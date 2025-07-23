Ряд крупных украинских телеграм-каналов проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП, - СМИ
Ряд украинских телеграм-каналов с миллионами подписчиков не освещали акции протеста, которые прошли в Украине после принятия законопроекта, фактически нивелирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українську правду".
УП промониторила популярные среди украинцев телеграм-каналы и обнаружила, что они не написали об этом новостей и не публиковали видео.
Среди них - "Труха Україна" (более 3 млн подписчиков), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини України" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Однако после публикации новости на "Українська правда" на всех названных выше каналах начали появляться новости о митингах.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость
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Мітинги скінчилися. В 2019.
Бо ЄС зараз припинить допомогу і ...моментально тут з"явиться уzzкій мір, але українців НЕ стане - це мета п@р@ші
А Сєрожа "діджей" Лєщенко багато написав про мітинги?
Якщо напише, то скаже, що то були мітинги на підтримку політики Зеленського.
Але те, шо "Всевидящее ОКО" осліпло 🤣 це просто бімба😆
https://x.com/FranzMaser
tZE inform@FranzMaser
https://x.com/FranzMaser/status/1947753202113274233
"Ідея позаконституційного розширення політичної влади, опираючись на військовий стан починає працювати в зворотному напрямку" Хто б міг подумати що перші масові протести правління Зеленського почнуться з закону проти НАБУ і САП ? Київ Львів Дніпро
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Засновник: https://www.google.com/search?sca_esv=9dae32fe7ce8d20d&sxsrf=AE3TifOfY6UQN-RQhaFnj0RQQsD4PIFO3w:1753220040173&q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&si=AMgyJEveiRpRWbYSNPkEPxCUbItHSvun4xkRgDDPLmrOjDx35LsCunIf_8lH3kw6Y1FDHgu83gULVE420NcSIgd08eeRUAcnRpHgCzqQ0wd7nq02ZkoXXfzSAwWeKWSGxUdGJwrNpQqNmbZvNJw3fVm0M5i2TxHL1eSsFEneV4TTrATBqijkYchS4EoM7xRU-WIHi7CQDWxWm6FY6LxVKL9CLG0kHrEt4x9Uar0kZby0dewtGJDp_mM%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiyutTNtdGOAxUQ0AIHHayQA-EQmxN6BAgyEAI Верховна Рада України
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