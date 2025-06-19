УКР
Росіяни посадили на ланцюг і тримають у собачій буді свого спільника-відмовника: "Жрать хочешь? Хавай, скотина! Завтра на штурм пойдешь, там и сдохнешь, собака!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти знущаються зі свого поплічника-відмовника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянина тримають на ланцюгу в собачій буді.

Увага! Ненормативна лексика!

армія рф (18793) знущання (118)
Топ коментарі
+33
Ухилянтам на замєтку.
Хай прикидують чи зручно буде пояснювати братушкам про права та конституцію, сидячи на цепу в собачій буді..
19.06.2025 12:48 Відповісти
+26
І вони розказують що вони "звільняли Европу від нацизма"? Як оце могло когось звільнити?

- вони грабували
- вони гвалтували

ВСЕ. Та і в 2 світовій це б бидло без лендліза і українців не перемогло
19.06.2025 12:39 Відповісти
+21
Всім байдужим "какая разніца" треба показувати для наглядності.
Бо марахвонна горе_пропананда .
19.06.2025 12:40 Відповісти
Натаскують
19.06.2025 12:35 Відповісти
19.06.2025 13:46 Відповісти
у якому ТЦК це знято ?
чому всі мовчать ?

.
19.06.2025 14:33 Відповісти
Що цікаво про ухилянтів у більшій масі пишуть обісцяні,безмозгі бовдури,бо знають що вони на фронт не попадуть.
19.06.2025 15:12 Відповісти
100%. Окупанти не будуть вимагати, щоб ви стали на військовий облік, не то що ті кляті ТЦК.
20.06.2025 09:44 Відповісти
добре що це кацапи, хоч люди не страдають
19.06.2025 12:50 Відповісти
навіть в СА зовсім молоді хлопці, коли зачморювали, то розстрілювали караул к єпєняи !

у рашки не армія, а орда з терпилами-рабами, які не здатні постояти за себе перед неминучою смертю

.
19.06.2025 15:37 Відповісти
2 чудовища... только одно сильнее, чем другое...
19.06.2025 12:38 Відповісти
Ось чому треба ввести поняття СОЮЗ ЦІВІЛІЗОВАНИХ КРАЇН - це старі тисячолітні культури : Британія, Франція, Німеччина, Україна, Японія

сша та раша до ціх країн не входять
19.06.2025 12:38 Відповісти
Союз Цивілізованих Країн - скорочено СЦК. Або просто СЦКунів
19.06.2025 12:43 Відповісти
А хто у Вас не сцікун - раша ?
19.06.2025 12:53 Відповісти
Ну, по факту, Ізраїль.
19.06.2025 14:22 Відповісти
ти що, хамасятіна ?

.
19.06.2025 14:34 Відповісти
Я твій пєнєтратор, дурепо.
19.06.2025 14:41 Відповісти
точно газаватянін !

.
19.06.2025 15:31 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
20.06.2025 09:02 Відповісти
перелічені вами держави мають військові союзи і у разі війни за них впишуться.
окрім України.
ми не в тій лізі.
19.06.2025 12:46 Відповісти
Наша ліга - очолити цей союз перед загрозою дикунів зі східу

Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
19.06.2025 13:06 Відповісти
Німеччина і Японія за часів Другої світової відзначались цивілізацією тисячолітніх культур.
19.06.2025 12:47 Відповісти
За 2000 років христіанства були навіть часи Інквізіціі.
Але генетичний код цівілізаціі не зруйнувати

це не про дикунів типа раши . І не про сша- де зараз правлять бариги .
19.06.2025 13:00 Відповісти
Особливо японія..культура впроваджувалась в таборі 731 я так розумію..чи в нанкині
19.06.2025 16:12 Відповісти
По перше- кацапе, ти явно помилився сайтом . Це український сайт і тут спілкуються українською мовою
По друге - про що ми тут спілкуємось не твоя справа , однодневка
Stanislav Kanaris

Реєстрація: 11.06.2025
По трете - брись зі своїми фсбєшними тезисами на болота
19.06.2025 12:56 Відповісти
США як раз виходить, ботик. А ще дуже багато інших країн.
19.06.2025 12:59 Відповісти
Ботик як раз ти, РАЗ ТЕБЕ ТАК ЗАЧИПИВ МІЙ ПІСТ і ти почав його цілонапавленність розмазувати по іншим країнам
Хоча можно додати ще Чехію - як велику древню Моравську державу словʼян
Оникс

