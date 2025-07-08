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Новини Членство України в ЄС
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Стефанішина: Угорщина не зможе заблокувати відкриття переговорів України з ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що жоден з основоположних документів Європейського Союзу не передбачає права окремої країни-члена заблокувати фактичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Про це вона сказала в інтерв’ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Стефанішина зазначила, що після початку головування Данії у Раді ЄС українська сторона вже синхронізувала з Копенгагеном подальші плани. За її словами, відкриття переговорів не потребує одностайного рішення 27 країн-членів.

"Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори, не потрібно одностайності рішення, рішення 27", - наголосила віцепрем’єрка.

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Вона також пояснила, що саме позиція Угорщини щодо блокування відкриття першого переговорного кластера з Україною стала приводом для ретельного вивчення юридичних механізмів розширення. У результаті стало зрозуміло, що право вето стосується лише завершення переговорів або окремих їх етапів, але не самого старту.

"Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що у цьому контексті важливо проводити активну комунікацію з усіма державами-членами ЄС, і підкреслила, що Данія наразі демонструє принципову позицію щодо дотримання процедур і справедливості в питанні розширення Євросоюзу.

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Автор: 

Угорщина (2378) членство в ЄС (1329) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (372)


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Топ коментарі
+6
а що там є що переговорювать??передайте їм пару центральних газет з новинами про ту корупцію та беззаконня по країні і всі питання відпадуть назавжди
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08.07.2025 12:01 Відповісти
+6
Та хто ж проти? Головне - щоб мама встигла ще одну "інвестицію" провернути, поки в Європі не запитали, звідки в пенсіонерки квартири за ціною шаурми.
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08.07.2025 12:06 Відповісти
+5
Переговори до сраки.Тотальна корупція і карманні суди це дорога до тайожного союзу в ніяк не в сторону ЄС.
Цікаво подивитись на перелік виконаних умов для вступу до ЄС про які потужно звітують слуги.
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08.07.2025 12:01 Відповісти
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Віце звучить гордо
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08.07.2025 11:56 Відповісти
Як цинкове порожнє відро, якщо по ньому гупнути!
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08.07.2025 12:02 Відповісти
а що там є що переговорювать??передайте їм пару центральних газет з новинами про ту корупцію та беззаконня по країні і всі питання відпадуть назавжди
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08.07.2025 12:01 Відповісти
заяви Стефанішиної як завжди не підкріплені жодним публічним офіційним документом ЄС
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08.07.2025 13:02 Відповісти
а у нас все від влади нічим крім бла-бла-бла не підтверджена навіть сама законність
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08.07.2025 13:22 Відповісти
Переговори до сраки.Тотальна корупція і карманні суди це дорога до тайожного союзу в ніяк не в сторону ЄС.
Цікаво подивитись на перелік виконаних умов для вступу до ЄС про які потужно звітують слуги.
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08.07.2025 12:01 Відповісти
Ці "переговори" вже ведуть років з 20-ть, а результат нульовий.
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08.07.2025 12:04 Відповісти
зате як погтужно ведуться..
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08.07.2025 12:12 Відповісти
як на мене вже останні ембіцили вже повинні зрозуміти що ці всі танці з бубном біля ассоціації це лише танці без будь яких наслідків ну окрім медіа потужних вкидів
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08.07.2025 13:25 Відповісти
Орбан сказав - поки він живий - Україні ЄС не бачити
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08.07.2025 12:05 Відповісти
я, афігітєльна стефанішіна, зараз вам у вуха насцу, потім на голову насру.
а, собі квартирку в дубаях прикуплю.
чи ви, бидло не асфальтоване вирішило, що я залишусь в цій помийці?
ага....
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08.07.2025 12:05 Відповісти
Та хто ж проти? Головне - щоб мама встигла ще одну "інвестицію" провернути, поки в Європі не запитали, звідки в пенсіонерки квартири за ціною шаурми.
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08.07.2025 12:06 Відповісти
Мама ріта
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08.07.2025 12:10 Відповісти
і та теж,у неї зараз масть поперла замичилася рахунки відкривати
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08.07.2025 13:26 Відповісти
Стефанішина,твої умозведення нікого не турбують....
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08.07.2025 12:07 Відповісти
В неі місячні. Прорвало.
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08.07.2025 12:09 Відповісти
деарея,тільки словесна,генератор безглуздих слів
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08.07.2025 13:27 Відповісти
Єдиний блокатор-це її шеф ерм.
З Орбаном можна домовлятись.З ним на зустріч виїзжав Порошенко,так шобла не випустила через кордон.
З ким Орбан має говорити-домовлятись тепер-з агентами фсб?
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08.07.2025 12:15 Відповісти
гучні беззмістовні гасла від потужних державних діячів типу Стефанішиної або Сибіги
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08.07.2025 13:21 Відповісти
 
 