СБУ и Офис генпрокурора без постановления суда проводят следственные действия у сотрудников НАБУ, - пресс-центр Бюро
21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре НАБУ.
"Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали - позже", - отметили в НАБУ.
Больше информации о следственных действиях у сотрудников НАБУ пока нет.
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Деталі: скоро будуть вільні
Чи забув, як детективи набу так само без ухвал інколи обшуки проводили?
Безпосередньо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.
Попередньо, зафіксовано факти неофіційного впливу спецслужб рф на детективів Бюро. Відомо, що один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - став зрадником України та вів незаконний бізнес з рф - сьогодні його затримала СБУ. (c)
Венеція, Острів Оболонь, Троєщина, Чорторий Галерний - на річці Дніпро та її притоку Чортовий (десенка). На озерах: Вербний, Пуща-Водиця, Райдуга.
Оце для цього вгатили мільярди в знищення екоцену на острові Оболонь
Це ж не просто ці мільярди вкрали замість вкласти в укріплення на фронті а за ці гроші знищили природу.
А ********** пох
навіщо нам такий *********