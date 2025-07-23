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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ряд крупных украинских телеграм-каналов проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП, - СМИ

Ряд телеграмм-каналов проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП

Ряд украинских телеграм-каналов с миллионами подписчиков не освещали акции протеста, которые прошли в Украине после принятия законопроекта, фактически нивелирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українську правду".

УП промониторила популярные среди украинцев телеграм-каналы и обнаружила, что они не написали об этом новостей и не публиковали видео.

Среди них - "Труха Україна" (более 3 млн подписчиков), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини України" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).

Однако после публикации новости на "Українська правда" на всех названных выше каналах начали появляться новости о митингах.

Также читайте: Акция против уничтожения независимости НАБУ и САП состоится в Киеве, Львове и Днепре (обновлено)

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: "Мы будем одной семьей", - генпрокурор Кравченко о ликвидации независимости САП

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость

Автор: 

акция (2425) НАБУ (4276) САП (2124) Telegram (117) Украинская правда (11)


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Топ комментарии
+36
Зато теперь нет сомнений с чьей руки эти каналы кормятся.
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23.07.2025 00:04 Ответить
+33
НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
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23.07.2025 00:01 Ответить
+27
А були сумніви? Завтра або післязавтра на цих каналах будуть негативні статті про Пороха, як це завжди стається, коли зелень обсирається
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23.07.2025 00:07 Ответить
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НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
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23.07.2025 00:01 Ответить
Царьок зеля заборонив всім висловлюватися проти його корупції.
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23.07.2025 00:01 Ответить
Не всім, а підконтрольним шавкам.
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23.07.2025 00:04 Ответить
А міністерка сказала що чутки про корупцію перебільшені
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23.07.2025 00:19 Ответить
Ну потому что на митинге там пару тысяч человек было. Писать, не писать - это их право.
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23.07.2025 00:03 Ответить
ти щось хрюкнуло? воткі нєт, іді за карабльом.
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23.07.2025 06:26 Ответить
Зато теперь нет сомнений с чьей руки эти каналы кормятся.
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23.07.2025 00:04 Ответить
А були сумніви? Завтра або післязавтра на цих каналах будуть негативні статті про Пороха, як це завжди стається, коли зелень обсирається
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23.07.2025 00:07 Ответить
І про необхідність корупції при виробництві зброї
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23.07.2025 00:11 Ответить
Я й до цього не сумнівався, якось на початку війни блогер зі США Швець торкнувся теми розкрадання гуманітарки, тоді на нього спустили усіх Єрмаковських собак і серед ніх була Труха. Відразу від ніх відписався. До речі після того гуманітарка в моєму місті з"явилась.
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23.07.2025 01:03 Ответить
У меня давно не было никаких сомнений. Это для тех, кто их имел.
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23.07.2025 01:14 Ответить
ТЕЛЕМАРАФОН шо там?
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23.07.2025 00:04 Ответить
Телемарафон до речі досить об'єктивно висвітлює ситуацію, як не дивно.
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23.07.2025 00:17 Ответить
Мітинги? Ну-ну.
Мітинги скінчилися. В 2019.
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23.07.2025 00:05 Ответить
Якої саме нації буде користь?
Бо ЄС зараз припинить допомогу і ...моментально тут з"явиться уzzкій мір, але українців НЕ стане - це мета п@р@ші
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23.07.2025 00:09 Ответить
Ти маєш справку від відповідного фахівця, чи просто йо#ну#тий?
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23.07.2025 00:12 Ответить
30 срібняків в горлянці не стали, іудо?
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23.07.2025 00:12 Ответить
киш під нари, чєпуш подоляцький
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23.07.2025 00:24 Ответить
актуальне питання - звідки янукович 2.0 буде звозити тітушок на наступні мітінги... з донецькими зараз проблема... кадировців завезе?
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23.07.2025 00:07 Ответить
Білоросів
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23.07.2025 00:20 Ответить
Зачем завозить. Есть официальные титушки-полиция, нац.гвардия+"Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України. Джерело: https://censor.net/ua/n3563614." Им думаете просто так зарплаты повысили?
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23.07.2025 00:21 Ответить
За ТЦК забыл. Там почти все пристроенные титуханы, за редким исключением.
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23.07.2025 00:22 Ответить
З обмінного фонду
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23.07.2025 00:21 Ответить
Не називайте цей перелік телег "низкою українських". Бо вони якщо не антиукраїнські, то офісні єрзешні.
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23.07.2025 00:08 Ответить
Так вони на зарплаті в офісу президента.

А Сєрожа "діджей" Лєщенко багато написав про мітинги?
Якщо напише, то скаже, що то були мітинги на підтримку політики Зеленського.

Але те, шо "Всевидящее ОКО" осліпло 🤣 це просто бімба😆
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23.07.2025 00:09 Ответить
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1947753202113274233

"Ідея позаконституційного розширення політичної влади, опираючись на військовий стан починає працювати в зворотному напрямку" Хто б міг подумати що перші масові протести правління Зеленського почнуться з закону проти НАБУ і САП ? Київ Львів Дніпро
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23.07.2025 00:26 Ответить
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23.07.2025 00:27 Ответить
у 2019 розумово обмежені наобирали не президента, а окупанта. підлого, цинічного, підступного покидька, якого широкомасштабна війна врятувала від політичного фіаско та дала можливість скористатися народною бідою та стражданнями для безперешкодної узурпації влади. Кремлівський проект "слуга народа" дав можливість окупувати 20% української землі, зробив вигнанцями 8 мільйонів українців, знищив від 400 до 600 тисяч військових та цивільних та зараз, "в режимі онлайн" перетворює Україну на диктатуру.
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23.07.2025 00:37 Ответить
Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни (НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F корупційних та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідностіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C [⇨], а також запобігання вчиненню нових.

