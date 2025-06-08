Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО

Родич бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча Леонід Міндіч був затриманий детективами НАБУ під час спроби втекти з України за розкрадання на тендерах "Харківобленерго"

Про це редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов розповів в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

Ніколов детально розповів про масштабну схему розкрадання в "Харківобленерго", а також висловив побоювання, що наразі зростає загроза діяльності антикорупційних органів в Україні.

"Ті, хто поруч зі мною, знають коли я вперше і чому спрогнозував, що Офіс президента розвалить антикор. Для мене було лише питанням часу, коли я почую, що на Печерських пагорбах вже оселилась ідея повного зносу тріади НАБУ+САП+ВАКС. І ось цими днями я почув такі розмови.

Не знаю наскільки це елегантно і законно буде зроблено. У Татарова нарешті є можливість показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі.

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Тепер НАБУ і де-юре і де-факто не можуть бути "американськими посіпаками", бо Трампу глибоко наср#ть на цю вітрину демократії в Україні. Американському президенту не треба виправдовуватись перед американськими виборцями за підтримку України і показувати на прикладі НАБУ як працюють інвестиції в демократичні реформи. Бо Трамп вже ніхєра не дає і взагалі йде звідси", - прокоментував Ніколов свою сьогоднішню заяву у соцмережі фейсбук.