Зеленский о протестах против ограничения НАБУ и САП: Уважаю мнение общества, мы отреагировали
Президент Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект по НАБУ и САП стал реакцией на протесты общества.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.
"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Мы отреагировали", - сказал президент.
По словам Зеленского, в новом законопроекте есть нормы, позволяющие защитить антикоррупционные органы от российского влияния, в частности системные проверки сотрудников, имеющих родственников в России, на детекторе лжи.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не був би дебілом, почекав би реакції суспільства та наклав би вето. Був би сприйнятий суспільством як атєц радной, а так - ЛОШАРА!
особисто під себе !!😠
А коли вийшли люди на мітинги по всій краіні ,
то він вср@ вся
генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП Джерело: https://censor.net/ua/n3565107
Якби після фрази : "генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень." була крапка і ніякого продовження - тоді ок, однак що ми бачимо : " Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП ", передбачається все ж таки пряме втручання в діяльність САП опосередковано, через заступника генерального прокурора- керівника САП. Тоді хто і як буде "призначати" або "вибирати" та "затверджувати" такого заступника генерального прокурора-керівника САП?
Треба скасування прийнятого Закону в Конституційному Суді України, іншого шляху немає!
все інше грає на користь ворогу УКРАЇНИ - расєянам та рашці і путярі, невже пане Президент України Ви цього не розумієте, нащо Ви так зробили!?
У мене до вас питання: "невже ви й досі думаєте, що воно нічого не знає і не розуміє?"
Де ж це треба було ховатись всі оці 6 років? Мабуть з першого дня вторгнення в якомусь ізольованому бункері. Або на "єдиному мудозвоні".
Отже він визнає що пішов по безпредєлу, за такі дії повинна бути відповідальність
А вони не вкурсі, що має бути все за законом, і що порушники закону тепер мають бути покарані?
"For Ukraine's sake, Zelensky must now step aside
The inspirational leader is no longer part of the solution to ending the conflict with Russia. He is now part of the problem
"
Якій до біса конфлікт?!
Це війна імперії зла проти суверенной країни, нічим не спровокована з боку України.
Як жертва може домовитися з вбивцею і залагодити...щось, якщо агрессор відкрито каже, що його ціль знищення українців... яких не існує
Лицемір...
Ну а брехня від найвеличнішого - то вже звична річ: його європейські лідери просили не підписувати, опозиція, громадські організації та об'єднання - "ой не чує баба", а коли побачив, що електорат, на який він розраховує на виборах (молодь), вийшов на протести і другий строк у владі може стати першим в буцигарні після програшу на виборах - "почую кожного!"
Цинічне сцикливе брехло...
З 80% до табору 20% повсякчас перебігають оті істоти з "носом по вітру". Інколи вони навіть допомагають збереженню демократії (коли це їм вигідно). А потім.. потім вони мені нагадують використаний кондом..🙄
Правда після приходу до влади такі "пасіонарії " перетворються на "злочинну владу " -але то вже природній кругообіг гівенця в природі ...
Ця ситуація нагадує мені до болю 2004 та 2014 рік ,коли народ використали втемну . Тоді так само тоді "борцюни -активісти -грантоїди " героїчно закликали народ на барикади - а потім тихенько поотримували жирні посади - всі ці Лєщенки ,Наєми ,Шабуніни - і з борцюнів проти "системи " стали її частиною.
Сумніваюся ,що хтось з більшості людей ,що підтримують НАБУ зміг вивчити результати його діяльності - а результати там дуже мізерні - нуль цілих ,хєр десятих . І прийти до висновку - що НАБУ ЦЕ НЕ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ , А ПРО ТЕ ЩОБ ТРИМАТИ ЗА ЯЙЦЯ КОРУПЦІОНЕРІВ - і через це протискати ,потрібні для себе рішення . Хто кінцевий вигодонабувач НАБУ - вдумливий читач може вирішити самостійно. Питання не про це . Питання про свободи.
Чи потрібно було відстоювати свободи в 2004,2014 і зараз в 2025 ? Безперечно . Але борючись проти авторитаризму - потрібно думати своєю головою а не гаслами "активістів -борцюністів -незаЛИЖних журналістів ".