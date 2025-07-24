В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13531 "о восстановлении институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", - отметил он.
Согласно данным на сайте ВР, сейчас проект закона передан на рассмотрение руководству.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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А я простила, я простила
Его опять-пять-пять-пять-пять
О, как намаялась я с тобой
Моя попытка номер пять...
Вип'ємо!
Зробимо!
І знову налльєм !
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показавпiдтвердив
пропєтлять по скорому хотів ?
дурилка картонная !
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всі справи по топ менеджерам Зе забрали в набу іх похоронять тепер іх можна повернути взад то шо постраджав імідж України начхати свое шобло зберегли покажали корупціоенерам ми захистим Вас грабуйте
Я так розумію, антикорупційні органи хочуть бути четвертою гілкою влади, незалежною взагалі ні від кого (в Україні)?
Ти не знаєш навіщо створили антикорупційну структуру, тому у тебе виникають питання.
Якщо б ти поцікавився, то дізнався, що створили її для того, щоб прибрати політичний вплив на бородьбу з корупцією. І це була вимога партнерів, щоб підтримувати нас та інтегрувати в розвинені суспільства.
Якщо не хочемо інтегруватися та не потрібна підтримка, тоді можна взагалі ліквідувати.
Доречі, нещодавно побачив відео, де куйло, майже як ти, плачиться, що в Україні є погані набу та сап.
Якщо керівництво країни дефективне, то чомусь законодавство не дає можливості змінити його під час війни.
А вже є банківський.
Треба банківський дивитися, бо його голосуватимуит, а там можуть бути найобки.
мафія зєлєнських - дебіли-асфальтоукладчики-чонгарівці-йуристи.. дуже вже вони хочуть сцарювати вічно, аби не сидіти довго..