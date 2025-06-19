УКР
Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном, воно проходить у штатному режимі, - Мін’єд

Олексій Чернишов за кордоном. Що кажуть у міністерстві

Віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні у країнах Європейського Союзу.

Про це повідомили у міністерстві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра", - зазначили там.

Відомо, що 18 червня Чернишов перебував за кордоном, де зустрівся із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. До цього, він перебував з робочим візитом в Австрії, а також у Чехії.

Раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?" - зазначив він.

Чернишов Олексій (345) Мін'єд (25)
+22
19.06.2025 13:27 Відповісти
+15
Міністр за кордоном - а в українській тюрмі йому вже прогули ставлять - непорядок
19.06.2025 13:25 Відповісти
+15
Гніздо шершнів в Офісі.Рулить Єрмак.ЗЕленський під Єрмаком.Вся корупція виходить звідти
19.06.2025 13:26 Відповісти
19.06.2025 13:25 Відповісти
Мін'єд-мінєт.
19.06.2025 13:28 Відповісти
19.06.2025 13:26 Відповісти
з ЗЄлєнскім ми паБєдім всі врагов !

і зовнішніх, і внутрішніх яничар-корупціонерів

.
19.06.2025 14:08 Відповісти
Звичайно... "Просто так співпало", що в ліс захотілося...
19.06.2025 13:26 Відповісти
Это еще моча в глаза благодарного плебса или уже что-то повонючее?
19.06.2025 13:32 Відповісти
Кстати, если Трухин "тихо в лес ушёл" курировал доставку денег, то Чернышев был одним из главных организаторов схем воровства бабла на "большом распиле". Лицо, приближенное к телу самого. Такому попадать в СИЗО никак нельзя, слишком много знает.
19.06.2025 13:36 Відповісти
Він особисто завітає до кожного українця у ЄС і вмовить його повернутися. Віримо.
19.06.2025 13:26 Відповісти
Забудьте про Чернишова. Він вже на Кіпрі з паспортом Ізраїля в кишені. А хто випустив чергового ворюгу? Та якийсь черговий клєрк Вася.
19.06.2025 13:27 Відповісти
19.06.2025 13:27 Відповісти
Ніс щирого українця. Напевно вже мчмть захищати справжню батьківщину від рушникоголових.
19.06.2025 13:29 Відповісти
Тут обидва потомственних козака.Колись в твіттері одна прихильниця Зє оголосила конкурс на найкращій мем. Я кинув цей. Чомусь забанила.

19.06.2025 13:36 Відповісти
19.06.2025 13:41 Відповісти
И сколько же ОПа будет его держать в "плановой" командировке?
19.06.2025 13:33 Відповісти
головне в правильний "штат" попасти, а то можна попасти...
19.06.2025 13:33 Відповісти
👥 Рада створила ТСК з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах.

Головою комісії став Сергій Власенко, а заступником - Максим Бужанський. Основними завданнями будуть, зокрема, збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, а також інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів

🧡 підписатися | підтримати
19.06.2025 13:36 Відповісти
ВОТ????
19.06.2025 14:56 Відповісти
Защітано
19.06.2025 13:38 Відповісти
У відряджені міністрів: 1.
Локаційно втрачених: 1.
19.06.2025 13:38 Відповісти
відрядження на скільки років? Як у депутата Дмитрука?
19.06.2025 13:39 Відповісти
А юзіку і лисому ще й ордена дали 🤣🐸😁😆
19.06.2025 13:42 Відповісти
Я розумію що дуже наївно в такій країні суспільстві надіятись на Уряд єдності і Порятунку... Але треба для цього режиму жорстокі страти !!! Інакше в ЕС махнуть рукою і перестануть допомагати... 🤬
19.06.2025 13:41 Відповісти
Подберезовиков: Я имею честь напасть на вас! Где вы пропадали?
Деточкин: Какого чёрта? Я был в командировке!
Подберезовиков: А как здоровье племянника?
Деточкин: Какого племянника?
Подберезовиков: Любимого! А волчий капкан? А больная нога? А сигареты «Друг»?

