TikTok-акаунт Мін’юсту опублікував відео, де в працівників відомства на екрані телефонів фото міністерки Стефанішиної. ВIДЕО
Офіційний TikTok Міністерства юстиції опублікував відео, в якому у працівників відомства на заставках телефонів світлини очільниці міністерства Ольги Стефанішиної.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Мін'юсту в TikTok.
Однак згодом, в тому ж акаунті з'явилось відео, на якому в тих самих працівників заставки з офіційним логотипом Міністерства.
"Створили новий тренд у TikTok.. Після того, як колеги показали свої заставки, чому б Мін’юсту не залишатись завжди під рукою? Підготували спеціальну добірку: від офіційних варіантів до креативних з логотипом", - прокоментували у Мін'юсті.
Топ коментарі
+21 Yevhen Dyskin
показати весь коментар08.07.2025 19:06 Відповісти Посилання
+8 Volodymyr #604717
показати весь коментар08.07.2025 19:07 Відповісти Посилання
+7 shana
показати весь коментар08.07.2025 19:06 Відповісти Посилання
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зелені дегенерати, це наслідок.
причини, зовсім у іншому.
як що українці не зроблять висновків, після всього що з нами сталося, україна як держава, не має права на існування!
після екатерини, після сталіна, після брежнєва і путіна......
Ілі Золотиє купола?
Що в них на рінгтоні?
ну або Гетьманцев
ну або якесь Геть інше фото
бо буба і їрмак послом(ницею) в Штати таку мразоту запроторять,
що прийдеться висланих мексіканців взад запрошувати те лайно повідмивати...
правду кажуть поки не було інтернету те що ти дебіл знала тільки родина, а тут ціле міністерство ганьбиться.