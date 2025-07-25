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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Ворожу піхоту фіксують у Дачному на Дніпропетровщині, Сили оборони стабілізують ситуацію, - ЗМІ

Село Дачне на карті DeepState 25 липня 2025 року

Російські війська намагаються зайти в село Дачне Дніпропетровської області, що розташовується біля адміністративної межі з Донецькою областю. Ворог підтягує туди свій особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske стало відомо від військових, які обороняють напрямок.

Раніше OSINT-фахівці фіксували російські мотопіхотні групи в Дачному.

Як розповів виданню один із військових, окупантам не вдалося повністю закріпитися у селі й Сили оборони України працюють над стабілізацією ситуації на цій ділянці фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Новопавлівському напрямку ворог намагається закріпитися в селах на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, - ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський називав дії росіян біля адмінмежі з Дніпропетровщиною "умовним успіхом" окупантів, з якого вони можуть робити "інформаційні перемоги".

Автор: 

Зеленський Володимир (24851) Дніпропетровська область (4052) Павлоградський район (39) Дачне (5) війна в Україні (5382)


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Топ коментарі
+7
Уже,квартал сдал Донецкую область и приступил к следующей?
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25.07.2025 16:04 Відповісти
+6
Все під потужним контролем
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25.07.2025 16:00 Відповісти
+5
Пропоную встати з дивана і в реалі показати свій героїзм, а не ****...ти та вчити інших що робити.
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25.07.2025 16:22 Відповісти
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Вже стало помітно, що Зе не просить наступальної зброї, а лише ППО.
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25.07.2025 16:00 Відповісти
Хочеш наступати?
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25.07.2025 16:02 Відповісти
Хочу. А ти хочеш наступати, чи відступати?
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25.07.2025 16:04 Відповісти
🤣🤣🤣ти хочеш але не можеш🤣🤣старий вже🤣🤣ноги хворі🤣🤣так ..я вгадав?
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25.07.2025 16:07 Відповісти
Русскій! чому на питання не відповідаєш?
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25.07.2025 16:16 Відповісти
🤣🤣🤣Дурік .я нижче відповів 5хв назад🤣🤣🤣
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25.07.2025 16:25 Відповісти
Я про тебе питав, а не про себе. Чому відповідь не даєш? теж за Зе голосував?
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25.07.2025 16:36 Відповісти
Максимум на свої тапки можеш наступати з свого дивану.. як заїб... ці ****..ни

Тобі мало двох наступів де втратили найбільш боєздатні підрозділи і багато озброєння, через що і відступаємо зараз.

Для наступу треба авіація, багато високоточного РСЗВ, ********** для арти щоб не економити, та і самої арти дох... у нас ніх... з того немає... з чим наступати.
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25.07.2025 16:13 Відповісти
Пропонуєш нескоренними, з гордо піднятою головою увійти у склад росіі? за Зе голосував?
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25.07.2025 16:19 Відповісти
Пропоную встати з дивана і в реалі показати свій героїзм, а не ****...ти та вчити інших що робити.
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25.07.2025 16:22 Відповісти
Цей засранець Федорович все життя чужими руками
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25.07.2025 16:24 Відповісти
В тебе зєлєфілія.
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25.07.2025 16:38 Відповісти
Дурнику🤣🤣в тебе зоофілія🤣🤣🤣
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25.07.2025 16:39 Відповісти
Ти не заперечив, що ти русскій, ти не заперечив, що ти зелефіл...а бібліофіл у твоєму понятті це мабуть той, хто книжки трахає.
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25.07.2025 16:42 Відповісти
Тут таких диванних наступальщиків повно.І як завжди коли питаєш це гівно чи готове воно саме наступати зразу чуєш а ти сам або ти кацап
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25.07.2025 16:22 Відповісти
На що ти особисто готовий?
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25.07.2025 16:43 Відповісти
Коли єлдак врятував обісраного ішака,і взяв від контроль ЗСУ,крім пройопів нічого не було позитивного.Ішак просить те що в листочку написано
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25.07.2025 16:05 Відповісти
Все під потужним контролем
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25.07.2025 16:00 Відповісти
Ворожу піхоту фіксують у Дачному на Дніпропетровщині

Фіксують, ге ж...
Підозру оголосять?
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25.07.2025 16:01 Відповісти
Уже,квартал сдал Донецкую область и приступил к следующей?
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25.07.2025 16:04 Відповісти
Це було зрозуміло в 2022р,але не на часі
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25.07.2025 16:06 Відповісти
Зате Тиса під надійною охороною неодин ухилянт не втіче!
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25.07.2025 16:07 Відповісти
Мідічі всякі ******* їдуть вільно
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25.07.2025 16:27 Відповісти
 
 