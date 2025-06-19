Чернышов находится в плановой командировке за границей, она проходит в штатном режиме, - МинЕд
Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза.
Об этом сообщили в министерстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра", - отметили там.
Известно, что 18 июня Чернышов находился за границей, где встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. До этого, он находился с рабочим визитом в Австрии, а также в Чехии.
Ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова по делу о коррупции строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
"Чернышов - очень близкий человек и к президенту Зеленскому и к главе президентского офиса Ермаку. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он фигурировал в деле НАБУ, его все равно назначили в декабре прошлого года на должность вице-премьер-министра, министра национального единства Украины. По стечению обстоятельств, это такая должность, которая предусматривает регулярное пребывание за границей. Где, собственно, по стечению обстоятельств и оказался Чернышов в Чехии, "объединяясь" с украинцами на момент, когда другие фигуранты дела начали попадать за решетку. А может что-то знал?" - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і зовнішніх, і внутрішніх яничар-корупціонерів
.
Головою комісії став Сергій Власенко, а заступником - Максим Бужанський. Основними завданнями будуть, зокрема, збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, а також інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів
🧡 підписатися | підтримати
Локаційно втрачених: 1.
країнісуспільстві надіятись на Уряд єдності і Порятунку... Але треба для цього режиму жорстокі страти !!! Інакше в ЕС махнуть рукою і перестануть допомагати... 🤬
Деточкин: Какого чёрта? Я был в командировке!
Подберезовиков: А как здоровье племянника?
Деточкин: Какого племянника?
Подберезовиков: Любимого! А волчий капкан? А больная нога? А сигареты «Друг»?
Он хоть и вор, но бескорыстный и честный человек. (Подберёзовиков про Деточкина на суде).
А як за свої слова відповість цей "мін'єд", якщо (коли) Чернишов не повернеться?
харчєваться хочеться....
.
За моєю інформацією, в ці хвилини міністр єдності Чернишов носиться по Відню з проханням хоч про якісь зустрічі з місцевими урядовцями і чиновниками в найближчі дні.
Шановний пане Чернишов. Завтра година запитань до уряду в ВР. «ЄС» наполягає на вашій присутності, маємо багато запитань щодо демографічної політики уряду і що робить влада для єдності з закордонним українством та підтримкою біженців.
Там більше пан Чернишов пропустив розгляд в ВР законопроєкту Зеленського про множинне громадянство, хоч є профільним міністром.
Година запитань до уряду о 10 ранку, якщо зараз виїхати з Відня автобусом чи потягом ( це маршрути часто використовують українці) - ви встигаєте!