СБУ та Офіс генпрокурора без ухвал суду проводять слідчі дії у співробітників НАБУ, - пресцентр Бюро

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі НАБУ.

"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі - згодом", - зазначили у НАБУ.

Більше інформації щодо слідчих дій у співробітників НАБУ наразі немає.

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