Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном, воно проходить у штатному режимі, - Мін’єд
Віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні у країнах Європейського Союзу.
Про це повідомили у міністерстві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра", - зазначили там.
Відомо, що 18 червня Чернишов перебував за кордоном, де зустрівся із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. До цього, він перебував з робочим візитом в Австрії, а також у Чехії.
Раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?" - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і зовнішніх, і внутрішніх яничар-корупціонерів
.
Головою комісії став Сергій Власенко, а заступником - Максим Бужанський. Основними завданнями будуть, зокрема, збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, а також інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів
🧡 підписатися | підтримати
Локаційно втрачених: 1.
країнісуспільстві надіятись на Уряд єдності і Порятунку... Але треба для цього режиму жорстокі страти !!! Інакше в ЕС махнуть рукою і перестануть допомагати... 🤬
Деточкин: Какого чёрта? Я был в командировке!
Подберезовиков: А как здоровье племянника?
Деточкин: Какого племянника?
Подберезовиков: Любимого! А волчий капкан? А больная нога? А сигареты «Друг»?
Он хоть и вор, но бескорыстный и честный человек. (Подберёзовиков про Деточкина на суде).
А як за свої слова відповість цей "мін'єд", якщо (коли) Чернишов не повернеться?
харчєваться хочеться....
.
За моєю інформацією, в ці хвилини міністр єдності Чернишов носиться по Відню з проханням хоч про якісь зустрічі з місцевими урядовцями і чиновниками в найближчі дні.
Шановний пане Чернишов. Завтра година запитань до уряду в ВР. «ЄС» наполягає на вашій присутності, маємо багато запитань щодо демографічної політики уряду і що робить влада для єдності з закордонним українством та підтримкою біженців.
Там більше пан Чернишов пропустив розгляд в ВР законопроєкту Зеленського про множинне громадянство, хоч є профільним міністром.
Година запитань до уряду о 10 ранку, якщо зараз виїхати з Відня автобусом чи потягом ( це маршрути часто використовують українці) - ви встигаєте!