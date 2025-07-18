Россиянин в упор расстреливает своего сообщника на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант в упор расстреливает своего соратника из автомата на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что оккупант получил пули в голову от своего товарища за намерение сдаться в плен украинским военным.

"Российский военный расстреливает своего сослуживца, который пытался сдаться в плен на Запорожском направлении", - отмечается в комментарии к публикации.

Также смотрите: Оккупанты избивают палкой своего товарища: "Ты, бл#дь, гнида #баная! Вот что бывает с терпилами, которые жалуются в прокуратуру, нах#й". ВИДЕО

Также смотрите: Российский командир стреляет над головами двух голых подчиненных-отказников, которые сидят в яме: "Ну, что, суки, бл#дь, будем лечить бронхит ваш!? #бальники подняли!". ВИДЕО