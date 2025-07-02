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Новости
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Полиция задержала журналиста hromadske, который зафиксировал, что Стефанишина пользуется незадекларированной квартирой

журналіст

После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

Об этом сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это произошло 1 июля через несколько часов после съемок, когда журналист уже занимался личными делами и ожидал встречи со своим другом.

Журналист провел в участке несколько часов, после чего его отпустили, не составив протокол о задержании.

Как рассказал сам Коцюбинский, сначала к нему подошел один полицейский и попросил показать документы, объяснив свою просьбу "опросом граждан". Впоследствии к нему присоединился еще один полицейский, который заявил, что ему необходимо провести "поверхностный обыск". После проведения "поверхностного обыска" к журналисту подошли еще несколько полицейских.

"На мой вопрос, почему это делают при "опросе граждан", полицейские ответили, что кто-то им сообщил, что я снимаю на видео стратегические объекты, чего я не делал", - рассказал журналист.

Журналист hromadske сразу показал правоохранителям удостоверение и рассказал, что ранее в тот же день осуществлял фиксацию перемещения публичного служащего. Однако ему предложили проехать в отделение полиции на Прорезной 12-Б, где он предоставил свои объяснения еще раз.

"В отделении меня попросили предоставить письменное разрешение на осмотр телефона. Я отказался и ожидал адвоката. При отсутствии оперуполномоченного, полицейские сообщили, что телефон могут отобрать надолго. Я спросил, угроза ли это, на что мне ответили, что это информационная справка", - рассказал журналист.

Отмечается, что несмотря на то, что полиция утверждала, что журналист не задержан, представители патрульной полиции ограничивали его передвижения и были постоянно рядом с ним.

После того как прибыл адвокат, Коцюбинский повторно предоставил свои объяснения, после этого его в конце концов отпустили.

Адвокат отметила, что служебная деятельность журналиста не может быть основанием для его ареста, задержания, а также изъятия собранных, обработанных, подготовленных им материалов и технических средств, которыми он пользуется в своей работе.

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Что говорят патрульные?

По словам патрульных, им поступило сообщение о подозрительном лице, однако они не показали журналисту hromadske соответствующий рапорт. Правоохранители не уточнили, от кого поступило сообщение, относительно каких именно "подозрительных действий" и где именно они якобы произошли.

Как рассказали в hromadske, в тот день, когда произошло задержание журналиста, никаких других съемок он не проводил.

Также журналисты hromadske обратились к команде Ольги Стефанишиной с вопросами, может ли инцидент с доставкой журналиста в участок быть связанным с фиксацией ее машины ранее в тот же день. Как отмечается, там журналистам сообщили, что полицию не вызывали.

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Реакция председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова

Инцидент с задержанием журналиста прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Как председатель Комитета по вопросам свободы слова внимательно слежу за ситуацией с незаконным задержанием Максима Коцюбинского с hromadske.ua Надеюсь, Национальная полиция Украины даст объяснения относительно действий своих сотрудников и примет меры по недопущению дальнейшего нарушения профессиональных прав работников медиа", - написал парламентарий.

Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

Участие в этом расследовании принимал и вышеупомянутый журналист Максим Коцюбинский.

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Автор: 

задержание (6692) расследование (3053) Стефанишина Ольга вице-премьер (256)


