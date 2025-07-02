Полиция задержала журналиста hromadske, который зафиксировал, что Стефанишина пользуется незадекларированной квартирой

После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

Об этом сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это произошло 1 июля через несколько часов после съемок, когда журналист уже занимался личными делами и ожидал встречи со своим другом.

Журналист провел в участке несколько часов, после чего его отпустили, не составив протокол о задержании.

Как рассказал сам Коцюбинский, сначала к нему подошел один полицейский и попросил показать документы, объяснив свою просьбу "опросом граждан". Впоследствии к нему присоединился еще один полицейский, который заявил, что ему необходимо провести "поверхностный обыск". После проведения "поверхностного обыска" к журналисту подошли еще несколько полицейских.

"На мой вопрос, почему это делают при "опросе граждан", полицейские ответили, что кто-то им сообщил, что я снимаю на видео стратегические объекты, чего я не делал", - рассказал журналист.

Журналист hromadske сразу показал правоохранителям удостоверение и рассказал, что ранее в тот же день осуществлял фиксацию перемещения публичного служащего. Однако ему предложили проехать в отделение полиции на Прорезной 12-Б, где он предоставил свои объяснения еще раз.

"В отделении меня попросили предоставить письменное разрешение на осмотр телефона. Я отказался и ожидал адвоката. При отсутствии оперуполномоченного, полицейские сообщили, что телефон могут отобрать надолго. Я спросил, угроза ли это, на что мне ответили, что это информационная справка", - рассказал журналист.

Отмечается, что несмотря на то, что полиция утверждала, что журналист не задержан, представители патрульной полиции ограничивали его передвижения и были постоянно рядом с ним.

После того как прибыл адвокат, Коцюбинский повторно предоставил свои объяснения, после этого его в конце концов отпустили.

Адвокат отметила, что служебная деятельность журналиста не может быть основанием для его ареста, задержания, а также изъятия собранных, обработанных, подготовленных им материалов и технических средств, которыми он пользуется в своей работе.

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Что говорят патрульные?

По словам патрульных, им поступило сообщение о подозрительном лице, однако они не показали журналисту hromadske соответствующий рапорт. Правоохранители не уточнили, от кого поступило сообщение, относительно каких именно "подозрительных действий" и где именно они якобы произошли.

Как рассказали в hromadske, в тот день, когда произошло задержание журналиста, никаких других съемок он не проводил.

Также журналисты hromadske обратились к команде Ольги Стефанишиной с вопросами, может ли инцидент с доставкой журналиста в участок быть связанным с фиксацией ее машины ранее в тот же день. Как отмечается, там журналистам сообщили, что полицию не вызывали.

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Реакция председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова

Инцидент с задержанием журналиста прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Как председатель Комитета по вопросам свободы слова внимательно слежу за ситуацией с незаконным задержанием Максима Коцюбинского с hromadske.ua Надеюсь, Национальная полиция Украины даст объяснения относительно действий своих сотрудников и примет меры по недопущению дальнейшего нарушения профессиональных прав работников медиа", - написал парламентарий.

Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

Участие в этом расследовании принимал и вышеупомянутый журналист Максим Коцюбинский.

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