Реєстрація: 01.06.2025
19.06.2025 13:04 Відповісти
Частушки" їхні не чув? Колись дід випив лишнього, та співав у вишнику, одну, на 9 травня:
"Мы в "Европах" пабывали
И дела там ладили...
На перила мы насрали
И в рояль нагадили...".
19.06.2025 12:48 Відповісти
І Батурин вирізало інше покоління, і Голодомори робило інше покоління...
19.06.2025 12:51 Відповісти
вони завжди такі були. мародери і живодьори. навіть на цій фотці, де єгоров совковий прапор закріплює на руїнах Рейхстагу, то на цій фотці видно, що у нього годинники на обох зап'ястях висять. це ж на весь світ палєво, що то не асвабадітєль, а мародер.
19.06.2025 12:52 Відповісти
так-так, зовсім інше, а мільйони анонімок-доносів на сусідів в 20-50-хх роках написали зелені чоловічки з альфи-центравра. А розстрілювали "з перевиконанням плану" за рішеннями "революційних трійок" а потім по наказу "товариша в погонах" в тих же роках, по підвалах, теж прибульці.
19.06.2025 13:00 Відповісти
уточнення.
не без українців а без рабів-українців.
вільні українці були в УПА.
19.06.2025 12:48 Відповісти
Нічого дивного.
Звичайне життя звичайних москалів.
19.06.2025 12:40 Відповісти
Вони всі "пси" на путінському ланцюгу.
19.06.2025 12:40 Відповісти
Наглядність в тому, що наочно показує долю тих, хто залишається в окупації. Чи ви думаєте, що вони до чоловіків в окупації краще будуть відноситись, ніж до "своїх"?

Випадково побачив ролик з скигленням монтянши, яка якось пробралась в Донецьк торік: води немає, продовольчі магазини в частині мікрорайонів взагалі не працюють ніякі, бо "визволителі" розграбували вже взагалі все.

В ківтні 2022 року мого племінника в лугандонії прямо на вулиці кинули в воронок і через 3 дні він вже на штурмах був. Загинув в кінці червня від одного з перших хаймарсів "в располагу" - похоронка прийшла до сестри без тіла - общагу, де роту тримали майже отак, як цього в будці, розкидало на дрібні дзуськи - визначили що загинув за інвентарним номером поневіченого калаша. Прожив аж цілих 2.5 місяці "у війську", бо його "призначили" санінструктором. За ці 2.5 місяці склад роти оновився тричі, якщо по кількості людей. Отак воюють кацапи.
19.06.2025 13:09 Відповісти
Відсидітись не вийде! Вони прийдуть знищувати і гвалтувати знущатися.
Якщо всі ми будемо погано працювати/волонтерити/допомагати то прийдуть за всіми.
А ті хто давав Присягу провині знишити о.п.ЗЕ
19.06.2025 12:43 Відповісти
От що цьому рабу заважає розвернути зброю проти свого кривдника, тільки мислення РАБА! І ці нелюди прийшли нас звільняти?
19.06.2025 12:44 Відповісти
Буденність андрофагів.
19.06.2025 12:45 Відповісти
россія, практично, єдина страна у світі, яка тримала у рабстві (крєпостноє право) свій же народ!
Кріпацтво формально відмінили, а по факту на рф процвітає...
19.06.2025 12:47 Відповісти
Забагато узагальненнь.

Фактами є:
1. законодавчо крєпостноє право в рос.імперії було відмінене не набагато пізніше, ніж в більшості країн Європи: 1848-1861 роки.
2. фактичне крєпостноє право в совковій імперії було послаблене на тільки в 1975 році (коли почали видавати всім селянам паспорти і, відповідно, зник формальний спосіб обмеження пересування населення - бо до 1975 року виїхати з села жити в інше місце тобі не давав поміщик - голова колгоспу чи голова райради - та його клєврет - місцевий мєнт, не надаючи просто документів. А за пересування по країні без документів - автоматичний строк в колонії на 1 рік після другого факту такого пересування, бо в перший раз просто мєнтовка повертала в село силоміць).
19.06.2025 13:17 Відповісти
та ні...до нас то вони будуть дабрее....
19.06.2025 12:47 Відповісти
Всі ухилянти і ждуни впевненні на 200%....
19.06.2025 12:49 Відповісти
про броньованих не забувайте, думають, що броня врятує ... і тилових псевдо не забувайте ... але у всьому винні ухилянти, це точно. Тільки задонатити з кожного кутка, бо треба ВСЕ треба, а тут бам і дві новини нижче що чиновники украли 50 лямів знову і таких нови дуже багато. Але винні ухилянти, що крадуть чиновники - це точно ))).
19.06.2025 13:17 Відповісти
Ооо. От вже і кастовий розподіл в країні: є броньовані, а є не броньовані. І спостерігаю претензії неброньованих до броньованих...
19.06.2025 13:20 Відповісти
))) претензії? не плутайте очевидне з претензіями. Хто найбільше взяв у держави, то поробили собі бронь. В мене знайому ампутували дві ноги, щось не один броньований чиновник не приїхав скинутися на авто, а так, 2000 грн дали виплат ... а як був без житла, так і лишився. По сусідах скинулися на ланос, бо людині якось треба рухатися, навіть без ніг. Гірка правда нажаль. Але скидалися і "ухилянти" також і донатили на екіп, але це не зручні історії і про них не говорять. Але у всьому винні ухилянти.

