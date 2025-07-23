Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком - разные вызовы. Мы все это обсудили.
Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний - от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше.
Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться.
Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей - в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания, и чтобы общество это действительно видело", - заявил Зеленский
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