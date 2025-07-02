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Новини Затримання журналіста hromadske
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Поліція затримала журналіста hromadske, який зафіксував, що Стефанішина користується незадекларованою квартирою

журналіст

Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

Про це повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це сталося 1 липня за кілька годин після знімання, коли журналіст уже займався особистими справами й очікував на зустріч зі своїм другом.

Журналіст провів у відділку кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання.

Як розповів сам Коцюбинський, спершу до нього підійшов один поліціянт і попросив показати документи, пояснивши своє прохання "опитуванням громадян". Згодом до нього долучився ще один поліціянт, який заявив, що йому необхідно провести "поверхневий обшук". Після проведення "поверхневого обшуку" до журналіста підійшли ще кілька поліцейських.

"На моє питання, чому це роблять при "опитуванні громадян", поліціянти відповіли, що хтось їм повідомив, що я знімаю на відео стратегічні об'єкти, чого я не робив", - розповів журналіст.

Журналіст hromadske одразу показав правоохоронцям посвідчення та розповів, що раніше того ж дня здійснював фіксацію переміщення публічного службовця. Однак йому запропонували проїхати у відділок поліції на Прорізній 12-Б, де він надав свої пояснення ще раз.

"У відділку мене попросили надати письмовий дозвіл на огляд телефону. Я відмовився й очікував на адвоката. При відсутності оперуповноваженої, поліціянти повідомили, що телефон можуть відібрати надовго. Я спитав, чи це погроза, на що мені відповіли що це інформаційна довідка",- розповів журналіст.

Зазначається, що попри те, що поліція стверджувала, що журналіст не затриманий, представники патрульної поліції обмежували його пересування та були постійно поруч із ним.

Після того як прибув адвокат, Коцюбинський повторно надав свої пояснення, після цього його зрештою відпустили.

Адвокатка наголосила, що службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі.

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Що кажуть патрульні?

За словами патрульних, їм надійшло повідомлення про підозрілу особу, проте вони не показали журналісту hromadske відповідний рапорт. Правоохоронці не уточнили, від кого надійшло повідомлення, щодо яких саме "підозрілих дій" і де саме вони нібито відбулися.

Як розповіли у hromadske, того дня, коли відбулося затримання журналіста, жодних інших знімань він не проводив.

Також журналісти hromadske звернулися до команди Ольги Стефанішиної із питаннями, чи може інцидент із доставленням журналіста до відділку бути пов’язаним із фіксацією її автівки раніше того ж дня. Як зазначається, там журналістам повідомили, що поліцію не викликали.

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Реакція голови Комітету ВР з питань свободи слова

Інцидент із затриманням журналіста прокоментував голова Комітету Верховної Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Як голова Комітет з питань свободи слова уважно стежу за ситуацією з незаконним затриманням Максима Коцюбинського з hromadske.ua Сподіваюся, Національна поліція України дасть пояснення щодо дій своїх співробітників та вживе заходи щодо недопущення подальшого порушення професійних прав працівників медіа", - написав парламентар.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Участь в цьому розслідуванні брав і вищезгаданий журналіст Максим Коцюбинський.

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Автор: 

затримання (4357) розслідування (2283) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (369)


