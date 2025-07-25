Ворожу піхоту фіксують у Дачному на Дніпропетровщині, Сили оборони стабілізують ситуацію, - ЗМІ

Російські війська намагаються зайти в село Дачне Дніпропетровської області, що розташовується біля адміністративної межі з Донецькою областю. Ворог підтягує туди свій особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske стало відомо від військових, які обороняють напрямок.

Раніше OSINT-фахівці фіксували російські мотопіхотні групи в Дачному.

Як розповів виданню один із військових, окупантам не вдалося повністю закріпитися у селі й Сили оборони України працюють над стабілізацією ситуації на цій ділянці фронту.

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Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський називав дії росіян біля адмінмежі з Дніпропетровщиною "умовним успіхом" окупантів, з якого вони можуть робити "інформаційні перемоги".