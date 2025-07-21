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Новини
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СБУ та Офіс генпрокурора без ухвал суду проводять слідчі дії у співробітників НАБУ, - пресцентр Бюро

Обшуки в НАБУ

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі НАБУ.

"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі - згодом", - зазначили у НАБУ.

Більше інформації щодо слідчих дій у співробітників НАБУ наразі немає.

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Автор: 

НАБУ (5129) обшук (1999) СБУ (13141) Офіс Генпрокурора (3335)


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Топ коментарі
+19
Слідчі дії давно треба проводити в офісі президента
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21.07.2025 08:38 Відповісти
+19
Це вже агонія обкуреного ішака та його зеленого шапіто. Ішак впевнено іде стопами зека, забуваючи, що це не 2014р. з деревяними щитами та кийками.
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21.07.2025 08:46 Відповісти
+18
Яка ухвала суду? В країні анархія. Є тільки ухвала дєрьмака.
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21.07.2025 08:43 Відповісти
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Зелені потвори казяться...
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21.07.2025 08:37 Відповісти
Слідчі дії давно треба проводити в офісі президента
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21.07.2025 08:38 Відповісти
Шось намацали?
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21.07.2025 08:39 Відповісти
Квартал разбушевался,ларечник наносит ответный удар.
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21.07.2025 08:40 Відповісти
Яка ухвала суду? В країні анархія. Є тільки ухвала дєрьмака.
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21.07.2025 08:43 Відповісти
Тоді це Монархія, на чолі з Дермаком. Застосовуйте наукову термінологію.
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21.07.2025 08:49 Відповісти
Поки автократія...монархія це коли президентом призначать малого гундосика
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21.07.2025 09:02 Відповісти
какістократія
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21.07.2025 09:32 Відповісти
Обставини: потрібно ділитися
Деталі: скоро будуть вільні
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21.07.2025 08:44 Відповісти
Це ти про ЩО? У тебе Гугл-перекладач "заклинило"?
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21.07.2025 08:48 Відповісти
Прочитай не тільки заголовок і все стане ясно...
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21.07.2025 09:04 Відповісти
Який "тонкий" юмор!... Прямо "дзюрка з комариного члена"... Вона є - але її не видно...".
Там протистояння не в "грошах", а у політичному впливі... І "ділиться" вони хочуть саме ним... Тобто - вимагається "підім"ятись" під Банкову, шляхом згоди на прийняття на посаду ставленика "Банкової"... То хто ж з ким "ділиться" повинен? Між КИМ і КИМ іде "протистояння"?
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21.07.2025 09:27 Відповісти
Такий "юмор" - це тext-gen, не для всіх. Вплив це інструмент, гроші мета. Слабший ділиться, така собі "криша" під назвою - "політичний консенсус". Було інакше?
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21.07.2025 09:38 Відповісти
Це вже агонія обкуреного ішака та його зеленого шапіто. Ішак впевнено іде стопами зека, забуваючи, що це не 2014р. з деревяними щитами та кийками.
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21.07.2025 08:46 Відповісти
Впевнено і цілеспрямовано. Така в них мета - повна руйнація держави. І не просто так, а щоб
побільше жертв і шкоди. Щоб повний хаос, щоб повний звіздець.
Нє, а чьо, зато ж весело і па-пріколу!
Хоть паржьом...
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21.07.2025 09:17 Відповісти
От для того і призначили мутного Кравченка і не хочкть призначати чужого для них на керівника БЕБ. СБУ стала знаряддям у зелені. На інщих ресурсах пишуть, що начебто НАБУ потрапила під кацапський вплив через людей януковоча і веде з кацапами бізнес. Спочатку подумав, що то про Татарова, Гєтманцева, які власне і є людьми януковоча, але ж ніт! Це Татаров і замутив цю нейтралізацію НАБУ і непризначення обраного на конкурсі голову БЕБ.
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21.07.2025 09:36 Відповісти
А пресцентр набу не знає про те, що кпк передбачена можливість проводити обшуки без ухвал?
Чи забув, як детективи набу так само без ухвал інколи обшуки проводили?
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21.07.2025 08:51 Відповісти
Дійсно, прокурор, на відміну від мусорів, має право проводити будь-які дії без ухвали суду. Схоже, в напк набрали дітей чиїхось партнерів без юридичної освіти.
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21.07.2025 09:05 Відповісти
чи не могли б ви навести норму права на підтвердження своїх слів.
гадаю не зможете.
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21.07.2025 09:10 Відповісти
ч. 3 ст. 233 КПК дійсно передбачена, але за яких умов:
Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
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21.07.2025 09:07 Відповісти
Пишуть шо декількох НАБУшників підозрюють у державній зраді
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21.07.2025 09:12 Відповісти
Саме так. Скоро з'ясується, що таких там чимало.
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21.07.2025 09:14 Відповісти
тих, що чернишова зловили?
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21.07.2025 09:19 Відповісти
Мабуть - і вашим і нашим - але ше зарано робити якісь висновки
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21.07.2025 09:23 Відповісти
Так, саме невідкладністю це і обгрунтовується. А потім - легалізується через ухвалу слідчого судді.
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21.07.2025 09:22 Відповісти
Так, дивно, що пресцентр набу акцентував на цьому увагу, хоча точно знає, що ухвала суду не завжди вимагається, саме заради збереження доказів злочину. І як виявилось вони є і чималі.
Чому Цензор не прікрипив к цій новині фото затримання набушників ле під ногами вся підлога викладена баксами і встановлений зв'язок набушників на олігархів і російську *********? Дивина да і тільки.
І ще, рсрбисто я вважаю, що час з модою по розплідненню органів по «боротьбі» частіше з вітряками припиняти.
Я за укріплення максимальне СБУ та Генпрокуратури, без всяких офісів. Час показав, що тяльки сила цих органів запорука законності в Україні, без розброду і шатання.
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21.07.2025 09:13 Відповісти
Так, так! главноє, єдіновластіє і єдіноначальствіє!
Ну, щоб один ампаратор!
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21.07.2025 09:32 Відповісти
Головне не бахвальство і розшарування по інтересам і щонам впливу, а чітка структура управління державою, особливо в сфері захисту країни від зовнішнього і внутрішнього ворога, злочинності і безладу. Час в століття і досвід успішних в цьому поані країн показав, чим менше органів по боротьбі з корупцією і злочинністю та беззаконням, тим вище відсоток безпеки країни як по кордону так і в середені. Це є аксіомою розвітку світу і логікою послідовності руху до цивілізованого суспільства.
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21.07.2025 09:39 Відповісти
В последние годы борцы с коррупцией никак не могут посадить друг друга,замкнутый круг.
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21.07.2025 08:52 Відповісти
кормова база корупціонерів зменшується, йде боротьба за бабло. все нормально.
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21.07.2025 08:57 Відповісти
СБУ та ОГП проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ - джерела СБУ

