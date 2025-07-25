Зеленский о ситуации на фронте: Серьезных прорывов нет

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас войскам РФ не удается продвигаться на фронте, однако давление на всех направлениях сохраняется.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава государства отметил, что "серьезных прорывов нет".

"Для них условный успех - это Днепропетровская область. Потому что из этого можно сделать информационные победы. Там такая же ситуация, как в Покровске. Они заходят на поле. Все равно, зашли они туда или нет: там живого места нет, там никто не стоит. Военные на оттяжке стоят и уничтожают все что можно. Я считаю, что Сумы остаются их интересом, Покровское направление - остается, Днепропетровская область - очень хотят", - отметил он.

В то же время, по словам Зеленского, украинским военным удалось улучшить ситуацию на Сумщине за последний месяц.

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