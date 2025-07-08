TikTok-аккаунт Минюста опубликовал видео, где у сотрудников ведомства на экранах телефонов фото министра Стефанишиной. ВИДЕО
Официальный TikTok Министерства юстиции опубликовал видео, в котором у работников ведомства на заставках телефонов - фотографии руководительницы министерства Ольги Стефанишиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Минюста в TikTok.
Однако впоследствии, в том же аккаунте появилось видео, на котором у тех же работников заставки с официальным логотипом Министерства.
"Создали новый тренд в TikTok. После того, как коллеги показали свои заставки, почему бы Минюсту не оставаться всегда под рукой? Подготовили специальную подборку: от официальных вариантов до креативных с логотипом", - прокомментировали в Минюсте.
Топ комментарии
+24 Yevhen Dyskin
показать весь комментарий08.07.2025 19:06 Ответить Ссылка
+14 Volodymyr #604717
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+9 Arta Arta #609499
показать весь комментарий08.07.2025 19:14 Ответить Ссылка
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зелені дегенерати, це наслідок.
причини, зовсім у іншому.
як що українці не зроблять висновків, після всього що з нами сталося, україна як держава, не має права на існування!
після екатерини, після сталіна, після брежнєва і путіна......
Німці відновили державу так, що навіть не громадяни в країні можуть почувати себе гідно, як люди.
Завдяки чому?
Тому що вони визнали свої помилки з Гітлером і прийняли керівництво під контролем США та Великобританії.
Влада України в жодному випадку не дасть контроль Європі чи Америці, бо не зможуть красти стільки.
А більшість народу скажуть, що краще жити в злиднях та жебраками, ніж віддати контроль влади іншій державі, як би краще завдяки цьму не було.
Бо це ж національна гордість.
Краще жити кріпаками у українських панів, ніж вільними у проклятих буржуїнів.
Ілі Золотиє купола?
Що в них на рінгтоні?
ну або Гетьманцев
ну або якесь Геть інше фото
бо буба і їрмак послом(ницею) в Штати таку мразоту запроторять,
що прийдеться висланих мексіканців взад запрошувати те лайно повідмивати...
правду кажуть поки не було інтернету те що ти дебіл знала тільки родина, а тут ціле міністерство ганьбиться.