САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою. ДОКУМЕНТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
Про це повідомили у НАБУ на запит нардепа "ЄС" Олексія Гончаренка, передає Цензор.НЕТ.
Стефанішину підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Кримінальне провадження було відкрито 11 червня 2025 року.
Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.
Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.
Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.
Раніше у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення віцепрем’єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
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Тим більше шо фактично тепер набу втратило протекцію у лиці США і можно на нього тиснути
У жовтні 2019 Стефанішиній було висунуте звинувачення у розкраданні або розтраті державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Причиною було те, що під час роботи у міністерстві юстиції за міністерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Олени Лукаш Стефанішина займалася тендером на проведення досліджень українського законодавства, міністерство юстиції заплатило 2,5 млн грн, одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тис. грн.
26 вересня 2023 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС провів перше підготовче судове засідання у справі.
То черной, то белесой, то прямой.
И в этой карусели, суете,
Найдется место каждому в мечте.
А если грустно, если в сердце тьма,
То просто сделай вид, что ты - зима.
Застынь, замри, не двигайся, молчи,
Потом весна придет, и все в печи.
И пусть весь мир качается, шатается,
Своя тропа сама тебя катает.
Не надо думать, строить, напрягать:
Лети себе, и можешь не страдать.
Плыви по телу, как по реке вода:
Неважно, где, неважно, когда.
Ведь в этой жизни, в этом кураже,
Важно одно - что ты живешь уже.
И если даже что-то не срослось,
Не плачь, не ной, ведь это все насквозь.
Просто улыбнись, пожми плечами, друг:
Всё будет хорошо, в конце-то вдруг.
Думаю Стефанішина вирішила, як міністр юстиції, проконтролює якість виконання покарань, призначених за Кримінальним кодексом, тобто пенітенціарну політику.
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