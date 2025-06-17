Корупція в Мінрегіоні: Суд арештував ще одного колишнього соратника Чернишова із заставою 20 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн.

У разі внесення застави він матиме дотримуватися низки процесуальних обов’язків, у тому числі здати усі свої паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У повідомленні не вказане прізвище підозрюваного, але обставини справи вказують на Василя Володіна – колишнього державного секретаря Мінрегіону, який до вручення підозри обіймав посаду члена правління НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

У НАБУ зазначали, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення. Тоді фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді квартир у зведених ним новобудовах Києва. За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.

Як відомо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили у цій справі про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову. Зокрема, йдеться про забудовника Сергія Копистирю.