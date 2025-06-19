Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном, воно проходить у штатному режимі, - Мін’єд

Віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні у країнах Європейського Союзу.

Про це повідомили у міністерстві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра", - зазначили там.

Відомо, що 18 червня Чернишов перебував за кордоном, де зустрівся із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. До цього, він перебував з робочим візитом в Австрії, а також у Чехії.

Дивіться також: Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО

Раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова у справі щодо корупції будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

"Чернишов дуже близька людина і до президента Зеленського, і до голови президентського офісу Єрмака. Можливо, саме тому попри те що він фігурував у справі НАБУ, його все одно призначили у грудні минулого року на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра національної єдності України. За збігом обставин це така посада, яка передбачає регулярне перебування за кордоном. Де власне за збігом обставин і опинився Чернишов у Чехії, "єднаючись" з українцями на момент, коли інші фігуранти справи почали потрапляти за ґрати. А може щось знав?" - зазначив він.

Читайте: "Україні потрібні люди": У ЄС почали готувати план повернення біженців на Батьківщину, – Politico