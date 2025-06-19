Росіяни посадили на ланцюг і тримають у собачій буді свого спільника-відмовника: "Жрать хочешь? Хавай, скотина! Завтра на штурм пойдешь, там и сдохнешь, собака!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти знущаються зі свого поплічника-відмовника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянина тримають на ланцюгу в собачій буді.

Дивіться: Російський військовий б’є, знущається та справляє малу потребу на своїх поплічників-відмовників: "Рот открыл, бл#дь! Нравится?! Пей, сучка!". ВIДЕО 18+

Увага! Ненормативна лексика!

