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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Протесты против закона о НАБУ и САП
2 891 50

Зеленский о протестах против ограничения НАБУ и САП: Уважаю мнение общества, мы отреагировали

Зеленский отреагировал на протесты против закона 12414

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект по НАБУ и САП стал реакцией на протесты общества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Мы отреагировали", - сказал президент.

По словам Зеленского, в новом законопроекте есть нормы, позволяющие защитить антикоррупционные органы от российского влияния, в частности системные проверки сотрудников, имеющих родственников в России, на детекторе лжи.

Читайте: Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. ДОКУМЕНТ

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Читайте: Макрон и Кошта пытались отговорить Зеленского подписывать закон о НАБУ и САП, - FT

Автор: 

НАБУ (4427) Зеленский Владимир (21334) протест (5884) САП (2209)


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Топ комментарии
+32
цинічне зельоне брехло
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25.07.2025 10:17 Ответить
+26
Спочатку намагався наїб@ти те суспільство, а коли воно його попалило та пововтузило мордою в його ж лайні, почув.
Не був би дебілом, почекав би реакції суспільства та наклав би вето. Був би сприйнятий суспільством як атєц радной, а так - ЛОШАРА!
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25.07.2025 10:20 Ответить
+20
Зеленський , як завжди бреше не тільки украінцям , а і багатьом політикам світу , які просили його не підписувати цей закон ,
особисто під себе !!😠
А коли вийшли люди на мітинги по всій краіні ,
то він вср@ вся
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25.07.2025 10:23 Ответить
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цинічне зельоне брехло
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25.07.2025 10:17 Ответить
Вірити в те, що ЗЕлупа белькоче - себе не поважати. Навпаки, зараз треба дуже уважно слідкувати за отими "ручки шаловливі"- що вони там зараз понаписують, які нові поправки будуть втюхувати!
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25.07.2025 11:14 Ответить
Цинічне то цинічне, але все робив правильно з точки зору встановлення диктатури. Першим ділом підім'яв під себе СБУ, яке під керівництвом Васі працює не стільки на інтереси України, а скільки на інтереси зграї Бєні Бородатого. Дивно, що ніхто не вимагає поміняти Малюка на більш достойного, всіх влаштовує шабесгой на посаді Голови СБУ. Тільки зашквар з НАБУ і САП зупинив хуцпу цього шлемазла і його регента д'Єрьмака. До диктатури залишався один крок.
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25.07.2025 12:20 Ответить
Всьо, розходьтесь.
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25.07.2025 10:20 Ответить
Спочатку намагався наїб@ти те суспільство, а коли воно його попалило та пововтузило мордою в його ж лайні, почув.
Не був би дебілом, почекав би реакції суспільства та наклав би вето. Був би сприйнятий суспільством як атєц радной, а так - ЛОШАРА!
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25.07.2025 10:20 Ответить
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25.07.2025 10:20 Ответить
а тим часом сбушники фільмували, фоткали протестантів; особливо звертали увагу на осіб чоловічої статі.
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25.07.2025 10:20 Ответить
Отака фуйня, Малюки.
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25.07.2025 12:21 Ответить
За грати зелених мародерів.
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25.07.2025 10:21 Ответить
Зеленський , як завжди бреше не тільки украінцям , а і багатьом політикам світу , які просили його не підписувати цей закон ,
особисто під себе !!😠
А коли вийшли люди на мітинги по всій краіні ,
то він вср@ вся
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25.07.2025 10:23 Ответить
Макрон сказав, що бабла не дадуть, а пейсатий холопам розказує як їх поважає🤣🤣🤣
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25.07.2025 10:23 Ответить
Треба бути повним бовдуром (криворізьким юристом) , щоб за день проштовхнути закон, підписати його, а через день все повернути взад !
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25.07.2025 10:24 Ответить
ось такий він " юріст" як виявилося..." Нєобучаємий"..
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25.07.2025 10:45 Ответить
Він нічого не повернув. На даний час закон діє, набу і сап під контролем огпу та СБУ. Поки новий закон, перевірять, може колись проголосують, може колись підпише (ще не відомо що воно там накарябало)....за цей час потрібні люди проведуть ревізії справ, когось звільнять, шось *********, когось попередять, знищать докази ..і хоба. Міндич продає дрони в США, а Україні скасовують безвіз і допомогу.
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25.07.2025 11:37 Ответить
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414. А 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт № 13531. Зверніть увагу на номери і їх різницю = 1117 ! законопроєктів)))) Це за який період, і над чим так спритно працює недолуга Верховна рада.
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25.07.2025 10:25 Ответить
Давайте, розходьтесь! Не заважайте нам красти.
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25.07.2025 10:27 Ответить
найвеличніший всрався, запам'ятай, гнида, Україна не піаніно!
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25.07.2025 10:27 Ответить
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25.07.2025 10:30 Ответить
самий кращий плакат на задньому фоні
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25.07.2025 10:53 Ответить
Категорично не підтримую Президента України в цьому питанні, жаль що пан Зеленський "замилює очі" своїм законопроєктом. Це не має ніякого відношення до незалежності НАБУ та САП, цей законопроект просто чергове знущання над народом України.
генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП Джерело: https://censor.net/ua/n3565107
Якби після фрази : "генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень." була крапка і ніякого продовження - тоді ок, однак що ми бачимо : " Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП ", передбачається все ж таки пряме втручання в діяльність САП опосередковано, через заступника генерального прокурора- керівника САП. Тоді хто і як буде "призначати" або "вибирати" та "затверджувати" такого заступника генерального прокурора-керівника САП?
Треба скасування прийнятого Закону в Конституційному Суді України, іншого шляху немає!
все інше грає на користь ворогу УКРАЇНИ - расєянам та рашці і путярі, невже пане Президент України Ви цього не розумієте, нащо Ви так зробили!?
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25.07.2025 10:31 Ответить
бо Оманська Гнида - руснява падаль
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25.07.2025 10:50 Ответить
Все було добре в цьому коменті...до останього реченя: "невже пане Президент України Ви цього не розумієте, нащо Ви так зробили!?".
У мене до вас питання: "невже ви й досі думаєте, що воно нічого не знає і не розуміє?"
Де ж це треба було ховатись всі оці 6 років? Мабуть з першого дня вторгнення в якомусь ізольованому бункері. Або на "єдиному мудозвоні".
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25.07.2025 11:20 Ответить
Люди сказали: все повинно бути за законом Джерело: https://censor.net/ua/n3565186
Отже він визнає що пішов по безпредєлу, за такі дії повинна бути відповідальність
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25.07.2025 10:32 Ответить
Люди сказали: все повинно бути за законом. Джерело: https://censor.net/ua/n3565186.
А вони не вкурсі, що має бути все за законом, і що порушники закону тепер мають бути покарані?
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25.07.2025 10:32 Ответить
Давайте краще новину від британського The Telegraph з красномовним заголовком

