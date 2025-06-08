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Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндыча к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

Родственник бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича Леонид Миндич был задержан детективами НАБУ при попытке сбежать из Украины за хищения на тендерах "Харьковоблэнерго"

Об этом редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов рассказал в эфире Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

Николов подробно рассказал о масштабной схеме хищения в "Харьковоблэнерго", а также выразил опасения, что сейчас растет угроза деятельности антикоррупционных органов в Украине.

"Те кто рядом со мной знают когда я впервые и почему спрогнозировал, что Офис президента развалит антикор. Для меня было лишь вопросом времени, когда я услышу, что на Печерских холмах уже поселилась идея полного сноса триады НАБУ + САП + ВАКС. И вот на днях я услышал такие разговоры.

Не знаю насколько это элегантно и законно будет сделано. У Татарова наконец есть возможность показать чего он стоит без мозгов Портнова, которые сейчас портятся где-то в морге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал родственника совладельца "Квартала 95" Миндича по делу о коррупции в "Харьковоблэнерго"

Теперь НАБУ и де-юре и де-факто не могут быть "американскими приспешниками", потому что Трампу глубоко наср#ть на эту витрину демократии в Украине. Американскому президенту не надо оправдываться перед американскими избирателями за поддержку Украины и показывать на примере НАБУ как работают инвестиции в демократические реформы. Потому что Трамп уже нихера не дает и вообще уходит отсюда", - прокомментировал Николов свое сегодняшнее заявление в соцсети фейсбук.

Автор: 

НАБУ (4232) коррупция (8576) Юрий Николов (96) Харьковоблэнерго (4)


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Топ комментарии
+19
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08.06.2025 14:10 Ответить
+8
Цитата, - ... показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі. Джерело: https://censor.net/ua/v3556750 -.
Портнова планують поховати на Байковому або на Звіринецькому цвинтарі, тим паче,що вже давно деяких зрадників хоронять в ненависну їм українську землю.
Наприклад, тіло ліквідованого колишнього міського голови Кремінної на Луганщині, українофоба та ексрегіонала володимира струка зарили у столичну землю. Нині спочиває на Звіринецькому кладовищі у Києві.
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08.06.2025 14:14 Ответить
+7
та ви шо ?! ніт 🤡 зеленський ,хароший президент ,він не може збагачуватися на крові українців ,він не бреше своїм % ...він їх любить , і з переду і з заду ...
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08.06.2025 14:04 Ответить
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та ви шо ?! ніт 🤡 зеленський ,хароший президент ,він не може збагачуватися на крові українців ,він не бреше своїм % ...він їх любить , і з переду і з заду ...
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08.06.2025 14:04 Ответить
жиди чекісти сталіністи узурпували владу в Україні
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08.06.2025 14:05 Ответить
сьомий рік необраного виконуючого обов'язки!
зе!падло був чесний коли казав, що йде на один строк!
на один безкінечний строк.
потім тикнете мене рилом, як що буду не правий.
україна буде терпіти зе!паскуду, ще рік, до наступного літа. не більше.
як що, нічого не зміниться на фронті, як що плєшива крємлядь, ще буде жива, ми програли війну.
штики в землю і палити банкову!
тцк, це агенти фсб....
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08.06.2025 14:07 Ответить
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08.06.2025 14:09 Ответить
Яка "вітрина дємократії " ? Набу- імпотентна структура .

6 травня Комісія з трьох міжнародних експертів завершила першу в історії зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

