Стефанішина: Угорщина не зможе заблокувати відкриття переговорів України з ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що жоден з основоположних документів Європейського Союзу не передбачає права окремої країни-члена заблокувати фактичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Про це вона сказала в інтерв’ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Стефанішина зазначила, що після початку головування Данії у Раді ЄС українська сторона вже синхронізувала з Копенгагеном подальші плани. За її словами, відкриття переговорів не потребує одностайного рішення 27 країн-членів.

"Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори, не потрібно одностайності рішення, рішення 27", - наголосила віцепрем’єрка.

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Вона також пояснила, що саме позиція Угорщини щодо блокування відкриття першого переговорного кластера з Україною стала приводом для ретельного вивчення юридичних механізмів розширення. У результаті стало зрозуміло, що право вето стосується лише завершення переговорів або окремих їх етапів, але не самого старту.

"Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що у цьому контексті важливо проводити активну комунікацію з усіма державами-членами ЄС, і підкреслила, що Данія наразі демонструє принципову позицію щодо дотримання процедур і справедливості в питанні розширення Євросоюзу.

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