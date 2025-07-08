Стефанишина: Венгрия не сможет заблокировать открытие переговоров Украины с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ни один из основополагающих документов Европейского Союза не предусматривает права отдельной страны-члена заблокировать фактическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом она сказала в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Стефанишина отметила, что после начала председательства Дании в Совете ЕС украинская сторона уже синхронизировала с Копенгагеном дальнейшие планы. По ее словам, открытие переговоров не требует единогласного решения 27 стран-членов.

"Мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласия решения, решение 27", - подчеркнула вице-премьер.

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Она также пояснила, что именно позиция Венгрии по блокированию открытия первого переговорного кластера с Украиной стала поводом для тщательного изучения юридических механизмов расширения. В результате стало понятно, что право вето касается лишь завершения переговоров или отдельных их этапов, но не самого старта.

"Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции Европейского Союза из-за блокировки, стал толчком для анализа и поиска решений", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что в этом контексте важно проводить активную коммуникацию со всеми государствами-членами ЕС, и подчеркнула, что Дания сейчас демонстрирует принципиальную позицию по соблюдению процедур и справедливости в вопросе расширения Евросоюза.

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