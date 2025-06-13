"Рада ЄС вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до весни 2027 року"

Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік.

Рада офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту на одному зі своїх наступних засідань, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено ще на рік – до 4 березня 2027 року.

У повідомленні зазначається, що продовження дії тимчасового захисту до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати індивідуальні заяви про надання притулку.

Водночас жодних змін щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються, цим рішенням не передбачено.

"Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", – прокоментував рішення міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Окрім продовження тимчасового захисту, держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

"Рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід до інших правових (проживаючих) статусів, прокладання шляху для поступового повернення до України та посилення надання інформації про доступні варіанти", – зазначається у повідомленні Ради ЄС.

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Як повідомлялося, Єврокомісія почала готувати план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Тим часом, Єврокомісія запропонувала продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на 12 місяців – з березня 2026 року до березня 2027 року, щоб забезпечити правову ясність для українців. Після закінчення цього періоду країни ЄС повинні самостійно визначитися, як українцям перейти до іншого правового статусу. Окремий підхід рекомендуватимуть для людей, які хворіють, вагітні або мають дітей у школі.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).