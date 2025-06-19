Чернышов находится в плановой командировке за границей, она проходит в штатном режиме, - МинЕд

Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в министерстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра", - отметили там.

Известно, что 18 июня Чернышов находился за границей, где встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. До этого, он находился с рабочим визитом в Австрии, а также в Чехии.

Ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова по делу о коррупции строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за границей. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?" - отметил он.