Засновано: 16 квітня 2015 р.

Засновник: https://www.google.com/search?sca_esv=9dae32fe7ce8d20d&sxsrf=AE3TifOfY6UQN-RQhaFnj0RQQsD4PIFO3w:1753220040173&q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&si=AMgyJEveiRpRWbYSNPkEPxCUbItHSvun4xkRgDDPLmrOjDx35LsCunIf_8lH3kw6Y1FDHgu83gULVE420NcSIgd08eeRUAcnRpHgCzqQ0wd7nq02ZkoXXfzSAwWeKWSGxUdGJwrNpQqNmbZvNJw3fVm0M5i2TxHL1eSsFEneV4TTrATBqijkYchS4EoM7xRU-WIHi7CQDWxWm6FY6LxVKL9CLG0kHrEt4x9Uar0kZby0dewtGJDp_mM%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiyutTNtdGOAxUQ0AIHHayQA-EQmxN6BAgyEAI Верховна Рада України

Бюджет: 2021: 1 065 797 600 ₴

Девіз: Знешкодити та запобігти

10 років боротьби з вітряками. Яких корупціонерів заарештовано?
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23.07.2025 00:38 Ответить
Отож. А дурники у коментах списи ламають. У НАБУ і САП не менша корупція, ніж в інших структурах. Усе має контролювати Президент України через СБУ і ОГП. Він відповідає за усю державу. Поки триває війна - тільки так.
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23.07.2025 00:45 Ответить
Ггг. Номерні акаунти. Ліниві пі...си навіть зарегати нормально не вміють.
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23.07.2025 00:54 Ответить
Zелене ти мелеш маячню... за що відповів той хєр, якого ти називаєш "президент"??? за оманські договорняки з кацапами відповів? за підписання формули Штайнмаєра-хуйла в жовтні 2019 відповів? за роззброєння війська відповів? за зупинку наших ракетних програм відповів? за призначення своїми указами агентів фсб відповів? за злочини свого друга дєцтва, Вані Баканова, відповів? За брехню, що війни не буде, відповів? За розмінування Азовського моря та межі з Кримом відповів? Поки що за всі ці злочини твого реЗЕдента відповідає та розплвчується український народ, своїми життями, своїм майбутнім та майбутнім своїх дітей, бо після царювання зеленого покидька Україну прийдеться відбуловувати заново.
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23.07.2025 00:57 Ответить
По війні народ висуне йому ці звинувачення. А поки він - Президент України. Усі мають виконувати рішення Верховного Головнокомандувача ЗСУ та інших уповноважених органів. З усіма питаннями розбиратимося після звільнення України від кацапів.
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23.07.2025 01:06 Ответить
Фігня у тому, що мертві вже нікого критикувати і ні з кого нічого спитати не можуть.
А Україна зараз повністю залежить від Західної допомоги.

Як пояснити середьньостатистичному європейському виборцю та платнику податків, що диктатор та злодій путін поганий, а диктатор та злодій зеленський хороший?
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23.07.2025 01:19 Ответить
Хто ж так жопу зелену лиже? "Гдє, *****, про дорогі? Гдє про скоріє помощі? Єто всьо постная *****, давай по новой!" (С)
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23.07.2025 09:30 Ответить
Може йому ще мінєта зробити? Слухай, ну ти якшо лижеш, то роби якось то закрито. Бо це огидно
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23.07.2025 09:41 Ответить
Диктатура має бути повна.
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23.07.2025 07:02 Ответить
Слухай, ти вже заграв, ну серйозно: САП та НАБУ були створені під тиском Заходу, як НЕЗАЛЕЖНИЙ (чуєш - незалежний!!!) від воади орган. Бо вв украіні корупція і ручне призначення генпрокурора. А в сап та набу - конкурс, під наглядом комісі. Ти не прикидайся, шо ти цього не знаєш та не розумієш
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23.07.2025 09:40 Ответить
Сєргєй Подоляков?
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23.07.2025 00:52 Ответить
Ви невіглас, але це не важливо.
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23.07.2025 03:50 Ответить
НАБУ тільки здійснює оперативно-розшукові заходи та досудове розслідування. В НАБУ немає повноважень когось саджати, - вирок виносить суд, а там...
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23.07.2025 09:32 Ответить
Не забувайте й ще шо таке телеграм....і під чиїм він взагалі контролем...чи може хтось вірить що дуров не під ковпаком ФСБ?😂😂😂😂
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23.07.2025 04:55 Ответить
І що? Шо це заважало написати однім, та проігнорити іншим?
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23.07.2025 09:37 Ответить
Значит не таки вони і великих, а просто залежать від влади і працюють по її методичкам.
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23.07.2025 06:37 Ответить
Зате, тепер видно справжнє обличчя, хто є хто
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23.07.2025 06:55 Ответить
Труху дивляться такі ж маломозгі, як і ті , шо привели це шобло до влади. На жаль їх більшість
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23.07.2025 09:36 Ответить
 
 