Претензії будуть рано чи пізно, бо кров люди не забудуть і особливо наживання і крадівництво на крові.
19.06.2025 13:48 Відповісти
Все забудуть. Ніяких змін особливих не станеться. Не той "мєнталітєт", аби будувати ефективну державу.
19.06.2025 13:52 Відповісти
Ну тут я спорити не буду, можливо і так буде ...
19.06.2025 13:53 Відповісти
Ось військові самі все говорять і чому так все і хто винен
https://www.youtube.com/watch?v=9qsnS7j9YIE

А тут на нулі буквально сидять
https://www.youtube.com/watch?v=q83q4S7Wts0
19.06.2025 13:49 Відповісти
Послухав уривки. Скажу так - у кожного своя правда. Нічого він такого про "чому так все і хто винен" нового - він не сказав. Все давно відомо.
19.06.2025 14:00 Відповісти
Все він сказав, що криси в тилу крадівничі тягнуть тільки собі і не роблять те що треба, що не тендер, то тирять.

Із медицини: якщо в організмі завівся солітер (паразит) і ще є зовнішня хвороба у вигляді вірусняка наприклад, то лікарі в ПЕРШУ чергу витягують паразита, щоб він не жер товарними кількостями ресурси організму, а потім організм перенаправляє всі збережені ресурси на боротьбу з вірусняками і ПЕРЕМАГАЄ (випадків море таких). А якщо паразита лишають, то він вижере ресурси організму, що у організма не лишиться ресурсів для боротьби, виробляти антитіла, клітини і енергію. Але паразит настільки тупий, що не розуміє, що якщо гине організм з якого він витягує, то і паразиту кінець, а вірус просто прискорює знищення організма.

Навіть одноклітинні палочки в кішківнику живуть і це симбіоз, трохи споживають ресурсів, але віддають вітаміни, мікроелементи, допомагають травленню. А паразит нічого не дає, тільки руйнує і отравлює.

Так от хто пише, що розбиратися після війни, то до кінця війни з такими шаленими розкраданнями сотнями лямів можна банально не дотягти. Взагалі величезна повага всім, хто досі стоїть і хто допомагає, бо часто здається, що українці вижили не завдяки, а всупереч.

Я з родичами зібрали 40 000 грн на дрони, скидалися всі, і тут новина, що поблизу чиновник вкрав 4,6 млн грн !!! це не просто демотивує, це просто банальний нелюв, який краде у своїх же.

Але то моя точка зору, трохи підгорає іноді, бо зараз більше 90% українців живуть в негативі і стресі ...
19.06.2025 15:08 Відповісти
Ну ось знов в новий скандал на МІЛЬЯРД, це 1000 млн грн!!! За такі бабліща можна декілька заводів дронів зібрати, а на здачу зібрати інженерний відділ і проводити нові розробки, але крадуть і все.
https://censor.net/ua/news/3558958/chomu-oleksiyi-chernyshov-poyihav-u-zakordonne-vidryadjennya
20.06.2025 14:27 Відповісти
Так ось навіщо вони крадуть собачі будки.
19.06.2025 12:51 Відповісти
Кролик, а унитазы тогда зачем!?если он сидит в будке, не ест, не пьет (как видим) , зачем унитаз?
19.06.2025 14:22 Відповісти
Мене більше турбує питання, навіщо вони вкрали мої старі кеди і кепку-бейсболку.
19.06.2025 14:40 Відповісти
19.06.2025 12:59 Відповісти
Акцент монголоидный - буряты любят русню! Всегда любили.
19.06.2025 13:17 Відповісти
П*дарас і альфа-п*дарас у природньому середовищі.
Світ тварин дивовижний!
19.06.2025 13:28 Відповісти
Видеокурс "Содержание кацапа в домашних условиях" 👌
19.06.2025 13:29 Відповісти
19.06.2025 13:58 Відповісти
Який може бути характер у россійського бидлячого раба?
19.06.2025 15:03 Відповісти
та це ж українське ТЦК!
гвалт !
19.06.2025 14:36 Відповісти
Собаці собача смерть!
19.06.2025 14:39 Відповісти
Так и надо только всех их тоже
19.06.2025 15:05 Відповісти
І що парадоксально тепріла піде на штурм і там здохне, замість того щоб як тільки отримати зброю відправити на той світ всіх до кого добереться.
19.06.2025 15:21 Відповісти
Усі ці відео мають бути оприлюднені в кожній розвиненій країні, щоб вони побачили справжній "русский мир". Цю країну потрібно ізолювати НАЗАВЖДИ. Щоб вона гнила зсередини.
19.06.2025 16:20 Відповісти
сподіваюсь в когось на компі зберігається вся ця відеотека щоб нащадки бачили що до нас перлось. і ніякі європейські толерасти потім нам не забороняли це показувати . як це зараз робиться на всіх їх платформах і соцмекрежах
19.06.2025 16:53 Відповісти
це відео потрібно в арив, для наших нащадків.
19.06.2025 21:39 Відповісти
 
 