"For Ukraine's sake, Zelensky must now step aside
The inspirational leader is no longer part of the solution to ending the conflict with Russia. He is now part of the problem

"
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25.07.2025 10:35 Ответить
А що, дермак тепер після Зе надихатиме народ України? (сарказм, раптом що)
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25.07.2025 10:43 Ответить
...канфлихт з рашою...
Якій до біса конфлікт?!
Це війна імперії зла проти суверенной країни, нічим не спровокована з боку України.
Як жертва може домовитися з вбивцею і залагодити...щось, якщо агрессор відкрито каже, що його ціль знищення українців... яких не існує
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25.07.2025 11:07 Ответить
Злякався чорт?
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25.07.2025 10:35 Ответить
Не вдалось, по тихому, протягти, довелось "поважати".
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25.07.2025 10:38 Ответить
читаю і розумію, що йде розведення лохів
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25.07.2025 10:38 Ответить
Тварюка!
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25.07.2025 10:40 Ответить
З яких це пір він раптом став " поважати думку суспільства"..?!!
Лицемір...
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25.07.2025 10:42 Ответить
Гандон! Ще й обісраний.
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25.07.2025 10:42 Ответить
От просто цікаво: як за добу "найвеличніший юрИст", який навіть Конституцію не читав, зміг написати аж цілий закон?

