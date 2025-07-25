Ворожу піхоту фіксують у Дачному на Дніпропетровщині, Сили оборони стабілізують ситуацію, - ЗМІ
Російські війська намагаються зайти в село Дачне Дніпропетровської області, що розташовується біля адміністративної межі з Донецькою областю. Ворог підтягує туди свій особовий склад.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske стало відомо від військових, які обороняють напрямок.
Раніше OSINT-фахівці фіксували російські мотопіхотні групи в Дачному.
Як розповів виданню один із військових, окупантам не вдалося повністю закріпитися у селі й Сили оборони України працюють над стабілізацією ситуації на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський називав дії росіян біля адмінмежі з Дніпропетровщиною "умовним успіхом" окупантів, з якого вони можуть робити "інформаційні перемоги".
Топ коментарі
+7 pushing horses
показати весь коментар25.07.2025 16:04 Відповісти Посилання
+6 Денис Стукаченко
показати весь коментар25.07.2025 16:00 Відповісти Посилання
+5 vit603
показати весь коментар25.07.2025 16:22 Відповісти Посилання
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Тобі мало двох наступів де втратили найбільш боєздатні підрозділи і багато озброєння, через що і відступаємо зараз.
Для наступу треба авіація, багато високоточного РСЗВ, ********** для арти щоб не економити, та і самої арти дох... у нас ніх... з того немає... з чим наступати.
Фіксують, ге ж...
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