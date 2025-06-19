РУС
Чернышов находится в плановой командировке за границей, она проходит в штатном режиме, - МинЕд

Алексей Чернышов за границей. Что говорят в министерстве

Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в министерстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра", - отметили там.

Известно, что 18 июня Чернышов находился за границей, где встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. До этого, он находился с рабочим визитом в Австрии, а также в Чехии.

Ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова по делу о коррупции строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за границей. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?" - отметил он.

19.06.2025 13:27 Ответить
Міністр за кордоном - а в українській тюрмі йому вже прогули ставлять - непорядок
19.06.2025 13:25 Ответить
Гніздо шершнів в Офісі.Рулить Єрмак.ЗЕленський під Єрмаком.Вся корупція виходить звідти
19.06.2025 13:26 Ответить
19.06.2025 13:25 Ответить
19.06.2025 13:28 Ответить
19.06.2025 13:26 Ответить
з ЗЄлєнскім ми паБєдім всі врагов !

і зовнішніх, і внутрішніх яничар-корупціонерів

.
19.06.2025 14:08 Ответить
Звичайно... "Просто так співпало", що в ліс захотілося...
19.06.2025 13:26 Ответить
Это еще моча в глаза благодарного плебса или уже что-то повонючее?
19.06.2025 13:32 Ответить
Кстати, если Трухин "тихо в лес ушёл" курировал доставку денег, то Чернышев был одним из главных организаторов схем воровства бабла на "большом распиле". Лицо, приближенное к телу самого. Такому попадать в СИЗО никак нельзя, слишком много знает.
19.06.2025 13:36 Ответить
Він особисто завітає до кожного українця у ЄС і вмовить його повернутися. Віримо.
19.06.2025 13:26 Ответить
Забудьте про Чернишова. Він вже на Кіпрі з паспортом Ізраїля в кишені. А хто випустив чергового ворюгу? Та якийсь черговий клєрк Вася.
19.06.2025 13:27 Ответить
19.06.2025 13:27 Ответить
Ніс щирого українця. Напевно вже мчмть захищати справжню батьківщину від рушникоголових.
19.06.2025 13:29 Ответить
Тут обидва потомственних козака.Колись в твіттері одна прихильниця Зє оголосила конкурс на найкращій мем. Я кинув цей. Чомусь забанила.

19.06.2025 13:36 Ответить
19.06.2025 13:41 Ответить
И сколько же ОПа будет его держать в "плановой" командировке?
19.06.2025 13:33 Ответить
головне в правильний "штат" попасти, а то можна попасти...
19.06.2025 13:33 Ответить
👥 Рада створила ТСК з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах.

Головою комісії став Сергій Власенко, а заступником - Максим Бужанський. Основними завданнями будуть, зокрема, збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, а також інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів

🧡 підписатися | підтримати
19.06.2025 13:36 Ответить
ВОТ????
19.06.2025 14:56 Ответить
Защітано
19.06.2025 13:38 Ответить
У відряджені міністрів: 1.
Локаційно втрачених: 1.
19.06.2025 13:38 Ответить
відрядження на скільки років? Як у депутата Дмитрука?
19.06.2025 13:39 Ответить
А юзіку і лисому ще й ордена дали 🤣🐸😁😆
19.06.2025 13:42 Ответить
Я розумію що дуже наївно в такій країні суспільстві надіятись на Уряд єдності і Порятунку... Але треба для цього режиму жорстокі страти !!! Інакше в ЕС махнуть рукою і перестануть допомагати... 🤬
19.06.2025 13:41 Ответить
Подберезовиков: Я имею честь напасть на вас! Где вы пропадали?
Деточкин: Какого чёрта? Я был в командировке!
Подберезовиков: А как здоровье племянника?
Деточкин: Какого племянника?
Подберезовиков: Любимого! А волчий капкан? А больная нога? А сигареты «Друг»?

