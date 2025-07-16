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Новини Наближені до Стефанішиної люди отримали активи через АРМА
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САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Про це повідомили у НАБУ на запит нардепа "ЄС" Олексія Гончаренка, передає Цензор.НЕТ.

Стефанішину підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Кримінальне провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою

Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": TikTok-акаунт Мін’юсту опублікував відео, де в працівників відомства на екрані телефонів фото міністерки Стефанішиної. ВIДЕО

Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення віцепрем’єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін’юст про затримання журналіста hromadske: Ніхто з міністерства не робив жодних дзвінків до поліції

Автор: 

НАБУ (5128) Гончаренко Олексій (488) САП (2250) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (378)


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Топ коментарі
+28
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16.07.2025 17:40 Відповісти
+12
Видно в САП інша заставка на смартфоні
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16.07.2025 17:33 Відповісти
+11
А проти Свириденко - коли?
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16.07.2025 17:42 Відповісти
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слідуючий повинен бути зєля та єрмак
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16.07.2025 17:33 Відповісти
Зе&Ермаки , знущаються над Світом , не кажучі вжє про українців ‼️Мстять , за те, що їх чмирилі колись"хохли" , як кукарікало , зейло ‼️Вони призначили ,воровку Стефанішуну , яка вжє не підозрювана , а обвинувачена в розкраданні , мільойнів , від ЕС, на розвиток Евроінтеграцііі в уряді Азарова , міністром Юстиції 🙃, ця ****** вкрала Дом Профспілок , разом з подельнецію зейла , керівницею АРМА, так за цє її на підвищення , послом в США⁉️⁉️⁉️ Всі зрадникиі мародери , під дахуванням Зе пі то рі в , але , колись нарвуться на ФБР ,коли Трамп счезнє
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16.07.2025 18:42 Відповісти
Видно в САП інша заставка на смартфоні
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16.07.2025 17:33 Відповісти
Жабогадюкінг продовжується.
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16.07.2025 17:33 Відповісти
Там ше "довгоносик" як вуж на сковорідці вийожується - не хоче до цугундеру
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16.07.2025 17:34 Відповісти
Добре.
Чикаємо істерики Zе.
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16.07.2025 17:35 Відповісти
По "чинарику" давно в'язниця сумує.
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16.07.2025 17:38 Відповісти
Уточнюю - піаніно у клюбі ІТК та місце під шконкою. На житомірській N-4.
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16.07.2025 17:41 Відповісти
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16.07.2025 17:40 Відповісти
А проти Свириденко - коли?
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16.07.2025 17:42 Відповісти
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16.07.2025 18:47 Відповісти
ця гнида під , особистим дахом ермака Вся її родина в Лондоні , а Умерова в США ! авсі вони заробітчани на війні
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16.07.2025 19:02 Відповісти
Інтегрувала, інтегрувала, та не виінтугрувала.
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16.07.2025 17:52 Відповісти
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16.07.2025 17:54 Відповісти
Так судячи з того що набу за минулий рік не притягнуло жодного посадовця, то під шумок ходять чутки о реорганізіції сап та набу.
Тим більше шо фактично тепер набу втратило протекцію у лиці США і можно на нього тиснути
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16.07.2025 17:56 Відповісти
В верещуці коли відкриють?
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16.07.2025 17:58 Відповісти
Это как в истории, где Штирлиц расхаживает в буденовке по штабу РСХА. Шелленберг-> Мюллеру : бесполезно, все равно отп...ся.
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16.07.2025 17:58 Відповісти
Вікі нагадує:

У жовтні 2019 Стефанішиній було висунуте звинувачення у розкраданні або розтраті державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Причиною було те, що під час роботи у міністерстві юстиції за міністерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Олени Лукаш Стефанішина займалася тендером на проведення досліджень українського законодавства, міністерство юстиції заплатило 2,5 млн грн, одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тис. грн.

26 вересня 2023 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС провів перше підготовче судове засідання у справі.
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16.07.2025 18:02 Відповісти
Як відкрила, так і закриє
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16.07.2025 18:08 Відповісти
,,Очевидне-неймовірне".
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16.07.2025 18:18 Відповісти
Не вже це правда??? А дбр де??? І шо насправді покарають??? Трошки смішно!!!!
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16.07.2025 18:19 Відповісти
Жизнь как зебра, полоса за полосой:

То черной, то белесой, то прямой.

И в этой карусели, суете,

Найдется место каждому в мечте.

А если грустно, если в сердце тьма,

То просто сделай вид, что ты - зима.

Застынь, замри, не двигайся, молчи,

Потом весна придет, и все в печи.

И пусть весь мир качается, шатается,

Своя тропа сама тебя катает.

Не надо думать, строить, напрягать:

Лети себе, и можешь не страдать.

Плыви по телу, как по реке вода:

Неважно, где, неважно, когда.

Ведь в этой жизни, в этом кураже,

Важно одно - что ты живешь уже.

И если даже что-то не срослось,

Не плачь, не ной, ведь это все насквозь.

Просто улыбнись, пожми плечами, друг:

Всё будет хорошо, в конце-то вдруг.
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16.07.2025 18:23 Відповісти
Тому і хочуть розпустити НАБУ...
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16.07.2025 18:23 Відповісти
Та там на будь яку зелено-синю наволоч треба справу відкривати. Що ми і зробимо одразу за найменшої нагоди.
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16.07.2025 18:25 Відповісти
Афігенна відзнака для кандидатки у Премьери!
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16.07.2025 18:32 Відповісти
наче на прем'єра Свіриденко пропонували (з МінЕка), а Стефанішина (з МінЮсту)...

Думаю Стефанішина вирішила, як міністр юстиції, проконтролює якість виконання покарань, призначених за Кримінальним кодексом, тобто пенітенціарну політику.
(Це одна з функцій МінЮста)
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16.07.2025 19:11 Відповісти
По последним инсайдам ее ждет пост посла при ЕС. Европа встречай).
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16.07.2025 18:47 Відповісти
залікова робота на профпридатність,походу здала
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16.07.2025 18:57 Відповісти
Давно пора !
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16.07.2025 18:56 Відповісти
зроблять з неї жертву правохоохоронного терору,хоча всі свої з однієї пісочниці
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16.07.2025 18:58 Відповісти
что ей сделают бутафорские суды и органы, если они не настоящие и всюду занимают места продажные персонажи организованной приступности выстроенной олигархами агентами врага с Москвы.
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16.07.2025 19:24 Відповісти
Татаров так радо вітає Дерьмака?
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16.07.2025 19:36 Відповісти
Хороший у нас ККУ, за всі надра країни - 3 роки)
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16.07.2025 19:59 Відповісти
 
 