він.

У Міністерстві нацєдності заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном.

