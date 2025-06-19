13 700 76
Росіяни посадили на ланцюг і тримають у собачій буді свого спільника-відмовника: "Жрать хочешь? Хавай, скотина! Завтра на штурм пойдешь, там и сдохнешь, собака!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти знущаються зі свого поплічника-відмовника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянина тримають на ланцюгу в собачій буді.
Увага! Ненормативна лексика!
+33 Andrew Moon
+26 Михайло Иляш
+21 Az AZLK
Хай прикидують чи зручно буде пояснювати братушкам про права та конституцію, сидячи на цепу в собачій буді..
чому всі мовчать ?
у рашки не армія, а орда з терпилами-рабами, які не здатні постояти за себе перед неминучою смертю
сша та раша до ціх країн не входять
окрім України.
ми не в тій лізі.
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
Але генетичний код цівілізаціі не зруйнувати
це не про дикунів типа раши . І не про сша- де зараз правлять бариги .
По друге - про що ми тут спілкуємось не твоя справа , однодневка
Stanislav Kanaris
Реєстрація: 11.06.2025
По трете - брись зі своїми фсбєшними тезисами на болота
Хоча можно додати ще Чехію - як велику древню Моравську державу словʼян
Оникс
Реєстрація: 01.06.2025
- вони грабували
- вони гвалтували
ВСЕ. Та і в 2 світовій це б бидло без лендліза і українців не перемогло
"Мы в "Европах" пабывали
И дела там ладили...
На перила мы насрали
И в рояль нагадили...".
не без українців а без рабів-українців.
вільні українці були в УПА.
Звичайне життя звичайних москалів.
Бо марахвонна горе_пропананда .
Випадково побачив ролик з скигленням монтянши, яка якось пробралась в Донецьк торік: води немає, продовольчі магазини в частині мікрорайонів взагалі не працюють ніякі, бо "визволителі" розграбували вже взагалі все.
В ківтні 2022 року мого племінника в лугандонії прямо на вулиці кинули в воронок і через 3 дні він вже на штурмах був. Загинув в кінці червня від одного з перших хаймарсів "в располагу" - похоронка прийшла до сестри без тіла - общагу, де роту тримали майже отак, як цього в будці, розкидало на дрібні дзуськи - визначили що загинув за інвентарним номером поневіченого калаша. Прожив аж цілих 2.5 місяці "у війську", бо його "призначили" санінструктором. За ці 2.5 місяці склад роти оновився тричі, якщо по кількості людей. Отак воюють кацапи.
Якщо всі ми будемо погано працювати/волонтерити/допомагати то прийдуть за всіми.
А ті хто давав Присягу провині знишити о.п.ЗЕ
Кріпацтво формально відмінили, а по факту на рф процвітає...
Фактами є:
1. законодавчо крєпостноє право в рос.імперії було відмінене не набагато пізніше, ніж в більшості країн Європи: 1848-1861 роки.
2. фактичне крєпостноє право в совковій імперії було послаблене на тільки в 1975 році (коли почали видавати всім селянам паспорти і, відповідно, зник формальний спосіб обмеження пересування населення - бо до 1975 року виїхати з села жити в інше місце тобі не давав поміщик - голова колгоспу чи голова райради - та його клєврет - місцевий мєнт, не надаючи просто документів. А за пересування по країні без документів - автоматичний строк в колонії на 1 рік після другого факту такого пересування, бо в перший раз просто мєнтовка повертала в село силоміць).
Претензії будуть рано чи пізно, бо кров люди не забудуть і особливо наживання і крадівництво на крові.
https://www.youtube.com/watch?v=9qsnS7j9YIE
А тут на нулі буквально сидять
https://www.youtube.com/watch?v=q83q4S7Wts0
Із медицини: якщо в організмі завівся солітер (паразит) і ще є зовнішня хвороба у вигляді вірусняка наприклад, то лікарі в ПЕРШУ чергу витягують паразита, щоб він не жер товарними кількостями ресурси організму, а потім організм перенаправляє всі збережені ресурси на боротьбу з вірусняками і ПЕРЕМАГАЄ (випадків море таких). А якщо паразита лишають, то він вижере ресурси організму, що у організма не лишиться ресурсів для боротьби, виробляти антитіла, клітини і енергію. Але паразит настільки тупий, що не розуміє, що якщо гине організм з якого він витягує, то і паразиту кінець, а вірус просто прискорює знищення організма.
Навіть одноклітинні палочки в кішківнику живуть і це симбіоз, трохи споживають ресурсів, але віддають вітаміни, мікроелементи, допомагають травленню. А паразит нічого не дає, тільки руйнує і отравлює.
Так от хто пише, що розбиратися після війни, то до кінця війни з такими шаленими розкраданнями сотнями лямів можна банально не дотягти. Взагалі величезна повага всім, хто досі стоїть і хто допомагає, бо часто здається, що українці вижили не завдяки, а всупереч.
Я з родичами зібрали 40 000 грн на дрони, скидалися всі, і тут новина, що поблизу чиновник вкрав 4,6 млн грн !!! це не просто демотивує, це просто банальний нелюв, який краде у своїх же.
Але то моя точка зору, трохи підгорає іноді, бо зараз більше 90% українців живуть в негативі і стресі ...
https://censor.net/ua/news/3558958/chomu-oleksiyi-chernyshov-poyihav-u-zakordonne-vidryadjennya
Світ тварин дивовижний!
гвалт !