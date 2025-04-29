"Нафтогаз" з 14 травня очолить голова "Укрнафти" Сергій Корецький (оновлено)

У конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" переміг Сергій Корецький.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Суспільне.

За його словами, наглядова рада компанії 28 квітня запропонувала Корецькому укласти контракт, проголосувавши за це одноголосно.

Пізніше рішення наглядової ради офіційно підтвердила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Корецький наразі є головою правління ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", і в цій якості приходить на нову посаду зсередини нафтогазівської сім’ї підприємств. Він вступить на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії подякували вконувачу обов'язків голови "Нафтогазу" Роману Чумаку. Він продовжить роботу в НАК на посаді фінансового директора.

Нагадаємо, що з листопада 2022 року Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Із 2013 до жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

Як повідомлялося, з листопада 2022 року головою правління НАК "Нафтогаз України" був Олексій Чернишов. У грудні 2024 року Верховна Рада призначила його на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Після цього наглядова рада "Нафтогазу" призначила виконувачем обов’язків голови правління компанії Романа Чумака, який раніше обіймав посаду члена правління, фінансового директора "Нафтогазу".