Стефанишина: Венгрия не сможет заблокировать открытие переговоров Украины с ЕС
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ни один из основополагающих документов Европейского Союза не предусматривает права отдельной страны-члена заблокировать фактическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом она сказала в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.
Стефанишина отметила, что после начала председательства Дании в Совете ЕС украинская сторона уже синхронизировала с Копенгагеном дальнейшие планы. По ее словам, открытие переговоров не требует единогласного решения 27 стран-членов.
"Мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласия решения, решение 27", - подчеркнула вице-премьер.
Она также пояснила, что именно позиция Венгрии по блокированию открытия первого переговорного кластера с Украиной стала поводом для тщательного изучения юридических механизмов расширения. В результате стало понятно, что право вето касается лишь завершения переговоров или отдельных их этапов, но не самого старта.
"Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции Европейского Союза из-за блокировки, стал толчком для анализа и поиска решений", - отметила Стефанишина.
Она добавила, что в этом контексте важно проводить активную коммуникацию со всеми государствами-членами ЕС, и подчеркнула, что Дания сейчас демонстрирует принципиальную позицию по соблюдению процедур и справедливости в вопросе расширения Евросоюза.
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Цікаво подивитись на перелік виконаних умов для вступу до ЄС про які потужно звітують слуги.
а, собі квартирку в дубаях прикуплю.
чи ви, бидло не асфальтоване вирішило, що я залишусь в цій помийці?
ага....
З Орбаном можна домовлятись.З ним на зустріч виїзжав Порошенко,так шобла не випустила через кордон.
З ким Орбан має говорити-домовлятись тепер-з агентами фсб?