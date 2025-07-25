Зеленський про ситуацію на фронті: Серйозних проривів немає
Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі військам РФ не вдається просуватися на фронті, проте тиск на усіх напрямках зберігається.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Глава держави зазначив, що "серйозних проривів немає".
"Для них умовний успіх - це Дніпропетровська область. Тому що з цього можна зробити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок - залишається, Дніпропетровська область - дуже хочуть", - зазначив він.
Водночас, за словами Зеленського, українським військовим вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць.
Будь ласка, зачекайте...
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"Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть..."
🤡
Може краще буде написати - щось вживає? 😂
...ну ясно, це не прорив
Епопея з нічним нальотом на Сочі отримала своє продовження, причому як в очевидному напрямі, так і зовсім несподіваним чином. Передбачити хід ворожої пропаганди було нескладно, і загалом очікувалося, що вона шумно лизне конторських за те, як вони все змогли передбачити і вберегли палпалича, в сенсі вадімвадімича, просто вирвали з хижих лап ЗСУ настільки майстерно, що з його лисини не впало… словом, нічого не впало. Просто було цікаво, як це буде виконано, і конторська «Табакерка», відома своїми не лише засосами, а й більш рішучими діями як щодо царя, так і на користь ФСБ (дарма що Патрушева не згадали з прицмокуванням), висловилася відверто і безпосередньо:
«Минулої ночі ворог завдав масованого повітряного удару по Краснодарському краю. Дрони атакували в тому числі Сочі, під удар, зокрема, потрапила нафтобаза на Таврічеській вулиці. З цього приводу відзначимо кілька нюансів… З міркувань безпеки Владімір путін переніс свій відпочинок із Сочі в інше місце. Тут варто похвалити ФСО, співробітники якої відпрацювали інформацію розвідки та убезпечили президента. В обставинах, що склалися, - прекрасна робота…»
Тут пропагандисти солодко лизнули путінську охорону, бо вона має доступ до тіла і не похвалити її не можна. У придворному етикеті це вважається неприпустимим зухвальством, і тому саме тут - усе правильно. І після того як гімни охороні заспівали, можна переходити до дифірамбів та кантат уже безпосередньо на адресу контори:
«Варто нагадати, що ФСБ фіксує зростання терористичної загрози для регіону. Спецслужби про це знають і проводять роботу. Офіційних заяв не роблять, щоб не тривожити місцевих мешканців та відпочивальників».
І тут є два моменти. По-перше, було сказано, що тепер практично вся європейська частина федерації - небезпечне місце безпосередньо для царя. Хоча той аж до спітнілих долонь мовить про війну і як це все чудово і скрєпно. А в цей самий час свою тушку він тримає подалі від війни та ще й у бункерах. Ну а судячи з усього, тепер йому, як у тому фільмі, визначили місце біля… Алтаю, що в принципі аналогічно тексту з фільму. А по-друге, тут сказано про те, що ФСБ має такі відомості, що якби відпочивальникам їх розкрити, то узбережжя вкрилося б не тільки мазутом, причому мазут то виходить на поверхню, то занурюється, а якби конторські розповіли правду, то море було б наповнено тим, що гарантовано не тоне. Вважаю, що від цього формулювання відпочивальникам у Сочі стало тепліше та спокійніше.
Але є і зовсім інший момент, який ми пунктирно позначили в ранковому огляді. Противник справді лупив по дронах ракетами. Згідно з ворожими пабліками, це були ракети комплексів С-300/400. А ми жартома писали про те, що жителям Сочі треба молитися, щоб це були не «Панцирі». Але ось удень у Мережі https://t.me/Crimeanwind/83380 з'явились відео, на яких чітко видно, що ракета після старту йде вгору, а потім різко розвертається і летить вниз, і в результаті видно вибух від її падіння.
Таким чином, бойове маневрування ракети відбувається на висоті кілька десятків, а може, й сотень метрів, доки вона летить вертикально вгору. А як ми знаємо, на термінальній ділянці польоту дрони летять на наднизькій висоті, і це означає, що ракета набирає швидкість і летить до цілі не знизу вгору, якби це був літак чи щось, що летить на висоті кілька сотень метрів чи кілометрів, а згори вниз. При цьому вона стрімко набирає швидкість. І тут уже питання в тому, наскільки чітко вона зможе захопити ціль саме згори вниз не на тлі порожнього неба, а на тлі землі.
Навіть якщо ракета влучає в ціль, то вона набагато масивніша за дрон, і все, що виявиться під ним, потрапляє в зону ураження, ну, а якщо ракета ************, то вийти з піке вже не може і уражає те, що знаходиться на поверхні в цьому конкретному місці. З урахуванням того що стартова маса комплексу «Панцир-С1» типу 57** становить 75,5 кілограма, а ракети комплексу С-400 типу 48Н6Е становить приблизно 1 900 кілограмів, то приліт сочинської ракети - це зовсім не те, що приліт ракети бєлгородської. І потім, БЧ ракети «Панцира» має 20 кг, а для С-400 - 150-180 кг.
А все це до того, що якщо такі ракети прилітають десь по землі, то в цьому місці буде просто безліч вражень. А якщо вона ще й виконає штатний підрив, то там полетять заздалегідь сформовані уражальні елементи, які легко рвуть обшивку літака, і тому обшивку жителя Сочі або відпочивальника, напевно, зіпсують ще сильніше. Знову ж таки, коли підрив БЧ такої масивної ракети відбувається на висоті кілька сотень метрів або кілька кілометрів, на землю, звісно, впадуть якісь фрагменти самої ракети і ураженої цілі, але коли все це відбувається за десять чи кілька десятків метрів над землею, це вже зовсім інший розклад, і горе тому, хто опиниться в цей час і в цьому місці.
А фокус тут у тому, що сама ракета діє правильно, і якщо її наводять на ціль, яка йде з такими параметрами траєкторії, то ніяким іншим чином вона діяти просто не може. Інша справа, що засіб ППО використовується не за призначенням, і в принципі такими комплексами по дронах немає сенсу працювати, а якщо їх і застосовувати, то виключно над морем чи безумовно порожньою місцевістю. Але лапті воюють по-багатому і вирішили, що можна відвантажувати цих поросят по маленьких дронах, щоб напевне. Мовляв, ракета сама ж наведеться. І це говорить про те, що в них немає надійних засобів ведення перехоплення низьколетючих цілей якимись іншими засобами.
А ми нагадаємо, що той самий «Панцир» сумно відомий своїми непередбачуваними ракетами, але ж у нього є й гармати, а от їхня робота настільки невиразна, що навіть самі лапті про це не розповідають. І судячи з усього, вони чудово знають непотрібність гармат, бо система управління вогнем - нижча за нижній рівень. Але коли захист пафосного об'єкта вимагає перехоплення за будь-яку ціну, вони валитимуть важкими системами…
Довгі міркування на цю тему потрібні лише для одного. Приблизно так вони відбиватимуть масовану атаку на москву. Це означає, що треба врахувати всі ті нюанси, які відкрилися в Сочі. Думаю, що своїми ракетами вони нароблять стільки шурхоту, що дорогим москвичам це не зможе не сподобатися. Головне - все зробити правильно.
https://defence-line.info/?p=2684