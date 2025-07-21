СБУ и Офис генпрокурора без постановления суда проводят следственные действия у сотрудников НАБУ, - пресс-центр Бюро

21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре НАБУ.

"Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали - позже", - отметили в НАБУ.

Больше информации о следственных действиях у сотрудников НАБУ пока нет.

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