Зеленський про ситуацію на фронті: Серйозних проривів немає

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі військам РФ не вдається просуватися на фронті, проте тиск на усіх напрямках зберігається.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Глава держави зазначив, що "серйозних проривів немає".

"Для них умовний успіх - це Дніпропетровська область. Тому що з цього можна зробити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок - залишається, Дніпропетровська область - дуже хочуть", - зазначив він.

Водночас, за словами Зеленського, українським військовим вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць.

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