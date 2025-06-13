Рада ЄС вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до весни 2027 року
Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік.
Рада офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту на одному зі своїх наступних засідань, повідомляється на сайті Ради ЄС.
Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено ще на рік – до 4 березня 2027 року.
У повідомленні зазначається, що продовження дії тимчасового захисту до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати індивідуальні заяви про надання притулку.
Водночас жодних змін щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються, цим рішенням не передбачено.
"Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", – прокоментував рішення міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.
Окрім продовження тимчасового захисту, держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).
"Рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід до інших правових (проживаючих) статусів, прокладання шляху для поступового повернення до України та посилення надання інформації про доступні варіанти", – зазначається у повідомленні Ради ЄС.
Як повідомлялося, Єврокомісія почала готувати план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.
Тим часом, Єврокомісія запропонувала продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на 12 місяців – з березня 2026 року до березня 2027 року, щоб забезпечити правову ясність для українців. Після закінчення цього періоду країни ЄС повинні самостійно визначитися, як українцям перейти до іншого правового статусу. Окремий підхід рекомендуватимуть для людей, які хворіють, вагітні або мають дітей у школі.
Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.
Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).
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Оттакої! Тобто певні політичні кола в Європі хочуть продовження цієї бійні ще майже на 2 роки ? А також хочуть продовження диктаторської влади без перевиборів Потужного та Незламного ЛІДОРа , під час влади якого по-факту ліквідується Україна1991, утилізується певна частина чоловічого населення Неньки та нарощується експорт до європейських країн української молоді, особливо хлопчаків до 18 років , котрі вже не повернуться в Україну, а будуть інтегровані в європейських країнах та будуть праювати і сплачувати податки в цих країнах, підтримуючи непогане життя тих пенсіонерів, а не українських.
Я вже два роки , як підозрюю невипадковість цієї необов'язкової війни , яка багато в чому сталась після ідійотского вибору2019 укролоха73% .
Так що то є доведений ФАКТ - достатньо подивитись мапу голосування у другому турі 21 квітня 2019 року по областях.
А ось коли прийшла з війною їх улюблена Расєюшка , то вони мільйонами потікали чомусь в Європу, хоча з Польщі дуже легко опинитися в Рашці ... їдь собі на північ Польщі до Калінінградскої області , а далі вся Сибір та Далекий Схіб ваш , східняки-малороси! Але ж в країнах НАТО, які східняки десятиліттями обсиRали виявилось краще, ніх у їх колись улюбленого Путла.