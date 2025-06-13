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Новини
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Унаслідок повномасштабної війни з країни виїхало майже 7 мільйонів українців, – Офіс омбудсмана

Унаслідок повномасштабної війни з країни виїхало майже 7 мільйонів українців, – Офіс омбудсмана

Понад 6,9 мільйона українців були змушені покинути країну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Держава має створити умови для їх повернення.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час парламентського форуму-діалогу "Українці за кордоном: виклики, підтримка, повернення", передає Укрінформ.

"Із початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали 6,9 мільйона українців. Хтось уже інтегрувався, хтось лише починає цей процес, але всі вони мають право на захист і підтримку", – наголосив він.

За його словами, Секретаріат уповноваженого у 2024 році провів масштабне дослідження становища громадян України у країнах тимчасового перебування. Опитування понад чотирьох тисяч респондентів було презентованого в березні.

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Згідно з результатами дослідження, 38% опитаних вже адаптувалися в інших країнах і не планують повертатися до України, "і лише 25% мають намір повернутися найближчим часом".

Омбудсмен підкреслив, що серед ключових чинників, що впливають на рішення повернутись на Батьківщину – завершення бойових дій, можливість працевлаштування та доступне житло.

"Наше завдання сьогодні – не лише захищати права українців за кордоном, а й створювати умови для їхнього повернення додому. Це не тільки про демографію, це про майбутнє нашої країни", – зазначив уповноважений.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).

Автор: 

біженці (713) Лубінець Дмитро (7)


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Топ коментарі
+2
І це тільки офіційно. Зе що обіцяв, те і зробив, тільки навпаки - не поляки їдуть до нас, а українці розбігаються куди попало, аби не залишатися в країні Мрій Зебілів. Так 73%, я нічого не переплутав?
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13.06.2025 10:40 Відповісти
+2
Всі друзі і знайомі, які виїхали сім'ями, вже працюють на нормальних роботах і не повернуться назад, навіть якщо б війна закінчилася зараз. Повернуться тільки жінки, які підтримують зв'язок з чоловіком і сім'я ще не розпалася, або хворі і немічні, які працювати не зможуть, якщо допомогу зупинять.
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13.06.2025 10:49 Відповісти
+1
Проте 5,11 млн з 7 млн це виїхали саме зебіли, а то і більше. Туда ім і дорога
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13.06.2025 10:45 Відповісти
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І це тільки офіційно. Зе що обіцяв, те і зробив, тільки навпаки - не поляки їдуть до нас, а українці розбігаються куди попало, аби не залишатися в країні Мрій Зебілів. Так 73%, я нічого не переплутав?
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13.06.2025 10:40 Відповісти
Проте 5,11 млн з 7 млн це виїхали саме зебіли, а то і більше. Туда ім і дорога
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13.06.2025 10:45 Відповісти
Знайомі і друзі, які виїхали, живуть там нормально, працюють, все в них добре.
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13.06.2025 10:51 Відповісти
Ну і тим більше. Можемо тільки порадіти за них!!!
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13.06.2025 10:58 Відповісти
Звісно, можна порадіти. Шкода тільки, що адекватних людей стало ще менше.
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13.06.2025 11:24 Відповісти
Всі друзі і знайомі, які виїхали сім'ями, вже працюють на нормальних роботах і не повернуться назад, навіть якщо б війна закінчилася зараз. Повернуться тільки жінки, які підтримують зв'язок з чоловіком і сім'я ще не розпалася, або хворі і немічні, які працювати не зможуть, якщо допомогу зупинять.
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13.06.2025 10:49 Відповісти
"Повернуться тільки жінки, які підтримують зв'язок з чоловіком"

Або навпаки, чоловіки поїдуть до жінок, як тільки відкриються кордони.
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13.06.2025 11:08 Відповісти
Спочатку дозволили всім узилянтам втікти, а зараз говорять про їх права. А я , як і багато моїх знайомих , повернулися з-за кордону до лав ЗСУ, а вже 3.5 роки на нулю без ротації. А де мої права? По Дніпру всі живуть і війний для них не має.
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13.06.2025 11:18 Відповісти
Выехали в основном те кто испугался русских.Но если будут приносить пользу европейской экономике то нормально.
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13.06.2025 11:21 Відповісти
але всі вони мають право на захист і підтримку", - наголосив він.
Ви в Україні захистить і підтримать не в змозі балаболи.
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13.06.2025 11:24 Відповісти

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