Рада ЄС цього тижня розгляне продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2027 року

Рада Європейського Союзу 13 червня планує досягти політичної домовленості щодо продовження інструменту тимчасового захисту для українців до березня 2027 року.

Про це йдеться в анонсі порядку денного засідання Ради ЄС із юстиції і внутрішніх справ, передає Європейська правда.

Зазначається, що Рада ЄС обговорить продовження тимчасового захисту у ЄС для громадян України у зв’язку з війною до березня 2027 року та розраховує досягти політичної домовленості з цього приводу.

Фінальне ухвалення рішення щодо цього очікується у наступні тижні.

Крім того, міністри обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.

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Як повідомлялося, 4 червня Єврокомісія мала представити план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).