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Топ коментарі
+17
Це вже дно,чи ще ні.Як воювати,то цивільні,бо поліція не для фронту,і нахрена така поліція і чиновники які ,крім красти,нічого не зробили ні для народу,ні для фронту.
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02.07.2025 21:51 Відповісти
+11
Володимир Зеленський - *****
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02.07.2025 21:59 Відповісти
+10
Продажна,брехлива мусарня виконує усі забаганки влади!Як-що не виконуєш - тоді в Лють!
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02.07.2025 21:55 Відповісти
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завтра на штурм кинуть чи все ж на прискорену БЗВП спочатку?
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02.07.2025 21:41 Відповісти
все обійшлось, повістку не вручили. Але був на межі.
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02.07.2025 21:44 Відповісти
Я думав, Ви про поліціянтів пишете....
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02.07.2025 21:57 Відповісти
вят-свят-свят... Ви шо, там бронь. Не плутати з бронею.
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Посмел тронуть даму, приближенную к телу самого степлера в гимнастерке.. Вот же негодник
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02.07.2025 22:00 Відповісти
а хто у нас степлер? Бо я знаю тільки одного відомого - Руслана Фармуса.
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02.07.2025 22:05 Відповісти
Тот, который "величайший" дипломат современности Сумел заменить собой весь МИД Украины.
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02.07.2025 22:30 Відповісти
а, маєте на увазі менеджера бюстгалтерної крамниці...
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02.07.2025 22:32 Відповісти
Именно его самого.
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02.07.2025 22:36 Відповісти
і йому видно вже висунуто звинувачення в підриві азс в житомирі.
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02.07.2025 21:49 Відповісти
Як там в ККУ, на ст. 171 не тягне?
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02.07.2025 21:50 Відповісти
Це вже дно,чи ще ні.Як воювати,то цивільні,бо поліція не для фронту,і нахрена така поліція і чиновники які ,крім красти,нічого не зробили ні для народу,ні для фронту.
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02.07.2025 21:51 Відповісти
ще ні. дно буде коли це все не зупиниться і ми це все проковтнемо.
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02.07.2025 22:28 Відповісти
Це ці поліцейські були які критично заброньовані від фронту?
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02.07.2025 22:44 Відповісти
А можно фамилии ментов в студию и кто им дал заказные указания?
и еще причины почему эти менты в тылу исполняют заказные задержания?
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02.07.2025 21:53 Відповісти
А зачем они вам, фамилии, сгинут они если дело не выгорит, или пойдут на повышение. От их фамилий ничего не измениться.
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02.07.2025 21:55 Відповісти
бо інакше поїдуть на фронт
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02.07.2025 22:03 Відповісти
Добре, що не всі поліціянти пройшли фронт, є кому арештовувати журналістів...
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02.07.2025 21:54 Відповісти
Продажна,брехлива мусарня виконує усі забаганки влади!Як-що не виконуєш - тоді в Лють!
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02.07.2025 21:55 Відповісти
MY COP мене береже ...
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02.07.2025 21:56 Відповісти
Володимир Зеленський - *****
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02.07.2025 21:59 Відповісти
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02.07.2025 22:00 Відповісти
Переплюнув Яника..А Бойко слабо затримать..?
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Це вже Північна Корея чи ще ні?
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02.07.2025 22:03 Відповісти
ну що дорогенькі то вам не баріга та свінарчуки, терпіть.
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02.07.2025 22:05 Відповісти
З поліцією зараз все просто - всі ,хто старше 25 - або не мають броні, або залежить бронь від начальства . Тому вони будуть робити все, що скажуть зверху
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02.07.2025 22:05 Відповісти
Країна перетворюється на диктатуру з концтабором та рабами.
Та ще диктатуру бувших кловунів, тупорилого бидла, яке захопило владу.
Де ще таке дно?
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02.07.2025 22:07 Відповісти
В бєларусі
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02.07.2025 22:18 Відповісти
Там можливо виїхати і при владі не бувший кловун.
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02.07.2025 22:20 Відповісти
Та хз чи совковий колгоспгик кращий за кловуна.
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02.07.2025 22:58 Відповісти
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02.07.2025 22:11 Відповісти
... ніхто не повинен бикувати в країні, включно з мєнтами.
Це погано закінчується...
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02.07.2025 22:12 Відповісти
Як би журналісту повістку дали б - зухвалі воїни і діди зраділи б
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02.07.2025 22:12 Відповісти
Головне,що не вбили....і не підкинули наркотики...А то,що Стефанішини живуть у квартирі,яка обійшлася в 4 рази дешевше - це лише подяка від виборця за програму "НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНІСТЬ до корупції"!!
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02.07.2025 22:13 Відповісти
Влада краде - журналісти сидять. Український стиль: правду в наручники, схеми - в закон.
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02.07.2025 22:15 Відповісти
Якщо це не диктатура, то що це таке 73%?
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02.07.2025 22:23 Відповісти
МУСАРНЯ КРИШУЄ ШМИГАРНЮ.
ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ,ВОНА САМЕ ТАКА.
ВАРТІСТЬ ФАРБИ ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ В СУМСЬКИЙ ОБЛАСТІ,ЯКА КОНЧЕ НЕОБХІДНА САМЕ ЗАРАЗ, САМА ВИСОКА ПО КРАЇНІ.
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02.07.2025 22:25 Відповісти
Мусорня кінчена падаль,справжні ухилянти які виконують злочинні накази аби тільки не виконувати свій безпосередній обов'язок-захищати Батьківщину.
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02.07.2025 22:26 Відповісти
Журналісти та так звана опозиція займаються самоцензурою. Не на часі, після війни розберемось, головне - вистояти та перемогти.
А кловунарня кварталу95 зрозуміла це по своєму - можливість красти, брехати, плювати на Конституцію і підтирати законами сраку. З правоохоронної системи зробили охорону зелених дегенератів.
З тим що зараз маємо - ніякого -після війни - не буде. Ми Україну практично втратили.
Оте - не на часі - зіграло свою фатальну роль.
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02.07.2025 22:32 Відповісти
а хто вам сказав що у нас є час ?
гроші які краде зелена мафія це життя українців, яких вбивають щодня
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02.07.2025 22:38 Відповісти
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02.07.2025 22:41 Відповісти
а стефанишина виявляється та ше курвота... не любить правду
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02.07.2025 22:41 Відповісти
Очевидно що влада злочинці і це от кодло ЗЕлених мерзотників керує країною! А ті хто відкрито вказує на їх злочини опиняються в тюрмах, або ще гірше на цвинтарі...
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02.07.2025 22:42 Відповісти
 
 