Екскерівник WOG Корецький очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту"

Колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький призначений керівником ПАТ "Укрнафта" й ПАТ "Укртатнафта", акції яких було примусово вилучено в ексвласників і передано Міністерству оборони.

Як повідомляє галузеве видання enkorr, відповідні записи з’явились у державних реєстрах.

Відповідно до реєстру, топменеджер очолив підприємства з 8 листопада 2022 року.

Із 2013 до жовтня 2018 року Корецький обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

Зазначимо, "Укрнафту" до "відчуження" очолював Олег Гез, "Укртатнафту" – Павло Овчаренко.

Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.