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Топ комментарии
+19
Це вже дно,чи ще ні.Як воювати,то цивільні,бо поліція не для фронту,і нахрена така поліція і чиновники які ,крім красти,нічого не зробили ні для народу,ні для фронту.
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02.07.2025 21:51 Ответить
+12
Продажна,брехлива мусарня виконує усі забаганки влади!Як-що не виконуєш - тоді в Лють!
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02.07.2025 21:55 Ответить
+12
Володимир Зеленський - *****
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02.07.2025 21:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
завтра на штурм кинуть чи все ж на прискорену БЗВП спочатку?
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02.07.2025 21:41 Ответить
все обійшлось, повістку не вручили. Але був на межі.
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02.07.2025 21:44 Ответить
Я думав, Ви про поліціянтів пишете....
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02.07.2025 21:57 Ответить
вят-свят-свят... Ви шо, там бронь. Не плутати з бронею.
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02.07.2025 22:01 Ответить
Посмел тронуть даму, приближенную к телу самого степлера в гимнастерке.. Вот же негодник
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02.07.2025 22:00 Ответить
а хто у нас степлер? Бо я знаю тільки одного відомого - Руслана Фармуса.
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02.07.2025 22:05 Ответить
Тот, который "величайший" дипломат современности Сумел заменить собой весь МИД Украины.
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02.07.2025 22:30 Ответить
а, маєте на увазі менеджера бюстгалтерної крамниці...
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02.07.2025 22:32 Ответить
Именно его самого.
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02.07.2025 22:36 Ответить
і йому видно вже висунуто звинувачення в підриві азс в житомирі.
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02.07.2025 21:49 Ответить
Як там в ККУ, на ст. 171 не тягне?
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02.07.2025 21:50 Ответить
Це вже дно,чи ще ні.Як воювати,то цивільні,бо поліція не для фронту,і нахрена така поліція і чиновники які ,крім красти,нічого не зробили ні для народу,ні для фронту.
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02.07.2025 21:51 Ответить
ще ні. дно буде коли це все не зупиниться і ми це все проковтнемо.
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02.07.2025 22:28 Ответить
Це ці поліцейські були які критично заброньовані від фронту?
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02.07.2025 22:44 Ответить
А можно фамилии ментов в студию и кто им дал заказные указания?
и еще причины почему эти менты в тылу исполняют заказные задержания?
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02.07.2025 21:53 Ответить
А зачем они вам, фамилии, сгинут они если дело не выгорит, или пойдут на повышение. От их фамилий ничего не измениться.
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02.07.2025 21:55 Ответить
бо інакше поїдуть на фронт
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02.07.2025 22:03 Ответить
Добре, що не всі поліціянти пройшли фронт, є кому арештовувати журналістів...
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02.07.2025 21:54 Ответить
Продажна,брехлива мусарня виконує усі забаганки влади!Як-що не виконуєш - тоді в Лють!
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02.07.2025 21:55 Ответить
MY COP мене береже ...
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02.07.2025 21:56 Ответить
Володимир Зеленський - *****
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02.07.2025 21:59 Ответить
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02.07.2025 22:00 Ответить
Переплюнув Яника..А Бойко слабо затримать..?
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02.07.2025 22:01 Ответить
Це вже Північна Корея чи ще ні?
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02.07.2025 22:03 Ответить
ну що дорогенькі то вам не баріга та свінарчуки, терпіть.
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02.07.2025 22:05 Ответить
З поліцією зараз все просто - всі ,хто старше 25 - або не мають броні, або залежить бронь від начальства . Тому вони будуть робити все, що скажуть зверху
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02.07.2025 22:05 Ответить
Країна перетворюється на диктатуру з концтабором та рабами.
Та ще диктатуру бувших кловунів, тупорилого бидла, яке захопило владу.
Де ще таке дно?
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02.07.2025 22:07 Ответить
В бєларусі
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02.07.2025 22:18 Ответить
Там можливо виїхати і при владі не бувший кловун.
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02.07.2025 22:20 Ответить
Та хз чи совковий колгоспгик кращий за кловуна.
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02.07.2025 22:58 Ответить
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02.07.2025 22:11 Ответить
... ніхто не повинен бикувати в країні, включно з мєнтами.
Це погано закінчується...
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02.07.2025 22:12 Ответить
Як би журналісту повістку дали б - зухвалі воїни і діди зраділи б
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02.07.2025 22:12 Ответить
Головне,що не вбили....і не підкинули наркотики...А то,що Стефанішини живуть у квартирі,яка обійшлася в 4 рази дешевше - це лише подяка від виборця за програму "НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНІСТЬ до корупції"!!
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02.07.2025 22:13 Ответить
Влада краде - журналісти сидять. Український стиль: правду в наручники, схеми - в закон.
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02.07.2025 22:15 Ответить
Якщо це не диктатура, то що це таке 73%?
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02.07.2025 22:23 Ответить
МУСАРНЯ КРИШУЄ ШМИГАРНЮ.
ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ,ВОНА САМЕ ТАКА.
ВАРТІСТЬ ФАРБИ ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ В СУМСЬКИЙ ОБЛАСТІ,ЯКА КОНЧЕ НЕОБХІДНА САМЕ ЗАРАЗ, САМА ВИСОКА ПО КРАЇНІ.
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02.07.2025 22:25 Ответить
Мусорня кінчена падаль,справжні ухилянти які виконують злочинні накази аби тільки не виконувати свій безпосередній обов'язок-захищати Батьківщину.
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02.07.2025 22:26 Ответить
Журналісти та так звана опозиція займаються самоцензурою. Не на часі, після війни розберемось, головне - вистояти та перемогти.
А кловунарня кварталу95 зрозуміла це по своєму - можливість красти, брехати, плювати на Конституцію і підтирати законами сраку. З правоохоронної системи зробили охорону зелених дегенератів.
З тим що зараз маємо - ніякого -після війни - не буде. Ми Україну практично втратили.
Оте - не на часі - зіграло свою фатальну роль.
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02.07.2025 22:32 Ответить
а хто вам сказав що у нас є час ?
гроші які краде зелена мафія це життя українців, яких вбивають щодня
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02.07.2025 22:38 Ответить
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02.07.2025 22:41 Ответить
а стефанишина виявляється та ше курвота... не любить правду
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02.07.2025 22:41 Ответить
Очевидно що влада злочинці і це от кодло ЗЕлених мерзотників керує країною! А ті хто відкрито вказує на їх злочини опиняються в тюрмах, або ще гірше на цвинтарі...
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02.07.2025 22:42 Ответить
 
 