Ну а брехня від найвеличнішого - то вже звична річ: його європейські лідери просили не підписувати, опозиція, громадські організації та об'єднання - "ой не чує баба", а коли побачив, що електорат, на який він розраховує на виборах (молодь), вийшов на протести і другий строк у владі може стати першим в буцигарні після програшу на виборах - "почую кожного!"

Цинічне сцикливе брехло...
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25.07.2025 11:01 Ответить
Ліл. Не бреши, чорт гундосий. Ви відреагували, бо Захід фінанси перекрив і взяв тебе за яйця. І ти обісцявся і дав задню. Але маски зірвані, Захід побачив, що ти таке. Пакуй валізи в Ростов!
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25.07.2025 11:12 Ответить
Нажаль суспільство на 80% складається з байдужих, або напівбайдужих людей. Тож їх постійно треба штовхати у спину. Для цього і існують тоі самі 20%... їх ще інколи називають "пасіонаріями".
З 80% до табору 20% повсякчас перебігають оті істоти з "носом по вітру". Інколи вони навіть допомагають збереженню демократії (коли це їм вигідно). А потім.. потім вони мені нагадують використаний кондом..🙄
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25.07.2025 11:47 Ответить
Тобто чи правильно я зрозумів - що замість того ,щоб піднімати людям свідомість і вчити їх думати та розрізняти - так звані "пасіонарії" прагнуть тримати людей у невігластві і "штовхати " їх у потрібному "пасіонаріям" напрямку? Всьо прямо по завєтам Ілліча ))
Правда після приходу до влади такі "пасіонарії " перетворються на "злочинну владу " -але то вже природній кругообіг гівенця в природі ...
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25.07.2025 12:01 Ответить
Помітьте ,як "демократичний " та "борцюючий за права та свободи " ресурс цензор нет - бореться з інакомислієм - підтираючи коменти )) Недаремне кажуть ,що раби не хочуть бути вільними ,а хочуть мати своїх рабів ))) А "борцюни з тиранією " - хочуть самі стати "правильними тиранами")))
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25.07.2025 12:04 Ответить
метода зелена- "насрав Україні і українському народові".але потім відреагував...
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25.07.2025 11:26 Ответить
Щось ви, хлопче, *****те, шо вам не до сраки..😆
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25.07.2025 11:29 Ответить
шо ти там почуло? ти вляпався. І то вне відмиєшся. А то шо ти запропонував - чергове лайно, ще і на всіх давиш, шоп хлопали, "який чудовий законопроект"
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25.07.2025 11:32 Ответить
Дауніто!
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25.07.2025 11:37 Ответить
Поважаю думку суспільства, почну бусярити його раніше
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25.07.2025 11:56 Ответить
Цей комент тільки що витерли адміни - кожен може ще раз перечиитати - і подумати ,чого вони бояться

Ця ситуація нагадує мені до болю 2004 та 2014 рік ,коли народ використали втемну . Тоді так само тоді "борцюни -активісти -грантоїди " героїчно закликали народ на барикади - а потім тихенько поотримували жирні посади - всі ці Лєщенки ,Наєми ,Шабуніни - і з борцюнів проти "системи " стали її частиною.
Сумніваюся ,що хтось з більшості людей ,що підтримують НАБУ зміг вивчити результати його діяльності - а результати там дуже мізерні - нуль цілих ,хєр десятих . І прийти до висновку - що НАБУ ЦЕ НЕ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ , А ПРО ТЕ ЩОБ ТРИМАТИ ЗА ЯЙЦЯ КОРУПЦІОНЕРІВ - і через це протискати ,потрібні для себе рішення . Хто кінцевий вигодонабувач НАБУ - вдумливий читач може вирішити самостійно. Питання не про це . Питання про свободи.
Чи потрібно було відстоювати свободи в 2004,2014 і зараз в 2025 ? Безперечно . Але борючись проти авторитаризму - потрібно думати своєю головою а не гаслами "активістів -борцюністів -незаЛИЖних журналістів ".
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25.07.2025 12:06 Ответить
 
 