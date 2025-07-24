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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП

Восстановление независимости НАБУ и САП Зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13531 "о восстановлении институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", - отметил он.

Согласно данным на сайте ВР, сейчас проект закона передан на рассмотрение руководству.

Читайте: Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Также читайте: Сумчане протестовали против закона №12414: полиция заявила, что без разрешения ОВА - запрещено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4400) ВР (29352) законопроект (3257) САП (2182)


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Топ комментарии
+19
Зебіл усрався. Але він показав що він ворог Україні
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24.07.2025 14:43 Ответить
+9
Вова, нах..уйя ти то підписав?

пропєтлять по скорому хотів ?
дурилка картонная !

.
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24.07.2025 14:44 Ответить
+6
Тепер подивимось на зворотню швидкість.
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24.07.2025 14:47 Ответить
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Все повертається на круги своя?
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24.07.2025 14:42 Ответить
Ага, как же… этот закон просто не проголосуют. Не для этого земрази опзж и йуля делали этот шахер махер.
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24.07.2025 14:48 Ответить
"Віа Гра" як у воду дивилася:

А я простила, я простила
Его опять-пять-пять-пять-пять
О, как намаялась я с тобой
Моя попытка номер пять...
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24.07.2025 16:28 Ответить
Зебіл усрався. Але він показав що він ворог Україні
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24.07.2025 14:43 Ответить
він це показував все життя що не заважало йому мати підтримку до 96%
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24.07.2025 14:46 Ответить
Так давайте ж вип'ємо за те, щоб у ЗЄлі була нескінченна діарея поки він сидить на Банковій !

Вип'ємо!
Зробимо!
І знову налльєм !

.
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24.07.2025 14:47 Ответить
Ну як сказати , приймаючи те бісове скасування , вони у законі просунули статтю про проведення обшуку любих приміщень без судового рішення , просто за бажанням слідчого . Ну а всіх ковбасить від скасування "цноти" НАБУ , яке у своїй діяльності більше смороду наробила аніж результатів . Тепер ось ту "незалежність " повернуть , а до неугодних потихеньку правоохоронці в гості почнуть їздити ((
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24.07.2025 14:49 Ответить
всі попередні "зелені" рішення.це рішення ворогів України
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24.07.2025 15:11 Ответить
показав пiдтвердив
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24.07.2025 16:59 Ответить
Є інфо від сбу чи знайшли вони зрадників, які провели диверсію цим законом???
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24.07.2025 14:43 Ответить
Бужанського перевірили???
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24.07.2025 14:44 Ответить
Вова, нах..уйя ти то підписав?

пропєтлять по скорому хотів ?
дурилка картонная !

