Россиянин в упор расстреливает своего сообщника на Запорожском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант в упор расстреливает своего соратника из автомата на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что оккупант получил пули в голову от своего товарища за намерение сдаться в плен украинским военным.
"Российский военный расстреливает своего сослуживца, который пытался сдаться в плен на Запорожском направлении", - отмечается в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+5 Макс Шела
показать весь комментарий18.07.2025 09:47 Ответить Ссылка
+5 Roman Stambul
показать весь комментарий18.07.2025 09:54 Ответить Ссылка
+5 Andrei Andreev #495049
показать весь комментарий18.07.2025 10:03 Ответить Ссылка
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Автор Сергій Яковенко!
Ти що, ... справді такий???
хоча цілком міг бути і кацапом 500-тим
Насчёт формы не знаю, может конечно и да...