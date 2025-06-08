Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндыча к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

Родственник бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича Леонид Миндич был задержан детективами НАБУ при попытке сбежать из Украины за хищения на тендерах "Харьковоблэнерго"

Об этом редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов рассказал в эфире Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

Николов подробно рассказал о масштабной схеме хищения в "Харьковоблэнерго", а также выразил опасения, что сейчас растет угроза деятельности антикоррупционных органов в Украине.

"Те кто рядом со мной знают когда я впервые и почему спрогнозировал, что Офис президента развалит антикор. Для меня было лишь вопросом времени, когда я услышу, что на Печерских холмах уже поселилась идея полного сноса триады НАБУ + САП + ВАКС. И вот на днях я услышал такие разговоры.

Не знаю насколько это элегантно и законно будет сделано. У Татарова наконец есть возможность показать чего он стоит без мозгов Портнова, которые сейчас портятся где-то в морге.

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Теперь НАБУ и де-юре и де-факто не могут быть "американскими приспешниками", потому что Трампу глубоко наср#ть на эту витрину демократии в Украине. Американскому президенту не надо оправдываться перед американскими избирателями за поддержку Украины и показывать на примере НАБУ как работают инвестиции в демократические реформы. Потому что Трамп уже нихера не дает и вообще уходит отсюда", - прокомментировал Николов свое сегодняшнее заявление в соцсети фейсбук.