УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11237 відвідувачів онлайн
Новини Відео Боротьба з корупцією
1 988 28

Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО

Родич бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча Леонід Міндіч був затриманий детективами НАБУ під час спроби втекти з України за розкрадання на тендерах "Харківобленерго"

Про це редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов розповів в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

Ніколов детально розповів про масштабну схему розкрадання в "Харківобленерго", а також висловив побоювання, що наразі зростає загроза діяльності антикорупційних органів в Україні.

"Ті, хто поруч зі мною, знають коли я вперше і чому спрогнозував, що Офіс президента розвалить антикор. Для мене було лише питанням часу, коли я почую, що на Печерських пагорбах вже оселилась ідея повного зносу тріади НАБУ+САП+ВАКС. І ось цими днями я почув такі розмови.

Не знаю наскільки це елегантно і законно буде зроблено. У Татарова нарешті є можливість показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арештував родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча у справі про корупцію в "Харківобленерго"

Тепер НАБУ і де-юре і де-факто не можуть бути "американськими посіпаками", бо Трампу глибоко наср#ть на цю вітрину демократії в Україні. Американському президенту не треба виправдовуватись перед американськими виборцями за підтримку України і показувати на прикладі НАБУ як працюють інвестиції в демократичні реформи. Бо Трамп вже ніхєра не дає і взагалі йде звідси", - прокоментував Ніколов свою сьогоднішню заяву у соцмережі фейсбук.

Автор: 

НАБУ (5095) корупція (4708) Юрій Ніколов (101) Харківобленерго (16)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
08.06.2025 14:10 Відповісти
+7
та ви шо ?! ніт 🤡 зеленський ,хароший президент ,він не може збагачуватися на крові українців ,він не бреше своїм % ...він їх любить , і з переду і з заду ...
показати весь коментар
08.06.2025 14:04 Відповісти
+6
Цитата, - ... показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі. Джерело: https://censor.net/ua/v3556750 -.
Портнова планують поховати на Байковому або на Звіринецькому цвинтарі, тим паче,що вже давно деяких зрадників хоронять в ненависну їм українську землю.
Наприклад, тіло ліквідованого колишнього міського голови Кремінної на Луганщині, українофоба та ексрегіонала володимира струка зарили у столичну землю. Нині спочиває на Звіринецькому кладовищі у Києві.
показати весь коментар
08.06.2025 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ви шо ?! ніт 🤡 зеленський ,хароший президент ,він не може збагачуватися на крові українців ,він не бреше своїм % ...він їх любить , і з переду і з заду ...
показати весь коментар
08.06.2025 14:04 Відповісти
жиди чекісти сталіністи узурпували владу в Україні
показати весь коментар
08.06.2025 14:05 Відповісти
сьомий рік необраного виконуючого обов'язки!
зе!падло був чесний коли казав, що йде на один строк!
на один безкінечний строк.
потім тикнете мене рилом, як що буду не правий.
україна буде терпіти зе!паскуду, ще рік, до наступного літа. не більше.
як що, нічого не зміниться на фронті, як що плєшива крємлядь, ще буде жива, ми програли війну.
штики в землю і палити банкову!
тцк, це агенти фсб....
показати весь коментар
08.06.2025 14:07 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2025 14:09 Відповісти
Яка "вітрина дємократії " ? Набу- імпотентна структура .

6 травня Комісія з трьох міжнародних експертів завершила першу в історії зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

