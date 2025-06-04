Суд арештував родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча у справі про корупцію в "Харківобленерго"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для підозрюваного в організації корупційної схеми у "Харківобленерго" Леоніда Міндіча у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 мільйонів гривень.

Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак, задовольнивши клопотання прокурора лише частково, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Детективи НАБУ затримали Леоніда Міндіча напередодні під час спроби залишити територію України. Йому повідомили про підозру в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях енергетичного обладнання для державного "Харківобленерго".

За даними ЦПК, Леонід Міндіч – двоюрідний брат Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" та давнього друга президента Володимира Зеленського. Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що Леонід Міндіч є доволі близьким родичем співласника "Кварталу 95": саме Леонід Міндіч є власником кварити, у якій офіційно зареєстрований Тимур Міндіч.

За даними слідства, у 2021 році він взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та намагався поширити свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

"Керівник АТ "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у цій справі повідомили про підозру 7 особам. Серед них – в.о. голови правління АТ "Харківобленерго", директор із загальних питань компанії, керівник відділу матеріального забезпечення, керівник відділу Харківської торгово-промислової палати, приватний оцінювач та двоє керівників комерційних підприємств.

За даними слідства, у квітні-вересні 2021 року керівник "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель на постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021-2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.