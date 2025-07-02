Поліція затримала журналіста hromadske, який зафіксував, що Стефанішина користується незадекларованою квартирою

Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

Про це повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сталося 1 липня за кілька годин після знімання, коли журналіст уже займався особистими справами й очікував на зустріч зі своїм другом.

Журналіст провів у відділку кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання.

Як розповів сам Коцюбинський, спершу до нього підійшов один поліціянт і попросив показати документи, пояснивши своє прохання "опитуванням громадян". Згодом до нього долучився ще один поліціянт, який заявив, що йому необхідно провести "поверхневий обшук". Після проведення "поверхневого обшуку" до журналіста підійшли ще кілька поліцейських.

"На моє питання, чому це роблять при "опитуванні громадян", поліціянти відповіли, що хтось їм повідомив, що я знімаю на відео стратегічні об'єкти, чого я не робив", - розповів журналіст.

Журналіст hromadske одразу показав правоохоронцям посвідчення та розповів, що раніше того ж дня здійснював фіксацію переміщення публічного службовця. Однак йому запропонували проїхати у відділок поліції на Прорізній 12-Б, де він надав свої пояснення ще раз.

"У відділку мене попросили надати письмовий дозвіл на огляд телефону. Я відмовився й очікував на адвоката. При відсутності оперуповноваженої, поліціянти повідомили, що телефон можуть відібрати надовго. Я спитав, чи це погроза, на що мені відповіли що це інформаційна довідка",- розповів журналіст.

Зазначається, що попри те, що поліція стверджувала, що журналіст не затриманий, представники патрульної поліції обмежували його пересування та були постійно поруч із ним.

Після того як прибув адвокат, Коцюбинський повторно надав свої пояснення, після цього його зрештою відпустили.

Адвокатка наголосила, що службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі.

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Що кажуть патрульні?

За словами патрульних, їм надійшло повідомлення про підозрілу особу, проте вони не показали журналісту hromadske відповідний рапорт. Правоохоронці не уточнили, від кого надійшло повідомлення, щодо яких саме "підозрілих дій" і де саме вони нібито відбулися.

Як розповіли у hromadske, того дня, коли відбулося затримання журналіста, жодних інших знімань він не проводив.

Також журналісти hromadske звернулися до команди Ольги Стефанішиної із питаннями, чи може інцидент із доставленням журналіста до відділку бути пов’язаним із фіксацією її автівки раніше того ж дня. Як зазначається, там журналістам повідомили, що поліцію не викликали.

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Реакція голови Комітету ВР з питань свободи слова

Інцидент із затриманням журналіста прокоментував голова Комітету Верховної Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Як голова Комітет з питань свободи слова уважно стежу за ситуацією з незаконним затриманням Максима Коцюбинського з hromadske.ua Сподіваюся, Національна поліція України дасть пояснення щодо дій своїх співробітників та вживе заходи щодо недопущення подальшого порушення професійних прав працівників медіа", - написав парламентар.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Участь в цьому розслідуванні брав і вищезгаданий журналіст Максим Коцюбинський.

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