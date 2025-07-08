РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10175 посетителей онлайн
Новости Видео На заставках работников Минюста фото Стефанишиной
4 044 31

TikTok-аккаунт Минюста опубликовал видео, где у сотрудников ведомства на экранах телефонов фото министра Стефанишиной. ВИДЕО

Официальный TikTok Министерства юстиции опубликовал видео, в котором у работников ведомства на заставках телефонов - фотографии руководительницы министерства Ольги Стефанишиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Минюста в TikTok.

Однако впоследствии, в том же аккаунте появилось видео, на котором у тех же работников заставки с официальным логотипом Министерства.

"Создали новый тренд в TikTok. После того, как коллеги показали свои заставки, почему бы Минюсту не оставаться всегда под рукой? Подготовили специальную подборку: от официальных вариантов до креативных с логотипом", - прокомментировали в Минюсте.

Также читайте: Таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо, - Стефанишина о возможности отставки

Автор: 

Минюст (1761) флешмоб (139) Стефанишина Ольга вице-премьер (264)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
аккаунт минюста в тикток. я думал видел всё
показать весь комментарий
08.07.2025 19:06 Ответить
+14
эти животные реально решили рашку 2.0 построить
показать весь комментарий
08.07.2025 19:07 Ответить
+9
Як обійти закон? Спитай у мами Стефанішиної
показать весь комментарий
08.07.2025 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сересер який він був і який зелено-потужно відновився!
показать весь комментарий
08.07.2025 19:06 Ответить
секта какакя то ...мания величия ??!!
показать весь комментарий
08.07.2025 19:06 Ответить
аккаунт минюста в тикток. я думал видел всё
показать весь комментарий
08.07.2025 19:06 Ответить
майбутня послиця, по фото оцінюючи )
показать весь комментарий
08.07.2025 19:07 Ответить
эти животные реально решили рашку 2.0 построить
показать весь комментарий
08.07.2025 19:07 Ответить
Мін'юсту нема чим більше зайнятися під час війни...
показать весь комментарий
08.07.2025 19:09 Ответить
не повірите - нема...
показать весь комментарий
08.07.2025 19:12 Ответить
соснуля...
показать весь комментарий
08.07.2025 19:11 Ответить
Як обійти закон? Спитай у мами Стефанішиної
показать весь комментарий
08.07.2025 19:14 Ответить
Ну а что, подозреваемая в коррупции, матери купила квартиру по какой-то схеме, в 4 раза дешевле... Хороший кандидат в "кумиры" для работников МинЮста.
показать весь комментарий
08.07.2025 19:14 Ответить
україна важко хвора.
зелені дегенерати, це наслідок.
причини, зовсім у іншому.
як що українці не зроблять висновків, після всього що з нами сталося, україна як держава, не має права на існування!
після екатерини, після сталіна, після брежнєва і путіна......
показать весь комментарий
08.07.2025 19:16 Ответить
Вважаю, Вас мало хто розуміє.
Німці відновили державу так, що навіть не громадяни в країні можуть почувати себе гідно, як люди.
Завдяки чому?
Тому що вони визнали свої помилки з Гітлером і прийняли керівництво під контролем США та Великобританії.
Влада України в жодному випадку не дасть контроль Європі чи Америці, бо не зможуть красти стільки.
А більшість народу скажуть, що краще жити в злиднях та жебраками, ніж віддати контроль влади іншій державі, як би краще завдяки цьму не було.
Бо це ж національна гордість.
Краще жити кріпаками у українських панів, ніж вільними у проклятих буржуїнів.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:23 Ответить
Корабєльниє сосни
Ілі Золотиє купола?
Що в них на рінгтоні?
показать весь комментарий
08.07.2025 19:21 Ответить
Наступним буде повідомлення про акаунти Мінюсту на Онліфанс та Порнхабі.
показать весь комментарий
08.07.2025 19:23 Ответить
Ще можна тату з її портретом у нижній частині живота .
показать весь комментарий
08.07.2025 19:23 Ответить
Хай совок їбучий!
показать весь комментарий
08.07.2025 19:24 Ответить
Ідіократія!
показать весь комментарий
08.07.2025 19:29 Ответить
Хоч і при совку не було смартфонів, скажу: це просто сраний совок.
показать весь комментарий
08.07.2025 19:29 Ответить
Розкудкудахкались цапоботи, у яких на заставці не дружньокитайського Сцяомі а загниваючозахідного Apple стоїть прутін, члєнін або сралін.
показать весь комментарий
08.07.2025 19:32 Ответить
До чого ж ти жалюгідне говеня... Як і уся зедебільна влада.
показать весь комментарий
08.07.2025 20:34 Ответить
яке ж ти *******, у самого напевно дерьмачина чи зюзя на заставці і думаєш що всі такі хворі на голову.
показать весь комментарий
08.07.2025 20:38 Ответить
Все геть чисто неправильно, повністю все, з якої сторони не подивися. І вони цього, схоже, не усвідомлюють. Лишні люди, лишні "юсти", повний сюрреалізм. Людішки в своєму репертуарі, не каються, відірвались від реальності, зусиль не прикладають зовсім, щоб порозумнішати і змінитись. Екзестинційної загрози не відчувають. А отже...
показать весь комментарий
08.07.2025 19:33 Ответить
а шо у тебе в телефоні на заставці? 🤣
показать весь комментарий
08.07.2025 19:36 Ответить
на заставці має бути лише одна людина - Гетьман.
ну або Гетьманцев
ну або якесь Геть інше фото
показать весь комментарий
08.07.2025 19:39 Ответить
Їрмак на фоні рожевих фламінгів!
показать весь комментарий
08.07.2025 19:47 Ответить
Гелю зеть!
показать весь комментарий
08.07.2025 21:32 Ответить
Завтра шшобло усе поставить заставку лідора , найвелічніший обідився.
показать весь комментарий
08.07.2025 19:52 Ответить
щось мені здається, шо може і не треба маркарову відзивати?
бо буба і їрмак послом(ницею) в Штати таку мразоту запроторять,
що прийдеться висланих мексіканців взад запрошувати те лайно повідмивати...
показать весь комментарий
08.07.2025 19:59 Ответить
що це за фетиш, це що у стоматогола на заставці має бути щелепа а в уролога хер ?
правду кажуть поки не було інтернету те що ти дебіл знала тільки родина, а тут ціле міністерство ганьбиться.
показать весь комментарий
08.07.2025 20:42 Ответить
гінеколог попадає під новий закон про легалізацію порно.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:35 Ответить
Це що,така вказівка,заставка фото Стефанішиной у кожного співробітника мін'юсту.Портрети повісте в вбиральнях,напечатайте портрети на туалетному папері.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:39 Ответить
 
 