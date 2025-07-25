Вражеская пехота зафиксирована в Дачном на Днепропетровщине, Силы обороны стабилизируют ситуацию, - СМИ

Российские войска пытаются зайти в село Дачное Днепропетровской области, что располагается возле административной границы с Донецкой областью. Враг подтягивает туда свой личный состав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske стало известно от военных, которые обороняют направление.

Ранее OSINT-специалисты фиксировали российские мотопехотные группы в Дачном.

Как рассказал изданию один из военных, оккупантам не удалось полностью закрепиться в селе и Силы обороны Украины работают над стабилизацией ситуации на этом участке фронта.

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Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский называл действия россиян возле админграницы с Днепропетровщиной "условным успехом" оккупантов, из которого они могут делать "информационные победы".