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Новости Видео Порядки в российской армии
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Россиянин в упор расстреливает своего сообщника на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант в упор расстреливает своего соратника из автомата на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что оккупант получил пули в голову от своего товарища за намерение сдаться в плен украинским военным.

"Российский военный расстреливает своего сослуживца, который пытался сдаться в плен на Запорожском направлении", - отмечается в комментарии к публикации.

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Автор: 

армия РФ (20069) плен (2663) расстрел (508)


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Топ комментарии
+5
Та походу пленный хотел убежать и его догнали
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18.07.2025 09:47 Ответить
+5
так більше схоже на полоненого....єкипіровка дуже різниться....
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18.07.2025 09:54 Ответить
+5
Так в нього руки зв'язані,і форма більш на нашу схожа.
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18.07.2025 10:03 Ответить
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Це точно спільник ? Який полонений наче, чи це полонений спільник
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18.07.2025 09:42 Ответить
Та походу пленный хотел убежать и его догнали
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18.07.2025 09:47 Ответить
так більше схоже на полоненого....єкипіровка дуже різниться....
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18.07.2025 09:54 Ответить
Так в нього руки зв'язані,і форма більш на нашу схожа.
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18.07.2025 10:03 Ответить
В нього руки зв'язані! Який спільник?
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18.07.2025 10:04 Ответить
У спільника ЗВ'ЯЗАНІ РУКИ???
Автор Сергій Яковенко!
Ти що, ... справді такий???
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18.07.2025 10:04 Ответить
Чистенький. Мабуть з "Загранотряда" як і його діди...
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18.07.2025 10:21 Ответить
Москалі свого не бросают, вони їх спочатку добивають
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18.07.2025 10:38 Ответить
тут більше схоже на розстріл полоненого який хотів втекти, адже руки звязані, та форма більше схожа на нашу.
хоча цілком міг бути і кацапом 500-тим
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18.07.2025 10:46 Ответить
А то они своих не связывают - и цепями к дереву привязывают и в ямах держат. Возможно он уже высказывал желание уйти, потому и связали.
Насчёт формы не знаю, может конечно и да...
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18.07.2025 11:17 Ответить
відмінність у формі і зв'язані руки - схоже що полонений хотів втекти.....
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18.07.2025 11:54 Ответить
 
 