Безпосередньо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Попередньо, зафіксовано факти неофіційного впливу спецслужб рф на детективів Бюро. Відомо, що один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - став зрадником України та вів незаконний бізнес з рф - сьогодні його затримала СБУ. (c)
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21.07.2025 08:58 Відповісти
зараз такі часи, що хто перший звинуватив іншого в зраді - той і правий.
Ану напиши, що Єр не зрадник.
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21.07.2025 09:13 Відповісти
Пляжі, де купатися наразі не рекомендується:

Венеція, Острів Оболонь, Троєщина, Чорторий Галерний - на річці Дніпро та її притоку Чортовий (десенка). На озерах: Вербний, Пуща-Водиця, Райдуга.

Оце для цього вгатили мільярди в знищення екоцену на острові Оболонь
Це ж не просто ці мільярди вкрали замість вкласти в укріплення на фронті а за ці гроші знищили природу.
А ********** пох
навіщо нам такий *********
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21.07.2025 08:58 Відповісти
А чому там не можна купатися? Якраз збирався
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21.07.2025 09:06 Відповісти
Щурі у бочці .
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21.07.2025 08:58 Відповісти
Були раніше гарні добрі часи коли НАБУ і САП заходили в клінч
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21.07.2025 08:58 Відповісти
Були гарні част коли цих.зайвих органів не було зовсім.
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21.07.2025 09:16 Відповісти
Захід сказав шо без цих органів нам не обійтись
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21.07.2025 09:21 Відповісти
Не захід сказав, а місцеві фріки, вони же реформатори і грантожери, бо мріяли вибудовпти паралельну власну владу аби з цього кормитися і керувати процесами «очищення».....не від корупції, а кішень всіх підряд, під прикриттям «боротьби» з корупцією.
Тому час вже оцінити чим це обернулось країні. Суцільними втратами і пошестью корупцію у всі сфери життя.
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21.07.2025 09:26 Відповісти
500% - свій Зекурор в дії
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21.07.2025 08:59 Відповісти
дрібна жлобська помста
...

Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітетом ВРУ з питань антикорупційної політики.

Директор Національного бюро:

інформує Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб
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21.07.2025 09:01 Відповісти
Де обшуки? На робочих місцях, чи в місцях проживання?
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21.07.2025 09:03 Відповісти
...в місцях дільожки «заробленого» на «боротьбі» з корупцією чималого бабла. Там вся підлога викладена баксами.
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21.07.2025 09:18 Відповісти
То вчора напк підставило прокурвора, заливши горілку до горлянки та причепивши кайданками до розігнаного авто без гальм. Молочний прізвище. Прокуратура завдає удару у відповідь.
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21.07.2025 09:08 Відповісти
Ви б хоч трошки думали про що пишите))) до чого тут напк? І ху із.іт?
Шоло того покидька в авто то удару йому ніхто поки не завдав, крім людей які це падло затримали бо тікав.
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21.07.2025 09:21 Відповісти
Згідно з українським законодавством, обшук, як правило, проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Проте, у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей, майна, або у разі переслідування підозрюваного, слідчий, дізнавач чи прокурор мають право провести обшук без ухвали, але з подальшим зверненням до слідчого судді для затвердження.
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21.07.2025 09:09 Відповісти
ухвала суду? ні не чули , та й навіщо вона, якщо можна й так, й ніхто нічого не доведе... державна зрада й роби що хочеш...
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21.07.2025 09:13 Відповісти
Видать Набу сильно придавило жОПу .
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21.07.2025 09:17 Відповісти
Власну хіба що. Бабло ділити нелегка справа, коли кожен хоче більше
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21.07.2025 09:22 Відповісти
"Конституція на паузі"?
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21.07.2025 09:38 Відповісти
війна... потік бабла зменшується.... а на одне підприємство пертендує сбу, набу дбр, беб, прокуратура, мєнти, а ще надо в суд, в податкову, пожарникам всяким заносити, тцк кожен день на прохідній..... одне радує якщо зникне підприємство, то ці гандони самі перестріляються
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21.07.2025 09:38 Відповісти
«Потужні антикорупціонери з опу», ведуть нещадну боротьбу, з «Незламними антикорупціонерами з опу» під прапором, служок зеленського??
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21.07.2025 09:40 Відповісти
 
 