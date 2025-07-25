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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
2 021 25

Вражеская пехота зафиксирована в Дачном на Днепропетровщине, Силы обороны стабилизируют ситуацию, - СМИ

Село Дачное на карте DeepState 25 июля 2025 года

Российские войска пытаются зайти в село Дачное Днепропетровской области, что располагается возле административной границы с Донецкой областью. Враг подтягивает туда свой личный состав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske стало известно от военных, которые обороняют направление.

Ранее OSINT-специалисты фиксировали российские мотопехотные группы в Дачном.

Как рассказал изданию один из военных, оккупантам не удалось полностью закрепиться в селе и Силы обороны Украины работают над стабилизацией ситуации на этом участке фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Новопавловском направлении враг пытается закрепиться в селах на границе Донецкой и Днепропетровской областей, - ОСГВ "Хортица"

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский называл действия россиян возле админграницы с Днепропетровщиной "условным успехом" оккупантов, из которого они могут делать "информационные победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (21334) Днепропетровская область (4270) Павлоградский район (39) Дачное (5) война в Украине (5345)


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Топ комментарии
+7
Уже,квартал сдал Донецкую область и приступил к следующей?
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25.07.2025 16:04 Ответить
+6
Все під потужним контролем
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25.07.2025 16:00 Ответить
+5
Максимум на свої тапки можеш наступати з свого дивану.. як заїб... ці ****..ни

Тобі мало двох наступів де втратили найбільш боєздатні підрозділи і багато озброєння, через що і відступаємо зараз.

Для наступу треба авіація, багато високоточного РСЗВ, ********** для арти щоб не економити, та і самої арти дох... у нас ніх... з того немає... з чим наступати.
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25.07.2025 16:13 Ответить
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Вже стало помітно, що Зе не просить наступальної зброї, а лише ППО.
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25.07.2025 16:00 Ответить
Хочеш наступати?
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25.07.2025 16:02 Ответить
Хочу. А ти хочеш наступати, чи відступати?
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25.07.2025 16:04 Ответить
🤣🤣🤣ти хочеш але не можеш🤣🤣старий вже🤣🤣ноги хворі🤣🤣так ..я вгадав?
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25.07.2025 16:07 Ответить
Русскій! чому на питання не відповідаєш?
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25.07.2025 16:16 Ответить
🤣🤣🤣Дурік .я нижче відповів 5хв назад🤣🤣🤣
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25.07.2025 16:25 Ответить
Я про тебе питав, а не про себе. Чому відповідь не даєш? теж за Зе голосував?
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25.07.2025 16:36 Ответить
Максимум на свої тапки можеш наступати з свого дивану.. як заїб... ці ****..ни

Тобі мало двох наступів де втратили найбільш боєздатні підрозділи і багато озброєння, через що і відступаємо зараз.

Для наступу треба авіація, багато високоточного РСЗВ, ********** для арти щоб не економити, та і самої арти дох... у нас ніх... з того немає... з чим наступати.
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25.07.2025 16:13 Ответить
Пропонуєш нескоренними, з гордо піднятою головою увійти у склад росіі? за Зе голосував?
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25.07.2025 16:19 Ответить
Пропоную встати з дивана і в реалі показати свій героїзм, а не ****...ти та вчити інших що робити.
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25.07.2025 16:22 Ответить
Цей засранець Федорович все життя чужими руками
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25.07.2025 16:24 Ответить
В тебе зєлєфілія.
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25.07.2025 16:38 Ответить
Дурнику🤣🤣в тебе зоофілія🤣🤣🤣
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25.07.2025 16:39 Ответить
Ти не заперечив, що ти русскій, ти не заперечив, що ти зелефіл...а бібліофіл у твоєму понятті це мабуть той, хто книжки трахає.
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25.07.2025 16:42 Ответить
Тут таких диванних наступальщиків повно.І як завжди коли питаєш це гівно чи готове воно саме наступати зразу чуєш а ти сам або ти кацап
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25.07.2025 16:22 Ответить
На що ти особисто готовий?
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25.07.2025 16:43 Ответить
Ага, на Цензорі надлишок експертів та контролерів. Здалеку. І дуже здалеку.
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25.07.2025 17:17 Ответить
Коли єлдак врятував обісраного ішака,і взяв від контроль ЗСУ,крім пройопів нічого не було позитивного.Ішак просить те що в листочку написано
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25.07.2025 16:05 Ответить
А останнє позитивне було контрнаступ на лінію Суровікіна кривавий, очолюваний нинішнім послом в ВБ?
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25.07.2025 17:19 Ответить
Все під потужним контролем
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25.07.2025 16:00 Ответить
Ворожу піхоту фіксують у Дачному на Дніпропетровщині

Фіксують, ге ж...
Підозру оголосять?
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25.07.2025 16:01 Ответить
Уже,квартал сдал Донецкую область и приступил к следующей?
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25.07.2025 16:04 Ответить
Це було зрозуміло в 2022р,але не на часі
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25.07.2025 16:06 Ответить
Зате Тиса під надійною охороною неодин ухилянт не втіче!
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25.07.2025 16:07 Ответить
Мідічі всякі ******* їдуть вільно
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25.07.2025 16:27 Ответить
 
 