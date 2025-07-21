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СБУ и Офис генпрокурора без постановления суда проводят следственные действия у сотрудников НАБУ, - пресс-центр Бюро

Обыски в НАБУ

21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре НАБУ.

"Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали - позже", - отметили в НАБУ.

Больше информации о следственных действиях у сотрудников НАБУ пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАБУ (4250) обыск (1914) СБУ (20204) Офис Генпрокурора (2542)


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Зелені потвори казяться...
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21.07.2025 08:37 Ответить
Слідчі дії давно треба проводити в офісі президента
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21.07.2025 08:38 Ответить
Шось намацали?
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21.07.2025 08:39 Ответить
Квартал разбушевался,ларечник наносит ответный удар.
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21.07.2025 08:40 Ответить
Яка ухвала суду? В країні анархія. Є тільки ухвала дєрьмака.
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21.07.2025 08:43 Ответить
Тоді це Монархія, на чолі з Дермаком. Застосовуйте наукову термінологію.
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21.07.2025 08:49 Ответить
Обставини: потрібно ділитися
Деталі: скоро будуть вільні
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21.07.2025 08:44 Ответить
Це ти про ЩО? У тебе Гугл-перекладач "заклинило"?
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21.07.2025 08:48 Ответить
Це вже агонія обкуреного ішака та його зеленого шапіто. Ішак впевнено іде стопами зека, забуваючи, що це не 2014р. з деревяними щитами та кийками.
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21.07.2025 08:46 Ответить
А пресцентр набу не знає про те, що кпк передбачена можливість проводити обшуки без ухвал?
Чи забув, як детективи набу так само без ухвал інколи обшуки проводили?
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21.07.2025 08:51 Ответить
В последние годы борцы с коррупцией никак не могут посадить друг друга,замкнутый круг.
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21.07.2025 08:52 Ответить
кормова база корупціонерів зменшується, йде боротьба за бабло. все нормально.
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21.07.2025 08:57 Ответить
СБУ та ОГП проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ - джерела СБУ

Безпосередньо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Попередньо, зафіксовано факти неофіційного впливу спецслужб рф на детективів Бюро. Відомо, що один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - став зрадником України та вів незаконний бізнес з рф - сьогодні його затримала СБУ. (c)
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21.07.2025 08:58 Ответить
Пляжі, де купатися наразі не рекомендується:

Венеція, Острів Оболонь, Троєщина, Чорторий Галерний - на річці Дніпро та її притоку Чортовий (десенка). На озерах: Вербний, Пуща-Водиця, Райдуга.

Оце для цього вгатили мільярди в знищення екоцену на острові Оболонь
Це ж не просто ці мільярди вкрали замість вкласти в укріплення на фронті а за ці гроші знищили природу.
А ********** пох
навіщо нам такий *********
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21.07.2025 08:58 Ответить
Щурі у бочці .
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21.07.2025 08:58 Ответить
Були раніше гарні добрі часи коли НАБУ і САП заходили в клінч
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21.07.2025 08:58 Ответить
500% - свій Зекурор в дії
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21.07.2025 08:59 Ответить
 
 