У правлінні "Нафтогазу" відбулися перші кадрові зміни після призначення нового керівника

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління компанії та призначила на їх місця близьких до нового голови компанії Сергія Корецького менеджерів.

Зокрема, звільнено членів правління Василя Володіна та Івана Лукерю, повідомляє ЕП із посиланням на джерела в компанії та в уряді.

Водночас замість Володіна наглядова рада призначила на посаду члена правління "Нафтогазу" юристку Оксану Волинець, яка працювала разом з Корецьким, коли він керував мережею WOG. Їй запропонували 5-річний контракт – до 15 травня 2030 року.

Замість Лукері членом правління стане директорка з управління персоналом "Укрнафти" Олена Артазей. Співпраця з нею розрахована на рік – до 16 червня 2026 року.

Ще двоє чинних членів правління – Роман Чумак та Дмитро Абрамович – поки залишаться в компанії. Втім, контракт з першим із них продовжили лише на три місяці – до 16 вересня 2025 року, а з Абрамовичем всього на місяць – до 16 липня 2025 року.

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Як повідомлялося, сьогодні НАБУ повідомило про підозру чинному члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну у справі про махінації із землею Мінрегіону у часи, коли міністерство очолював Олексій Чернишов, який зараз обіймає посаду віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності.

Нагадаємо, у квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим головою правління.

До цього, з листопада 2022 року Корецький очолював компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Із 2013 до жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.