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Новости Членство Украины в ЕС
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Стефанишина: Венгрия не сможет заблокировать открытие переговоров Украины с ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ни один из основополагающих документов Европейского Союза не предусматривает права отдельной страны-члена заблокировать фактическое открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом она сказала в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Стефанишина отметила, что после начала председательства Дании в Совете ЕС украинская сторона уже синхронизировала с Копенгагеном дальнейшие планы. По ее словам, открытие переговоров не требует единогласного решения 27 стран-членов.

"Мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласия решения, решение 27", - подчеркнула вице-премьер.

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Она также пояснила, что именно позиция Венгрии по блокированию открытия первого переговорного кластера с Украиной стала поводом для тщательного изучения юридических механизмов расширения. В результате стало понятно, что право вето касается лишь завершения переговоров или отдельных их этапов, но не самого старта.

"Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции Европейского Союза из-за блокировки, стал толчком для анализа и поиска решений", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что в этом контексте важно проводить активную коммуникацию со всеми государствами-членами ЕС, и подчеркнула, что Дания сейчас демонстрирует принципиальную позицию по соблюдению процедур и справедливости в вопросе расширения Евросоюза.

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Автор: 

Венгрия (2038) членство в ЕС (1089) Стефанишина Ольга вице-премьер (259)


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Топ комментарии
+2
а що там є що переговорювать??передайте їм пару центральних газет з новинами про ту корупцію та беззаконня по країні і всі питання відпадуть назавжди
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08.07.2025 12:01 Ответить
+1
Віце звучить гордо
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08.07.2025 11:56 Ответить
+1
Переговори до сраки.Тотальна корупція і карманні суди це дорога до тайожного союзу в ніяк не в сторону ЄС.
Цікаво подивитись на перелік виконаних умов для вступу до ЄС про які потужно звітують слуги.
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08.07.2025 12:01 Ответить
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Віце звучить гордо
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08.07.2025 11:56 Ответить
Як цинкове порожнє відро, якщо по ньому гупнути!
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08.07.2025 12:02 Ответить
а що там є що переговорювать??передайте їм пару центральних газет з новинами про ту корупцію та беззаконня по країні і всі питання відпадуть назавжди
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08.07.2025 12:01 Ответить
Передаст? Який передаст?
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08.07.2025 12:04 Ответить
Централ.
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08.07.2025 12:13 Ответить
Переговори до сраки.Тотальна корупція і карманні суди це дорога до тайожного союзу в ніяк не в сторону ЄС.
Цікаво подивитись на перелік виконаних умов для вступу до ЄС про які потужно звітують слуги.
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08.07.2025 12:01 Ответить
До попи. Де я не буду ні коли.
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08.07.2025 12:07 Ответить
Ці "переговори" вже ведуть років з 20-ть, а результат нульовий.
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08.07.2025 12:04 Ответить
зате як погтужно ведуться..
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08.07.2025 12:12 Ответить
Орбан сказав - поки він живий - Україні ЄС не бачити
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08.07.2025 12:05 Ответить
я, афігітєльна стефанішіна, зараз вам у вуха насцу, потім на голову насру.
а, собі квартирку в дубаях прикуплю.
чи ви, бидло не асфальтоване вирішило, що я залишусь в цій помийці?
ага....
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08.07.2025 12:05 Ответить
Та хто ж проти? Головне - щоб мама встигла ще одну "інвестицію" провернути, поки в Європі не запитали, звідки в пенсіонерки квартири за ціною шаурми.
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08.07.2025 12:06 Ответить
Мама ріта
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08.07.2025 12:10 Ответить
Стефанішина,твої умозведення нікого не турбують....
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08.07.2025 12:07 Ответить
В неі місячні. Прорвало.
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08.07.2025 12:09 Ответить
Єдиний блокатор-це її шеф ерм.
З Орбаном можна домовлятись.З ним на зустріч виїзжав Порошенко,так шобла не випустила через кордон.
З ким Орбан має говорити-домовлятись тепер-з агентами фсб?
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08.07.2025 12:15 Ответить
 
 