Унаслідок повномасштабної війни з країни виїхало майже 7 мільйонів українців, – Офіс омбудсмана

Понад 6,9 мільйона українців були змушені покинути країну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Держава має створити умови для їх повернення.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час парламентського форуму-діалогу "Українці за кордоном: виклики, підтримка, повернення", передає Укрінформ.

"Із початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали 6,9 мільйона українців. Хтось уже інтегрувався, хтось лише починає цей процес, але всі вони мають право на захист і підтримку", – наголосив він.

За його словами, Секретаріат уповноваженого у 2024 році провів масштабне дослідження становища громадян України у країнах тимчасового перебування. Опитування понад чотирьох тисяч респондентів було презентованого в березні.

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Згідно з результатами дослідження, 38% опитаних вже адаптувалися в інших країнах і не планують повертатися до України, "і лише 25% мають намір повернутися найближчим часом".

Омбудсмен підкреслив, що серед ключових чинників, що впливають на рішення повернутись на Батьківщину – завершення бойових дій, можливість працевлаштування та доступне житло.

"Наше завдання сьогодні – не лише захищати права українців за кордоном, а й створювати умови для їхнього повернення додому. Це не тільки про демографію, це про майбутнє нашої країни", – зазначив уповноважений.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).