В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13531 "о восстановлении институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", - отметил он.

Согласно данным на сайте ВР, сейчас проект закона передан на рассмотрение руководству.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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