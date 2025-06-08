Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндыча к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО
Родственник бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича Леонид Миндич был задержан детективами НАБУ при попытке сбежать из Украины за хищения на тендерах "Харьковоблэнерго"
Об этом редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов рассказал в эфире Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.
Николов подробно рассказал о масштабной схеме хищения в "Харьковоблэнерго", а также выразил опасения, что сейчас растет угроза деятельности антикоррупционных органов в Украине.
"Те кто рядом со мной знают когда я впервые и почему спрогнозировал, что Офис президента развалит антикор. Для меня было лишь вопросом времени, когда я услышу, что на Печерских холмах уже поселилась идея полного сноса триады НАБУ + САП + ВАКС. И вот на днях я услышал такие разговоры.
Не знаю насколько это элегантно и законно будет сделано. У Татарова наконец есть возможность показать чего он стоит без мозгов Портнова, которые сейчас портятся где-то в морге.
Теперь НАБУ и де-юре и де-факто не могут быть "американскими приспешниками", потому что Трампу глубоко наср#ть на эту витрину демократии в Украине. Американскому президенту не надо оправдываться перед американскими избирателями за поддержку Украины и показывать на примере НАБУ как работают инвестиции в демократические реформы. Потому что Трамп уже нихера не дает и вообще уходит отсюда", - прокомментировал Николов свое сегодняшнее заявление в соцсети фейсбук.
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зе!падло був чесний коли казав, що йде на один строк!
на один безкінечний строк.
потім тикнете мене рилом, як що буду не правий.
україна буде терпіти зе!паскуду, ще рік, до наступного літа. не більше.
як що, нічого не зміниться на фронті, як що плєшива крємлядь, ще буде жива, ми програли війну.
штики в землю і палити банкову!
тцк, це агенти фсб....
6 травня Комісія з трьох міжнародних експертів завершила першу в історії зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)
А по друге - набу імпотента організація - яка через свою корумпованість виконає всі забаганки ЗЕ . І розвал - цієї імпотентної тріади - не тому ,що вона ефективно бореться з корупцією - а тому, що будь -яка диктатура прагне абсолютної влади.
Портнова планують поховати на Байковому або на Звіринецькому цвинтарі, тим паче,що вже давно деяких зрадників хоронять в ненависну їм українську землю.
Наприклад, тіло ліквідованого колишнього міського голови Кремінної на Луганщині, українофоба та ексрегіонала володимира струка зарили у столичну землю. Нині спочиває на Звіринецькому кладовищі у Києві.
Сирійці, ті дієво, з таким лайном, ведуть боротьбу! Рецедивів не було, покищо!!
Це знову: наймай піарасів, щоб їхали обмальовувати Ніколову двері.
Писати в соцмережах, що це все вороже ІПСО і чому він не в армії...