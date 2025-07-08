TikTok-акаунт Мін’юсту опублікував відео, де в працівників відомства на екрані телефонів фото міністерки Стефанішиної. ВIДЕО

Офіційний TikTok Міністерства юстиції опублікував відео, в якому у працівників відомства на заставках телефонів світлини очільниці міністерства Ольги Стефанішиної.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Мін'юсту в TikTok.

Однак згодом, в тому ж акаунті з'явилось відео, на якому в тих самих працівників заставки з офіційним логотипом Міністерства.

"Створили новий тренд у TikTok.. Після того, як колеги показали свої заставки, чому б Мін’юсту не залишатись завжди під рукою? Підготували спеціальну добірку: від офіційних варіантів до креативних з логотипом", - прокоментували у Мін'юсті.

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