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08.06.2025 14:10 Ответить
При чому я думаю одиницю їм по 3 пунктам натягнули - щоб повність не ганьбити цю імпотентну структуру - а по факту - вони по ним неефективні
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08.06.2025 14:12 Ответить
Ти таким чином потихеньку працюєш на Зеленьмького? Ну,юякщо воно аам таке " імпотентне", навіщо ви до нього придовбалися?
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08.06.2025 14:18 Ответить
Наташка істоміна ,анька пєтрова - та інші боти - чоловіки - поміняйте свої трансгєдерні ніки на чоловічі - це по перше
А по друге - набу імпотента організація - яка через свою корумпованість виконає всі забаганки ЗЕ . І розвал - цієї імпотентної тріади - не тому ,що вона ефективно бореться з корупцією - а тому, що будь -яка диктатура прагне абсолютної влади.
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08.06.2025 14:25 Ответить
І що? Якби була " повністтю імпотентна", не з'являлося б у Голові авторитарного Зеленьського і його холуїв бажання все то розвалити.
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08.06.2025 14:16 Ответить
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08.06.2025 14:10 Ответить
Та це ж методи рашки: приписуй іншому свої гріхи й мерзенні вчинки - хтось та повірить. От наша зелена команда виявилася кмітливим послідовником цієї политики!!!
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08.06.2025 14:53 Ответить
Цитата, - ... показати чого він вартий без мізків Портнова, які зараз портяться десь у морзі. Джерело: https://censor.net/ua/v3556750 -.
Портнова планують поховати на Байковому або на Звіринецькому цвинтарі, тим паче,що вже давно деяких зрадників хоронять в ненависну їм українську землю.
Наприклад, тіло ліквідованого колишнього міського голови Кремінної на Луганщині, українофоба та ексрегіонала володимира струка зарили у столичну землю. Нині спочиває на Звіринецькому кладовищі у Києві.
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08.06.2025 14:14 Ответить
жидло їбане здохни хвойда чекістська,некрофіл *******
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08.06.2025 14:17 Ответить
Дивно б було як би було інакше
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08.06.2025 14:14 Ответить
Тому, знаючи про всі діяння зеленського і помічників від ригоАНАЛІВ з 2019 року, і тасує єрмак з татаровим та портновські, отих істот на посаді в ГПУ та десятку правопохоронних органах, щоб за гроші на посадах, вони мовчали і сиділи на лохоМарафоні рівненько і смирно про щось «щебетали» для дурників по тєлєку!
Сирійці, ті дієво, з таким лайном, ведуть боротьбу! Рецедивів не було, покищо!!
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08.06.2025 14:15 Ответить
жиди це ракова пухлина на тілі України,жиди ненавидять українців,коли відбувається злучка жида та кацапа це завжди призводить до трагедії українського народу, руками москаля триває звільнення території України від українців,для подальшого заселення території України жидами та їхніми слугами
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08.06.2025 14:15 Ответить
Після всіх зезашкварів і портнова вже немає чому дивуватись. Нажаль це наш вирок. Але є надія на перемогу і розбір ******** зелених слуг.
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08.06.2025 14:16 Ответить
Ну йо#б твою!
Це знову: наймай піарасів, щоб їхали обмальовувати Ніколову двері.
Писати в соцмережах, що це все вороже ІПСО і чому він не в армії...
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08.06.2025 14:17 Ответить
Когось ловлять,а нікого не посадили! Всі ідуть в ліс,а потім спливають за кордоном!
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08.06.2025 14:26 Ответить
Сьогодні на чергуванні жидівський бот фсбешний -******************************
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08.06.2025 14:36 Ответить
Добре тобі обрізаними по губах поводили, що ти ніяк заспокоїтись не можеш
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08.06.2025 14:39 Ответить
слухайТе ,з тим прибором шо ви так ********** ...чого ви боти так срач розвели , ми і самі знаємо хто і якої масті , але це не зменьшує любові до України , як шо вона від шірого серця , ну не треба ціх занюханих провокацій і в загалі вам на туди ...
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08.06.2025 14:50 Ответить
Зебіляри всранні. А їх лохторат жирує по закордонах на дотаціях.
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08.06.2025 14:42 Ответить
Сволотт зелених зараз треба розвішувати по стовпах, бо як вони здадуть території до Києва - зразу втічуть за кордон.
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08.06.2025 14:46 Ответить
Купа свинарчуків Зеленськолго і не вигаданих, не фейкових, а реальних і це ще він при владі, а що якщо буде коли він піде? На другитй день журнашлюхи один поперед одного будуть писати ніби свіжу новину. На цей час всього десяток журналістів, які відповідають критеріям цієї професії і це Бусусов, Ніколов, 5-й канал, Експрессо і "Прямий". Добре НАБУ зацепили за яйка зв'язки корупціонера Зе.
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08.06.2025 14:47 Ответить
А тому, що зєлєнскова до відповідальності ніхто не притягне. Вся структура держави вже знищена, жодна інституція не працює. Зєлєнской і банда в повній безпеці поки йде війна
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08.06.2025 14:55 Ответить
 
 