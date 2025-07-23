Ряд крупных украинских телеграм-каналов проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП, - СМИ

Ряд украинских телеграм-каналов с миллионами подписчиков не освещали акции протеста, которые прошли в Украине после принятия законопроекта, фактически нивелирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українську правду".

УП промониторила популярные среди украинцев телеграм-каналы и обнаружила, что они не написали об этом новостей и не публиковали видео.

Среди них - "Труха Україна" (более 3 млн подписчиков), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини України" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).

Однако после публикации новости на "Українська правда" на всех названных выше каналах начали появляться новости о митингах.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость