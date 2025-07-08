TikTok-аккаунт Минюста опубликовал видео, где у сотрудников ведомства на экранах телефонов фото министра Стефанишиной. ВИДЕО

Официальный TikTok Министерства юстиции опубликовал видео, в котором у работников ведомства на заставках телефонов - фотографии руководительницы министерства Ольги Стефанишиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Минюста в TikTok.

Однако впоследствии, в том же аккаунте появилось видео, на котором у тех же работников заставки с официальным логотипом Министерства.

"Создали новый тренд в TikTok. После того, как коллеги показали свои заставки, почему бы Минюсту не оставаться всегда под рукой? Подготовили специальную подборку: от официальных вариантов до креативных с логотипом", - прокомментировали в Минюсте.

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