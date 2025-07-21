СБУ та Офіс генпрокурора без ухвал суду проводять слідчі дії у співробітників НАБУ, - пресцентр Бюро
21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі НАБУ.
"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі - згодом", - зазначили у НАБУ.
Більше інформації щодо слідчих дій у співробітників НАБУ наразі немає.
Топ коментарі
+19 Ksenia VB
показати весь коментар21.07.2025 08:38 Відповісти Посилання
+19 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар21.07.2025 08:46 Відповісти Посилання
+18 Gary Grant
показати весь коментар21.07.2025 08:43 Відповісти Посилання
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Деталі: скоро будуть вільні
Там протистояння не в "грошах", а у політичному впливі... І "ділиться" вони хочуть саме ним... Тобто - вимагається "підім"ятись" під Банкову, шляхом згоди на прийняття на посаду ставленика "Банкової"... То хто ж з ким "ділиться" повинен? Між КИМ і КИМ іде "протистояння"?
побільше жертв і шкоди. Щоб повний хаос, щоб повний звіздець.
Нє, а чьо, зато ж весело і па-пріколу!
Хоть паржьом...
Чи забув, як детективи набу так само без ухвал інколи обшуки проводили?
гадаю не зможете.
Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
Чому Цензор не прікрипив к цій новині фото затримання набушників ле під ногами вся підлога викладена баксами і встановлений зв'язок набушників на олігархів і російську *********? Дивина да і тільки.
І ще, рсрбисто я вважаю, що час з модою по розплідненню органів по «боротьбі» частіше з вітряками припиняти.
Я за укріплення максимальне СБУ та Генпрокуратури, без всяких офісів. Час показав, що тяльки сила цих органів запорука законності в Україні, без розброду і шатання.
Ну, щоб один ампаратор!
Безпосередньо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.
Попередньо, зафіксовано факти неофіційного впливу спецслужб рф на детективів Бюро. Відомо, що один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - став зрадником України та вів незаконний бізнес з рф - сьогодні його затримала СБУ. (c)
Ану напиши, що Єр не зрадник.
Венеція, Острів Оболонь, Троєщина, Чорторий Галерний - на річці Дніпро та її притоку Чортовий (десенка). На озерах: Вербний, Пуща-Водиця, Райдуга.
Оце для цього вгатили мільярди в знищення екоцену на острові Оболонь
Це ж не просто ці мільярди вкрали замість вкласти в укріплення на фронті а за ці гроші знищили природу.
А ********** пох
навіщо нам такий *********
Тому час вже оцінити чим це обернулось країні. Суцільними втратами і пошестью корупцію у всі сфери життя.
...
Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітетом ВРУ з питань антикорупційної політики.
Директор Національного бюро:
інформує Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб
Шоло того покидька в авто то удару йому ніхто поки не завдав, крім людей які це падло затримали бо тікав.