Он хоть и вор, но бескорыстный и честный человек. (Подберёзовиков про Деточкина на суде).
19.06.2025 13:43 Ответить
19.06.2025 13:44 Ответить
Які тупі відмазки.
19.06.2025 13:44 Ответить
От житуха, за кордоном третій місяць, держава гарні нараховує виплати. Сам би хотів так, але ж з Лєнкоюскусмбією разом дітей не христив.
19.06.2025 13:48 Ответить
Чому у нас при президентові появилось стільки незрозумілих,ба навіть дебільних посад?Що то за міністр національної єдності?Як він ту національну єдність впроваджує?І де?В Європі?Друга по численості нація в Україні то руські.До них до речі належить наш міністр Альоша Чернишов.Є ще мадьяри,то половина Закарпаття...Багато націй у нас є і зі всіма Чернишов мусить забезпечити єднання.Це важко,і я йому співчуваю.Поки що получається єднатись лише з євреями,вони у нас на всіх вищих посадах...А є ще у нас посада мовного омбудсмена,який недавно оголосив підозру Вірці Сердючці.за пісню російською мовою.А я слухав недавно інтерв"ю Андрія Данилка,мушу сказати що в нього українського патріотизму більше,ніж у всієї нашої високопоставленої зеленої шобли разом взятої...Патріотизму підкріпленого ділом,а не базіканням...
19.06.2025 13:52 Ответить
Тому що контроль , над діями влади відсутній повністю ! Для довідки - в нас , всі останні 11 років , існує купа чиновників по АРК
19.06.2025 14:09 Ответить
Хто такий "Мін'єд", котрий робить такі заяви? Ім'я, прізвище у нього є?
А як за свої слова відповість цей "мін'єд", якщо (коли) Чернишов не повернеться?
19.06.2025 13:53 Ответить
"Міністерство єди" - сироти імпєріалістічєской войни

харчєваться хочеться....

.
19.06.2025 15:28 Ответить
Нуда-нуда))))
19.06.2025 14:02 Ответить
мін'єт відбувається у плановому режимі...
19.06.2025 14:03 Ответить
кінцева мета відрядження - єднання з рідними українцями у європейській столиці найбільших українських патріотів - Монако
19.06.2025 14:28 Ответить
Шо мінєт потужного буде брехати коли шобло неповернеттся ,
19.06.2025 15:01 Ответить
зараз чмо пообіцяє недоторканість щоб повернувся, і не задасть його бо черниш і про зе багато чого знає
19.06.2025 15:10 Ответить
Сховали підара!!!
19.06.2025 15:14 Ответить
У мене є мрія. Я хочу побачити його в клітці!!!
19.06.2025 16:10 Ответить
а поки що в ОПі терміново готують операцію "спасті рядавова чєрнишова"
19.06.2025 17:00 Ответить
Потужний міністр потужного міністерства найпотужнішого президента
19.06.2025 17:07 Ответить
Ірина Геращенко-

За моєю інформацією, в ці хвилини міністр єдності Чернишов носиться по Відню з проханням хоч про якісь зустрічі з місцевими урядовцями і чиновниками в найближчі дні.

Шановний пане Чернишов. Завтра година запитань до уряду в ВР. «ЄС» наполягає на вашій присутності, маємо багато запитань щодо демографічної політики уряду і що робить влада для єдності з закордонним українством та підтримкою біженців.

Там більше пан Чернишов пропустив розгляд в ВР законопроєкту Зеленського про множинне громадянство, хоч є профільним міністром.

Година запитань до уряду о 10 ранку, якщо зараз виїхати з Відня автобусом чи потягом ( це маршрути часто використовують українці) - ви встигаєте!
19.06.2025 17:18 Ответить
Випустили(ГПУ, НАБУ, СБУ, ГБР, МВС,ОП..) мегадельця, тепер шукайте його і навряд чи повернете..,
20.06.2025 12:41 Ответить
 
 