.
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24.07.2025 14:44 Ответить
ну шо тепер можна взад
всі справи по топ менеджерам Зе забрали в набу іх похоронять тепер іх можна повернути взад то шо постраджав імідж України начхати свое шобло зберегли покажали корупціоенерам ми захистим Вас грабуйте
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24.07.2025 14:45 Ответить
Сформувати з 263 депутатів дрони камікадзе, юльку тимошенчиху в перші ряди.
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24.07.2025 14:47 Ответить
Клоун подумав що йому ніхто нічого не зробить але все ще я думаю попереду, рано чи пізно ті оманські домовленості оприлюднять.
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24.07.2025 14:47 Ответить
Тепер подивимось на зворотню швидкість.
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24.07.2025 14:47 Ответить
В Україні згідно статті 6 Конституції існує три гілки або інституції влади - законодавча, виконавча і судова, які незалежні одна від одної але кожен орган кожної інституції залежний по вертикалі від вищестоячого.
Я так розумію, антикорупційні органи хочуть бути четвертою гілкою влади, незалежною взагалі ні від кого (в Україні)?
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24.07.2025 14:48 Ответить
Ні.
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24.07.2025 14:50 Ответить
Дефіцит розуму, яка з перерахованих тобою гілок є фактично незалежною?
Ти не знаєш навіщо створили антикорупційну структуру, тому у тебе виникають питання.
Якщо б ти поцікавився, то дізнався, що створили її для того, щоб прибрати політичний вплив на бородьбу з корупцією. І це була вимога партнерів, щоб підтримувати нас та інтегрувати в розвинені суспільства.
Якщо не хочемо інтегруватися та не потрібна підтримка, тоді можна взагалі ліквідувати.
Доречі, нещодавно побачив відео, де куйло, майже як ти, плачиться, що в Україні є погані набу та сап.
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24.07.2025 15:01 Ответить
Це не законотворці,і не парламентарі,це зброд ЗЕлених пологорогих баранів.За пайку вони й маму рідну продадуть,не тільки Україну.На виробництві за брак в роботі робітника наказують,а чому б цих ідіотів не лишити хоча б денної,можна і більше,бо не бідні,і перерахувати на ЗСУ.Також накладання штрафу виноситься як на керівників на Стефанчука і на ЗЕленського.
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24.07.2025 14:59 Ответить
Дуже гарне зауваження.
Якщо керівництво країни дефективне, то чомусь законодавство не дає можливості змінити його під час війни.
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24.07.2025 15:04 Ответить
Нащо було приймати закон, щоб за кілька днів його скасовувати..ок, а оргвиводи хтось зробив? Що за депутати такі що сьогодні тиснуть -за, завтра проти на одно й теж..цирк з конями..треба щоб список тих падлів, хто учора тиснув за, а за день -проти висвітлювали офіційно..тай до кортавого питання- нащо підписав, в на утро кажешь -який ганебний закон..ця історія -це сутність теперешної влади в Украйні- всім на все пох, ніхто не за що не відповідає.
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24.07.2025 15:06 Ответить
щоб нас..ати Україні і українському народу, а також підірвати довіру ,та війсково - фінансову допомогу Україні
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24.07.2025 15:15 Ответить
эту зеблоту давно пора менять
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24.07.2025 15:11 Ответить
Бордель на Грушевського отримав нові трюселя - согласовані і рекомендовані!
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24.07.2025 15:13 Ответить
Я фуєю - і оці фуфелі местечкові керують країною!? І скільки ж сребренеків для них коштує ця територія чорнозему заселена лохами?
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24.07.2025 15:16 Ответить
Кацапа, не рви серце. Пыню дурбицала спасай, остолоп рипнувся проти Украiни. Киiв кацапа породив, Киiв i вiдспiвае...
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24.07.2025 17:03 Ответить
там у зейла свій законопроєкт.
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24.07.2025 15:41 Ответить
А тепер треба вимагати, щоб ці вилупки з Верховної Ради терміново перервати свої "канікули", повернулися до сесійної зали і прибрали за собою своє лайно. І які можуть бути канікули у керівництва держави, яка воює та стікає кров'ю? І треба наголошувати окремо на скасуванні норми КК України про проведення обшуків без дозволу суду.
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24.07.2025 15:42 Ответить
а шо такої верхня зРада, зєля абасравші?
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24.07.2025 15:47 Ответить
Це железняківський проект закону.
А вже є банківський.
Треба банківський дивитися, бо його голосуватимуит, а там можуть бути найобки.
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24.07.2025 15:56 Ответить
Не можуть, а обов'язково будуть.
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24.07.2025 17:25 Ответить
Поки Рада повернеться з канікул, ті хто підписав цей злодійський закон встигнуть зробити що хотіли. Для чогось була зроблена ця вистава?! Шукайте де пес порився( Коломойський, Чернишев…)
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24.07.2025 16:38 Ответить
Зєлєнські-Підєрмачно-татаровські влаштували Україні "геморой" на рівному місці і негативні наслідки вже є і будуть ще..
мафія зєлєнських - дебіли-асфальтоукладчики-чонгарівці-йуристи.. дуже вже вони хочуть сцарювати вічно, аби не сидіти довго..
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24.07.2025 16:53 Ответить
Напевно відмінять,але неділі через 2-3,коли заберуть у НАБУ справи які цікавлять Зеленського,Єрмака та Арахамії.Заберуть,поховають-а потім можна буде кричать ,що справедливо.ть відновлено
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24.07.2025 17:06 Ответить
 
 