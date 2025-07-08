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Новини Відео На заставках працівників Мін’юсту фото Стефанішиної
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TikTok-акаунт Мін’юсту опублікував відео, де в працівників відомства на екрані телефонів фото міністерки Стефанішиної. ВIДЕО

Офіційний TikTok Міністерства юстиції опублікував відео, в якому у працівників відомства на заставках телефонів світлини очільниці міністерства Ольги Стефанішиної.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Мін'юсту в TikTok.

Однак згодом, в тому ж акаунті з'явилось відео, на якому в тих самих працівників заставки з офіційним логотипом Міністерства.

"Створили новий тренд у TikTok.. Після того, як колеги показали свої заставки, чому б Мін’юсту не залишатись завжди під рукою? Підготували спеціальну добірку: від офіційних варіантів до креативних з логотипом", - прокоментували у Мін'юсті.

Читайте: Стефанішина: Угорщина не зможе заблокувати відкриття переговорів України з ЄС

Автор: 

Мін’юст (1610) флешмоб (88) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (376)


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Топ коментарі
+21
аккаунт минюста в тикток. я думал видел всё
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08.07.2025 19:06 Відповісти
+8
эти животные реально решили рашку 2.0 построить
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08.07.2025 19:07 Відповісти
+7
секта какакя то ...мания величия ??!!
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08.07.2025 19:06 Відповісти
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сересер який він був і який зелено-потужно відновився!
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08.07.2025 19:06 Відповісти
секта какакя то ...мания величия ??!!
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08.07.2025 19:06 Відповісти
аккаунт минюста в тикток. я думал видел всё
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08.07.2025 19:06 Відповісти
майбутня послиця, по фото оцінюючи )
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08.07.2025 19:07 Відповісти
эти животные реально решили рашку 2.0 построить
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08.07.2025 19:07 Відповісти
Мін'юсту нема чим більше зайнятися під час війни...
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08.07.2025 19:09 Відповісти
не повірите - нема...
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08.07.2025 19:12 Відповісти
соснуля...
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08.07.2025 19:11 Відповісти
Як обійти закон? Спитай у мами Стефанішиної
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08.07.2025 19:14 Відповісти
Ну а что, подозреваемая в коррупции, матери купила квартиру по какой-то схеме, в 4 раза дешевле... Хороший кандидат в "кумиры" для работников МинЮста.
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08.07.2025 19:14 Відповісти
україна важко хвора.
зелені дегенерати, це наслідок.
причини, зовсім у іншому.
як що українці не зроблять висновків, після всього що з нами сталося, україна як держава, не має права на існування!
після екатерини, після сталіна, після брежнєва і путіна......
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08.07.2025 19:16 Відповісти
Корабєльниє сосни
Ілі Золотиє купола?
Що в них на рінгтоні?
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08.07.2025 19:21 Відповісти
Наступним буде повідомлення про акаунти Мінюсту на Онліфанс та Порнхабі.
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08.07.2025 19:23 Відповісти
Ще можна тату з її портретом у нижній частині живота .
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08.07.2025 19:23 Відповісти
Хай совок їбучий!
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08.07.2025 19:24 Відповісти
Ідіократія!
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08.07.2025 19:29 Відповісти
Хоч і при совку не було смартфонів, скажу: це просто сраний совок.
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08.07.2025 19:29 Відповісти
Розкудкудахкались цапоботи, у яких на заставці не дружньокитайського Сцяомі а загниваючозахідного Apple стоїть прутін, члєнін або сралін.
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08.07.2025 19:32 Відповісти
До чого ж ти жалюгідне говеня... Як і уся зедебільна влада.
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08.07.2025 20:34 Відповісти
яке ж ти *******, у самого напевно дерьмачина чи зюзя на заставці і думаєш що всі такі хворі на голову.
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08.07.2025 20:38 Відповісти
Все геть чисто неправильно, повністю все, з якої сторони не подивися. І вони цього, схоже, не усвідомлюють. Лишні люди, лишні "юсти", повний сюрреалізм. Людішки в своєму репертуарі, не каються, відірвались від реальності, зусиль не прикладають зовсім, щоб порозумнішати і змінитись. Екзестинційної загрози не відчувають. А отже...
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08.07.2025 19:33 Відповісти
а шо у тебе в телефоні на заставці? 🤣
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08.07.2025 19:36 Відповісти
на заставці має бути лише одна людина - Гетьман.
ну або Гетьманцев
ну або якесь Геть інше фото
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08.07.2025 19:39 Відповісти
Їрмак на фоні рожевих фламінгів!
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08.07.2025 19:47 Відповісти
Завтра шшобло усе поставить заставку лідора , найвелічніший обідився.
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08.07.2025 19:52 Відповісти
щось мені здається, шо може і не треба маркарову відзивати?
бо буба і їрмак послом(ницею) в Штати таку мразоту запроторять,
що прийдеться висланих мексіканців взад запрошувати те лайно повідмивати...
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08.07.2025 19:59 Відповісти
що це за фетиш, це що у стоматогола на заставці має бути щелепа а в уролога хер ?
правду кажуть поки не було інтернету те що ти дебіл знала тільки родина, а тут ціле міністерство ганьбиться.
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08.07.2025 20:42 Відповісти
 
 