Знайти роботу або повертатися в Україну: Чернишов розповів про перспективи біженців у ЄС після 2027 року

Після завершення дії тимчасового захисту у ЄС у березні 2027 року, українські біженці зможуть або повернутися в Україну, або змінити свій статус перебування у Європейському Союзі, якщо вони знайшли роботу або навчаються там.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів журналістам у Люксембурзі, передає "Європейська правда".

Тимчасовий захист у Євросоюзі для українців завершиться у березні 2027 року, і після цього українцям допоможуть повернутися на Батьківщину або залишитися в ЄС в іншому правовому статусі, розповів український міністр.

"Ми поінформовані про продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2027 року. Дуже важливо надати цим людям ясність для планування їхнього життя і для їхньої безпеки", – заявив Чернишов.

За його словами, станом на зараз у ЄС перебуває близько 5 мільйонів українців, які мають статус тимчасового захисту. 60% з них перебувають у Німеччині, Польщі або Чехії. Німеччина прийняла найбільше українців – понад 1,2 мільйона, уточнив віцепрем’єр.

"Ми будемо готові добровільно повернути частину або більшість українців, як тільки закінчиться війна і настане стабільний мир. Ми готуємо спеціальні центри в столицях країн Європейського Союзу, які називатимуться хабами єдності, і які надаватимуть фахові послуги як для тих українців, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру", – розповів Чернишов.

Він зауважив, що хаби єдності будуть допомагати й тим, "хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу".

"Вони повинні знати мову. Вони повинні мати роботу. Вони повинні бути професійно розвиненими. Вони повинні бути активом. Над цим ми будемо працювати", – додав віцепрем’єр.

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Як повідомлялося, сьогодні, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

За даними європейських ЗМІ, наразі у ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.