Он хоть и вор, но бескорыстный и честный человек. (Подберёзовиков про Деточкина на суде).
19.06.2025 13:43 Відповісти
19.06.2025 13:44 Відповісти
Які тупі відмазки.
19.06.2025 13:44 Відповісти
От житуха, за кордоном третій місяць, держава гарні нараховує виплати. Сам би хотів так, але ж з Лєнкоюскусмбією разом дітей не христив.
19.06.2025 13:48 Відповісти
Чому у нас при президентові появилось стільки незрозумілих,ба навіть дебільних посад?Що то за міністр національної єдності?Як він ту національну єдність впроваджує?І де?В Європі?Друга по численості нація в Україні то руські.До них до речі належить наш міністр Альоша Чернишов.Є ще мадьяри,то половина Закарпаття...Багато націй у нас є і зі всіма Чернишов мусить забезпечити єднання.Це важко,і я йому співчуваю.Поки що получається єднатись лише з євреями,вони у нас на всіх вищих посадах...А є ще у нас посада мовного омбудсмена,який недавно оголосив підозру Вірці Сердючці.за пісню російською мовою.А я слухав недавно інтерв"ю Андрія Данилка,мушу сказати що в нього українського патріотизму більше,ніж у всієї нашої високопоставленої зеленої шобли разом взятої...Патріотизму підкріпленого ділом,а не базіканням...
19.06.2025 13:52 Відповісти
Тому що контроль , над діями влади відсутній повністю ! Для довідки - в нас , всі останні 11 років , існує купа чиновників по АРК
19.06.2025 14:09 Відповісти
Хто такий "Мін'єд", котрий робить такі заяви? Ім'я, прізвище у нього є?
А як за свої слова відповість цей "мін'єд", якщо (коли) Чернишов не повернеться?
19.06.2025 13:53 Відповісти
"Міністерство єди" - сироти імпєріалістічєской войни

харчєваться хочеться....

.
19.06.2025 15:28 Відповісти
Нуда-нуда))))
19.06.2025 14:02 Відповісти
мін'єт відбувається у плановому режимі...
19.06.2025 14:03 Відповісти
кінцева мета відрядження - єднання з рідними українцями у європейській столиці найбільших українських патріотів - Монако
19.06.2025 14:28 Відповісти
Шо мінєт потужного буде брехати коли шобло неповернеттся ,
19.06.2025 15:01 Відповісти
зараз чмо пообіцяє недоторканість щоб повернувся, і не задасть його бо черниш і про зе багато чого знає
19.06.2025 15:10 Відповісти
Сховали підара!!!
19.06.2025 15:14 Відповісти
У мене є мрія. Я хочу побачити його в клітці!!!
19.06.2025 16:10 Відповісти
а поки що в ОПі терміново готують операцію "спасті рядавова чєрнишова"
19.06.2025 17:00 Відповісти
Потужний міністр потужного міністерства найпотужнішого президента
19.06.2025 17:07 Відповісти
Ірина Геращенко-

За моєю інформацією, в ці хвилини міністр єдності Чернишов носиться по Відню з проханням хоч про якісь зустрічі з місцевими урядовцями і чиновниками в найближчі дні.

Шановний пане Чернишов. Завтра година запитань до уряду в ВР. «ЄС» наполягає на вашій присутності, маємо багато запитань щодо демографічної політики уряду і що робить влада для єдності з закордонним українством та підтримкою біженців.

Там більше пан Чернишов пропустив розгляд в ВР законопроєкту Зеленського про множинне громадянство, хоч є профільним міністром.

Година запитань до уряду о 10 ранку, якщо зараз виїхати з Відня автобусом чи потягом ( це маршрути часто використовують українці) - ви встигаєте!
19.06.2025 17:18 Відповісти
Випустили(ГПУ, НАБУ, СБУ, ГБР, МВС,ОП..) мегадельця, тепер шукайте його і навряд чи повернете..,
20.06.2025 12:41 Відповісти
 
 