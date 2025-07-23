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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком - разные вызовы. Мы все это обсудили.

Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний - от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше.

Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться.

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Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей - в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания, и чтобы общество это действительно видело", - заявил Зеленский

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Автор: 

НАБУ (4276) Зеленский Владимир (21299) САП (2124)


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Топ комментарии
+52
Тобто без тебе. Коли вже підеш?
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23.07.2025 01:23 Ответить
+39
Бреше в очі, кожне слово його це брехня.
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23.07.2025 01:26 Ответить
+32
Звісно працюватиме, але вже без зелених під@рів.
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23.07.2025 01:24 Ответить
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Зеленский буде вічно воювати українським народом і красти гроші
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23.07.2025 08:21 Ответить
Боже, яке кончене!!! Йди вже звідси
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23.07.2025 08:25 Ответить
Ідіот і робить із українців ідіотами!
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23.07.2025 08:32 Ответить
Насмішив. Тільки не смішно.
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23.07.2025 08:32 Ответить
На площі незалежності треба ставити палатки ,МАЙДАН 3
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23.07.2025 08:34 Ответить
Генпрокурор був призначений зеленським - це узурпація влади!
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23.07.2025 08:35 Ответить
Манкурт гнусавий.
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23.07.2025 08:37 Ответить
Без российского? А без оманского?
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23.07.2025 08:39 Ответить
Всё правильно сказал и сделал!
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23.07.2025 08:42 Ответить
Сам перетворився на міні-путина!Чорне називає білим дивитися нудно(((
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23.07.2025 08:46 Ответить
Рашистський вплив на антикорупційну інфраструктуру - це якраз твоє шобло, осел смердючий.
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23.07.2025 08:49 Ответить
Якщо є російський вплив то знайдіть, доведіть і покарайте. Закон же ж не забороняє розслідування злочинів скоєними нАБУ А не беріть під контроль орган який має розслідувати ваши злочини. Фу так огидно за що люди воюють?
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23.07.2025 08:49 Ответить
Гандон кацапский.
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23.07.2025 08:55 Ответить
Клоун точно знає, як треба керувати літаком. Для цього він довго репетирував цю роль і зараз впевнено тримає штурвал і ще й роздає коментарі. Наступне, що він хоче зробити - відключити автопілот і перейти в ручний режим. Деякі пасажири аплодують і кричать йому, що він найкращий.
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23.07.2025 08:58 Ответить
Банду геть!
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23.07.2025 09:03 Ответить
,,У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.,,-Тільки Чернишова і Мендіча вже ніколи не притягнуть до відповідальності.Тепер всі сили на ,,Баригу,, Порошенка.
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23.07.2025 09:11 Ответить
Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки під впливом моїх корупціонерів - диктатор Зеленський
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23.07.2025 09:11 Ответить
Ссыкло,значит рыло в пушку и у дружков по жОПе.Бздун яневтик .
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23.07.2025 09:17 Ответить
мудак, твоя партия в парламенте с половины работает на рашу, с десяток твоих депутатов сбежали и открыто топят за рашу, но против них не возбуждены даже дела))) зеля это брехун №1 в Украине. как ему верят в европе не понимаю
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23.07.2025 09:25 Ответить
Ригівська отрижка
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23.07.2025 09:25 Ответить
сказал российский агент, чистый как слеза
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23.07.2025 09:38 Ответить
сказал российский вплыв...
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23.07.2025 09:43 Ответить
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