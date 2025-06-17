БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Корупція в Мінрегіоні: Суд арештував ще одного колишнього соратника Чернишова із заставою 20 мільйонів

Василь Володін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн.

У разі внесення застави він матиме дотримуватися низки процесуальних обов’язків, у тому числі здати усі свої паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У повідомленні не вказане прізвище підозрюваного, але обставини справи вказують на Василя Володіна – колишнього державного секретаря Мінрегіону, який до вручення підозри обіймав посаду члена правління НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави. 

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. 

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

У НАБУ зазначали, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення. Тоді фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді квартир у зведених ним новобудовах Києва. За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.

Як відомо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили у цій справі про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову. Зокрема, йдеться про забудовника Сергія Копистирю.

Автор: 

Мінрегіонрозвитку (644) САП (282) ВАКС Антикорупційний суд (780) Чернишов Олексій (127)
+5
Коли я побачу чернишовав клітці?
17.06.2025 18:10 Відповісти
+3
Вони суки ніколи не закінчат війну
17.06.2025 18:03 Відповісти
+2
Мародерам, які вкрали більше мільярда, зелене кривосуддя встановлює заставу +-20 мільйонів.
Бойовим генералам те ж саме кривосуддя прокурв і суддів встановлює застави в сотні мільйонів.
Країна мрій Зе. Так переможемо?

17.06.2025 18:43 Відповісти
Вони суки ніколи не закінчат війну
17.06.2025 18:03 Відповісти
Коли я побачу чернишовав клітці?
17.06.2025 18:10 Відповісти
так він же вже втік...
17.06.2025 18:10 Відповісти
Ні,чекає призначення послом
17.06.2025 21:17 Відповісти
Яценюк, гройсман, разом із Зубком та цілою сворою, так званих держсекретарів, можуть допомогти слідчим, розповівши їм про свій досвід у цій сфері, з численними матеріалами…
Але вони дуже зайняті, на передовій десь…
17.06.2025 18:14 Відповісти
Яценюк з Гройсманом тобі куди насрали? а те що зелена пліснява сере тобі на мізки, то друге.
17.06.2025 18:59 Відповісти
Мародерам, які вкрали більше мільярда, зелене кривосуддя встановлює заставу +-20 мільйонів.
Бойовим генералам те ж саме кривосуддя прокурв і суддів встановлює застави в сотні мільйонів.
Країна мрій Зе. Так переможемо?

17.06.2025 18:43 Відповісти
цей комент ви написали за мене і тому повністю піддержую цю думку. зелена мразота такими діями дурять "мудрий" нарід - бач, як боневтік бореться з корупцією.
17.06.2025 18:56 Відповісти
20 мил гривень--- три джипа! Вчера баба с мужем налепили скотчем полтора почти ляма дол на жопу, сраку, спину и погнали на Румынию, где ждали Остапа, а оно баба с дядей вылезли. В Киеве такси ,Инфинити,, каждое третье! Ребятки? И вы все ждете победы??? А над кем победы ждете???
17.06.2025 19:41 Відповісти
Не пойму я. Петя не при делах, свинарчуки под следствием, а коррупция процветает? Зеля ты же обещал ее того...победить....или возглавить, я так и не понял?
17.06.2025 19:56 Відповісти
А де сам? Чернишов. За ним СІЗО плаче...
17.06.2025 23:34 Відповісти