показати весь коментар
08.06.2025 14:10 Відповісти
При чому я думаю одиницю їм по 3 пунктам натягнули - щоб повність не ганьбити цю імпотентну структуру - а по факту - вони по ним неефективні
показати весь коментар
08.06.2025 14:12 Відповісти
Ти таким чином потихеньку працюєш на Зеленьмького? Ну,юякщо воно аам таке " імпотентне", навіщо ви до нього придовбалися?
показати весь коментар
08.06.2025 14:18 Відповісти
Наташка істоміна ,анька пєтрова - та інші боти - чоловіки - поміняйте свої трансгєдерні ніки на чоловічі - це по перше
А по друге - набу імпотента організація - яка через свою корумпованість виконає всі забаганки ЗЕ . І розвал - цієї імпотентної тріади - не тому ,що вона ефективно бореться з корупцією - а тому, що будь -яка диктатура прагне абсолютної влади.
показати весь коментар
08.06.2025 14:25 Відповісти
І що? Якби була " повністтю імпотентна", не з'являлося б у Голові авторитарного Зеленьського і його холуїв бажання все то розвалити.
показати весь коментар
08.06.2025 14:16 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2025 14:10 Відповісти
Та це ж методи рашки: приписуй іншому свої гріхи й мерзенні вчинки - хтось та повірить. От наша зелена команда виявилася кмітливим послідовником цієї политики!!!
показати весь коментар
08.06.2025 14:53 Відповісти
Цитата, - ... показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі. Джерело: https://censor.net/ua/v3556750 -.
Портнова планують поховати на Байковому або на Звіринецькому цвинтарі, тим паче,що вже давно деяких зрадників хоронять в ненависну їм українську землю.
Наприклад, тіло ліквідованого колишнього міського голови Кремінної на Луганщині, українофоба та ексрегіонала володимира струка зарили у столичну землю. Нині спочиває на Звіринецькому кладовищі у Києві.
показати весь коментар
08.06.2025 14:14 Відповісти
жидло їбане здохни хвойда чекістська,некрофіл *******
показати весь коментар
08.06.2025 14:17 Відповісти
Дивно б було як би було інакше
показати весь коментар
08.06.2025 14:14 Відповісти
Тому, знаючи про всі діяння зеленського і помічників від ригоАНАЛІВ з 2019 року, і тасує єрмак з татаровим та портновські, отих істот на посаді в ГПУ та десятку правопохоронних органах, щоб за гроші на посадах, вони мовчали і сиділи на лохоМарафоні рівненько і смирно про щось «щебетали» для дурників по тєлєку!
Сирійці, ті дієво, з таким лайном, ведуть боротьбу! Рецедивів не було, покищо!!
показати весь коментар
08.06.2025 14:15 Відповісти
жиди це ракова пухлина на тілі України,жиди ненавидять українців,коли відбувається злучка жида та кацапа це завжди призводить до трагедії українського народу, руками москаля триває звільнення території України від українців,для подальшого заселення території України жидами та їхніми слугами
показати весь коментар
08.06.2025 14:15 Відповісти
Після всіх зезашкварів і портнова вже немає чому дивуватись. Нажаль це наш вирок. Але є надія на перемогу і розбір ******** зелених слуг.
показати весь коментар
08.06.2025 14:16 Відповісти
Ну йо#б твою!
Це знову: наймай піарасів, щоб їхали обмальовувати Ніколову двері.
Писати в соцмережах, що це все вороже ІПСО і чому він не в армії...
показати весь коментар
08.06.2025 14:17 Відповісти
Когось ловлять,а нікого не посадили! Всі ідуть в ліс,а потім спливають за кордоном!
показати весь коментар
08.06.2025 14:26 Відповісти
Сьогодні на чергуванні жидівський бот фсбешний -******************************
показати весь коментар
08.06.2025 14:36 Відповісти
Добре тобі обрізаними по губах поводили, що ти ніяк заспокоїтись не можеш
показати весь коментар
08.06.2025 14:39 Відповісти
слухайТе ,з тим прибором шо ви так ********** ...чого ви боти так срач розвели , ми і самі знаємо хто і якої масті , але це не зменьшує любові до України , як шо вона від шірого серця , ну не треба ціх занюханих провокацій і в загалі вам на туди ...
показати весь коментар
08.06.2025 14:50 Відповісти
Зебіляри всранні. А їх лохторат жирує по закордонах на дотаціях.
показати весь коментар
08.06.2025 14:42 Відповісти
Сволотт зелених зараз треба розвішувати по стовпах, бо як вони здадуть території до Києва - зразу втічуть за кордон.
показати весь коментар
08.06.2025 14:46 Відповісти
Купа свинарчуків Зеленськолго і не вигаданих, не фейкових, а реальних і це ще він при владі, а що якщо буде коли він піде? На другитй день журнашлюхи один поперед одного будуть писати ніби свіжу новину. На цей час всього десяток журналістів, які відповідають критеріям цієї професії і це Бусусов, Ніколов, 5-й канал, Експрессо і "Прямий". Добре НАБУ зацепили за яйка зв'язки корупціонера Зе.
показати весь коментар
08.06.2025 14:47 Відповісти
А тому, що зєлєнскова до відповідальності ніхто не притягне. Вся структура держави вже знищена, жодна інституція не працює. Зєлєнской і банда в повній безпеці поки йде війна
показати весь коментар
08.06.2025 14:55 Відповісти
 
 