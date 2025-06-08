Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО
Родич бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча Леонід Міндіч був затриманий детективами НАБУ під час спроби втекти з України за розкрадання на тендерах "Харківобленерго"
Про це редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов розповів в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.
Ніколов детально розповів про масштабну схему розкрадання в "Харківобленерго", а також висловив побоювання, що наразі зростає загроза діяльності антикорупційних органів в Україні.
"Ті, хто поруч зі мною, знають коли я вперше і чому спрогнозував, що Офіс президента розвалить антикор. Для мене було лише питанням часу, коли я почую, що на Печерських пагорбах вже оселилась ідея повного зносу тріади НАБУ+САП+ВАКС. І ось цими днями я почув такі розмови.
Не знаю наскільки це елегантно і законно буде зроблено. У Татарова нарешті є можливість показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі.
Тепер НАБУ і де-юре і де-факто не можуть бути "американськими посіпаками", бо Трампу глибоко наср#ть на цю вітрину демократії в Україні. Американському президенту не треба виправдовуватись перед американськими виборцями за підтримку України і показувати на прикладі НАБУ як працюють інвестиції в демократичні реформи. Бо Трамп вже ніхєра не дає і взагалі йде звідси", - прокоментував Ніколов свою сьогоднішню заяву у соцмережі фейсбук.
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зе!падло був чесний коли казав, що йде на один строк!
на один безкінечний строк.
потім тикнете мене рилом, як що буду не правий.
україна буде терпіти зе!паскуду, ще рік, до наступного літа. не більше.
як що, нічого не зміниться на фронті, як що плєшива крємлядь, ще буде жива, ми програли війну.
штики в землю і палити банкову!
тцк, це агенти фсб....
6 травня Комісія з трьох міжнародних експертів завершила першу в історії зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)
А по друге - набу імпотента організація - яка через свою корумпованість виконає всі забаганки ЗЕ . І розвал - цієї імпотентної тріади - не тому ,що вона ефективно бореться з корупцією - а тому, що будь -яка диктатура прагне абсолютної влади.
Портнова планують поховати на Байковому або на Звіринецькому цвинтарі, тим паче,що вже давно деяких зрадників хоронять в ненависну їм українську землю.
Наприклад, тіло ліквідованого колишнього міського голови Кремінної на Луганщині, українофоба та ексрегіонала володимира струка зарили у столичну землю. Нині спочиває на Звіринецькому кладовищі у Києві.
Сирійці, ті дієво, з таким лайном, ведуть боротьбу! Рецедивів не було, покищо!!
Це знову: наймай піарасів, щоб їхали обмальовувати Ніколову двері.
Писати в соцмережах, що це все вороже ІПСО і чому він не в армії...